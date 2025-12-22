Haberler

Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TV8 ekranlarının yılbaşı geleneği haline gelen 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' için heyecanlı bekleyiş başladı. Ünlü isimlerin sahne alacağı programda bu yıl jüri koltuğunda sürpriz bir değişiklik yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl yarışmacı olarak izleyici karşısına çıkan Giray Altınok, bu kez jüri üyesi olarak yer alacak. Yılbaşı özel programının jüri kadrosunda Gupse Özay, Hadise, Murat Boz ve Giray Altınok birlikte görev yapacak.

  • O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün jüri üyeleri Gupse Özay, Hadise, Murat Boz ve Giray Altınok olacak.
  • Geçen yıl yarışmacı olan Giray Altınok bu yıl jüri üyesi olarak programa katılacak.

Yılbaşı gecesini evde geçirecek izleyicilerin merakla beklediği 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' için geri sayım başladı.

Her yıl birbirinden ünlü isimlerin jüri karşısına çıkarak sahne aldığı ve renkli performanslara imza attığı özel bölüm, yayınlandığı gece sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.

Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

Bu yıl programın jüri koltuğunda kimlerin yer alacağı haftalardır kulislerde konuşulurken, beklenen açıklama sonunda geldi.

GEÇEN YIL YARIŞMACI OLAN GİRAY ALTINOK BU YIL JÃœRİ ÃœYESİ

İddiaya göre geçtiğimiz yıl yarışmacı olarak izleyici karşısına çıkan Giray Altınok, bu kez jüri üyesi olarak programa dahil oldu.

Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunu Gupse Özay, Hadise, Murat Boz ve Giray Altınok paylaşacak.

Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

Renkli anlara sahne olması beklenen bölüm şimdiden büyük heyecan yarattı.

Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü

Rusya'nın kalbinde patlama! Putin'in kilit komutanı öldürüldü
Bakan Şimşek'ten 2026 için heyecanlandıran mesaj! Tek tek sıraladı

Güzel haberi verip tek tek sıraladı: Dar gelirli vatandaşlarımız...
Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü

Meclis'teki yumruklu kavga esnasında dikkat çeken görüntü
Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu

Ortaokul öğrencisi okul müdürünü tüfekle vurdu
ÖTV'siz yerli araç dönemi başlıyor! 3 çocuklu aileler öncelikli

ÖTV'siz araç dönemi başlıyor! Dar gelirlilere büyük fırsat
Suratı tanınmaz hale gelen Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız

Jake Paul'un ne kadar kazandığını duyunca şok olacaksınız
Ünlü oyuncu Yağmur Atacan'ın acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu üzen haberi "Güle güle canım" notuyla duyurdu
44 yıl sonra bir ilk! 2 ülkede cüzzam vakaları görülmeye başladı

Kabus 44 yıl sonra geri döndü, kaplıca jet bir kararla kapatıldı
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor

Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
6. rauntta kabusu yaşamıştı! İşte çenesi kırılan Jake Paul'un son hali

Çenesi kırılan Jake Paul'un son hali korkunç
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı

Sedat Peker'e hakaret eden TikTok fenomeni silahlı saldırıya uğradı
Sadettin Saran detayı hâlâ konuşuluyor! Nafia Tanrıverdi'nin cesur stili dikkat çekti

Saran'la pozları çok konuşulmuştu! Cesur davet tarzıyla olay oldu
Girdikleri dairelerden 755 bin liralık altın ve saat çalan şüpheliler: Arkadaşımızı ziyarete gitmiştik

Evlerden yüklü miktarda hırsızlık yaptılar, savunmaları pes dedirtti
200 bin Euro'luk altınla 'komşu'da yakalandı

Çil çil altınla 'komşu'da yakalandı! Piyasa değeri dudak uçuklattı
Sergen Yalçın'ın adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı

Adını sır gibi sakladığı yıldız transferi ortaya çıktı
Şehirde büyük kaos! Otonom araçlar bir anda durdu, trafik kilitlendi

Araçlar teker teker durmaya başladı, şehir kaosa sürüklendi
Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi

Mide bulandıran iddia! 19 öğrencisi ifade verdi, cezaevine gönderildi
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu

Türkiye'nin yanı başında sinsi plan! 9 gün kala deşifre oldu
Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu

Metro istasyonunda intihar girişimi! Seferler durdu
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti

Yeni anne olmuştu, acı haber geldi! Özgörkey ailesinin büyük kaybı
Mabel Matiz annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti

Annesini paylaştı! Benzerlik dikkat çekti: Anadolu kadınının asaleti
TBMM'ye binlerce dilekçe sunuldu! Haftada 4 gün mesai masada

Çalışanların hayali gerçek mi oluyor? Meclis'e binlerce dilekçe yağdı
Naz Elmas davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbise yorum yağmuruna tutuldu

Davete damga vurdu! Derin yırtmaçlı elbisesi yorum yağmuruna tutuldu
Emre Belözoğlu'ndan Galatasaray maçı sonrası bomba yorum: Sucuklu pizza kimse beklemesin

Galatasaray maçı sonrası bomba yorum: Sucuklu pizza kimse beklemesin
Sezon başında bunu kimse beklemezdi! Fenerbahçe'den tam 20 yıl sonra bir ilk

Sezon başında bunu kimse beklemezdi! F.Bahçe'den 20 yıl sonra bir ilk
Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçilere yüzde 100 zam

Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçilere yüzde 100 zam
Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi

Rusya'nın hedefindeki 3 ülke ortaya çıktı! Saldırı için tarih verildi
Merkez'den döviz hamlesi! Bulgar Levası tarihe karışıyor

Merkez'den dikkat çeken hamle! Komşunun parası tarih oluyor
Gol oldu yağdılar! Fiorentina'nın büyük hasreti en sonunda bitti

Maça giden taraftarlar bu sezon bir ilki yaşadı
İsrailli Bakan Ben-Gvir'den Filistinli esirler için insanlık dışı teklif

Bunu diyen insan olamaz! İsrailli bakandan insanlık dışı teklif
Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor

Bir tutamı yetiyor, tüm hastalıkları gelmeden geri gönderiyor
13 yıl sonra Şam'a büyükelçi ataması! Nuh Yılmaz bugün göreve başlıyor

13 yıl sonra bir ilk! Göreve başlıyor, işte masadaki en kritik konu
Afrika Kupası'nın açılış maçında Süper Lig'in eski yıldızından rövaşata

Açılış maçında Süper Lig'in eski yıldızından rövaşata
Feyenoord'a sahasında büyük şok

Ne olacak bu taraftarın hali? Yine kabusu yaşadılar
Meclis üyesini sıkıştırdı, aracına saldırıp hakaretler savurdu

Meclis üyesini sıkıştırdı, aracına saldırıp hakaretler savurdu
Siirt'te öldürülen Gülhan Börülce'nin katili en yakınından çıktı

Önce bıçakladı, sonra başsağlığı diledi: İfadede dikkat çeken detay
Hülya Avşar 4 yıl aradan sonra setlere döndü

Avşar kızı setlere döndü! Oynadığı karakter şimdiden çok konuşuluyor
Petrol devine yeni zenginlik, Suudi Arabistan 11 milyon ton değerli mineral keşfetti

Petrol zengini Arap ülkesinden dev altın rezervi keşfi
Destici 'Destek yetersiz' dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı

"Destek yetersiz" dedi, hükümete seslendi! Verdiği rakam çarpıcı
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da harita kırmızıya döndü
7 yıldır kaçıyordu, katili JASAT yakaladı! Bunca yıl bu şekilde saklanmış

7 yıldır kaçıyordu! Katili JASAT yakaladı
Erzurum'da yat taşıyan TIR yolda kaldı, trafik felç oldu

Denizi olmayan kentin yolunda görüldü! Gören bir daha baktı
İsrail komşu ülkeyi İHA'larla vurdu

İsrail'den komşu ülkeye kanlı saldırı! Bu kez İHA'ları kullandılar
Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül

Altın dolu çantayı iade eden çocuklara Bakan Kacır'dan ödül
Endonezya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi öldü

Endonezya'da yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
ABD'den Epstein dosyalarına sansür eleştirilerine yanıt: Trump ile hiçbir ilgisi yok

Tarihi skandala sansür uygulayan ABD: Trump'la hiçbir ilgisi yok
Hollywood yıldızı James Ransone hayatını kaybetti

Ünlü oyuncudan kahreden haber! Sırlarıyla veda etti
Okan Buruk'tan transfer müjdesi

Taraftarları havalara uçuracak müjdeyi verdi
''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar

''Maddi sıkıntılar çekiyoruz'' diyerek ligden çekilme kararı aldılar
Diego Simeone'den kafa karıştıran Sörloth açıklaması

Fenerbahçelilerin hayallerini yıktı
Meclis'te AK Parti ve CHP'li vekiller arasında yumruklu kavga

Milletvekilleri Meclis'te birbirine girdi! Yumruklar havada uçuştu
Çarpıcı iddia! Fenerbahçe, Maestro ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Süper Lig'in parlayan yıldızıyla anlaştı
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
CHP'li Emir, Varank'ın üzerine yürüdü, meclis karıştı

kavganın fitilini ateşleyen vekil CHP'den, Varank'ın üzerine yürümüş
Uyuşturucu soruşturmasında Cihan Şensözlü'nün de aralarında bulunduğu 6 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu soruşturmasında 6 şüpheli hakkında tutuklama kararı
Galatasaray maçı sonrası olay sözler: Hakem bize söylemişti

Maç sonrası olay yaratacak sözler: Hakem bize söylemişti
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya attı, İran'a kaçarken sınırda yakalandı

Manisa'da öldürüp tarlaya attı, İran'a kaçarken sınırda yakalandı
Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak

Okan Buruk maç sonunda açıkladı: Takımdan ayrılmayacak
Varank'tan meclis arbedesi sonrası açıklama: Gerçeklerden korkmayın

Varank'tan meclis arbedesi sonrası sert sözler: Gerçeklerden korkmayın
ABD üçüncü Venezuela petrol tankerine de el koydu

ABD'yi durdurmak mümkün değil, 3. tankere de el koydu!
Boluspor yönetiminden futbolcuların 'hareketsiz' protestosuna tepki

Yönetim, futbolcuları fena haşladı! En sert cezayı verecekler
Galatasaray'ın efsaneleri RAMS Park'ta

Galatasaraylı taraftarları duygulandıran görüntü
Emre Belözoğlu, Okan Buruk'a diş geçiremiyor

Geleceğin en iyilerinden biri olacak deniyordu! Kabusu yaşıyor
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de bir ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner ilk kez denendi
Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
Galatasaray'da Lucas Torreira cezalı duruma düştü

Taraftarı kahreden haber! Yıldız isim Gaziantep FK maçında yok
Maç sonunda gündem oldu: Arda Güler'e kritik uyarı

Bu habere canı sıkılacak! Arda Güler'e kritik uyarı
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi

2 aylık maraton sona erdi, 2026 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi
Galatasaray 2025'i lider tamamladı

Rakibine göz dahi açtırmadı! Galatasaray 2025'i lider tamamladı
San Francisco'da 130 bin kişi elektriksiz kaldı

Şehirde büyük kaos! 130 bin kişi bir anda elektriksiz kaldı
Güney Kıbrıs lideri ''Kanlı Noel'' katliamını 'Kahramanlık' ilan etti

Skandal sözler! Türklere yönelik katliamı 'kahramanlık' ilan etti
Barcelona üst üste sekizinci kez kazandı

Bu takımı kim durduracak?
Fenerbahçe'nin rakibi Aston Villa, MANU'yu yendi, 35 yıl sonra bir ilk yaşandı

Fenerbahçe'nin rakibi coştu! 35 yıl sonra bir ilk
Mauro Icardi, Galatasaray tarihine geçti

Yeni sözleşmeye göz kırptı! Mauro Icardi tarihe geçti
Netanyahu'dan 'sivil ordu' planı! 10 bin eve birden silah dağıtacak

Netanyahu'dan 'sivil ordu' planı! 10 bin eve birden dağıtılacak
Beckhamlarda soğuk savaş: Brooklyn'den herkese blok

Beckhamlarda soğuk savaş: Brooklyn'den herkese blok
Bursaspor'dan dikkat çeken transfer! Halil Akbunar imzayı attı

Herkesi şaşırtan imza! Bursaspor, Süper Lig'in yıldızını transfer etti
Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

2 gencin ölü bulunduğu araçta ele geçirildi! Üzerinde isimleri yazıyor
Selçuk İnan'dan bahis itirafı

Selçuk İnan'dan bahis itirafı
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Dünyanın öfke haritasında Türkiye'nin sırası dikkat çekti

Çok öfkeliyiz! Tüm ülkeler arasındaki yerimiz çarpıcı
ABB'den 'Yavaş'a soruşturma izni' hakkında ilk açıklama! Dikkat çeken Melih Gökçek detayı

ABB'den 'Yavaş'a soruşturma izni' hakkında ilk açıklama
Yüreğir'de sokak düğününde kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı

Yapay zekayı haklı çıkarmak için yarışıyorlar: Düğünde kan aktı!
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar

Fenerbahçe için çarpıcı açıklama: İki transfer yaptılar
Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor

Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı! 2 aydır kabusu yaşıyor
Fatih Karagümrük'te maç sonu istifa

Süper Lig'de maç sonu istifa
Manisaspor, Gülşah Durbay ve Ferdi Zeyrek'i unutmadı

Manisaspor, Gülşah Durbay ve Ferdi Zeyrek'i unutmadı
Otoyolda tehlikeli yolculuk: Ehliyetsiz sürücüye 63 bin lira ceza

Şovunu sosyal medyada paylaştı, bedeli ağır oldu
Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fenerbahçe'ye geliyor

Teknik direktörü müjdeyi verdi: Yıldız isim Fener'e geliyor
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Katliam gibi kazada kahreden detay! Biri mezarda biri hastanede
Türk bilim insanından tarihi başarı: Akciğer kanseri ilacı onay aldı

Dünya onu konuşuyor! Kanser tedavisinde çığır açan çalışma
Fernando Muslera Arjantin'de tarih yazıyor! Bir haftada ikinci şampiyonluk

Muslera Arjantin'de 1 haftada tarih yazdı
Bahçeli ile muhalefet liderleri arasında Meclis'te dikkat çeken temas

Bahçeli ile muhalefet liderleri arasında dikkat çeken temas
Semih Kılıçsoy İtalya'da ilk golünü attı

Aylardır bekliyordu, muradına erdi
Rakip takım oyuncuları, ünlü teknik adam Lampard'ı saha içinde kovaladı

Rakip takım oyuncuları, ünlü teknik adamı saha içinde kovaladı
Trump'ın Kuzey Carolina'daki Noel dansı viral oldu

Trump yine yaptı yapacağını! Mitinge böyle damga vurdu
Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler

Otomotiv devinden heyecan yaratan Türkiye hamlesi
Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan kötü haber

Taraftarlar isyanda! Bir yıldız daha dev derbiyi kaçıracak
Elon Musk, 5 günde servetine 149 milyar dolar ekledi

Hepimizin rüyasını o yaşıyor! 6 günde 149 milyar dolar kazandı
Süper Lig takımlarını da ilgilendiriyor! Afrika Kupası için tarihi karar

Takımlarımızı da epey ilgilendiriyor! Afrika Kupası için tarihi karar
Alanyaspor 7 maç aradan sonra kazandı

Günün ilk maçı muhteşem! Tam 7 maçlık hasret sona erdi
İETT otobüsü aldı, mahalleliyi peşine taktı! Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor

Kentin sarı fenomeni! Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor
Büyükçekmece'de trafik kazası: 2 kişi hayatını kaybetti

Bariyerlere çarpıp paramparça olan araç 2 kişiye mezar oldu
Forkliftin altında kalan işçi öldü

Çalıştığı fabrikada forkliftin altında kalan işçi öldü
Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu

Ekipler saatler sonra ulaşabildi, girdiği tünel mezarı oldu
Önce darp sonra gasp! Yetmedi çıplak görüntüleri için 100 bin TL istediler

Darp, gasp, şantaj! Çıplak görüntüleri için 100 bin TL istediler
Kestiği ağacın altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalan genç hayatını kaybetti
10 katlı bina 'kontrollü' şekilde yıkıldı, çocuklar son anda kurtuldu

Görüntüler İstanbul'dan! "Kontrollü" yıkım sırasında yaşananlara bakın
Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı: 25 yolcu son anda kurtuldu

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı: 25 yolcu son anda kurtuldu
Manisa'da eşini öldürüp tarlaya atan cani, Ağrı'da sınırda yakalandı

Eşini öldürdü, sınırda yakalandı! Gösterdiği adresten vahşet çıktı
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun

MHP'den dikkat çeken öneri! Yüzlerce AVM zorda kalabilir
Gazze'de fırtına nedeniyle 22 bina çöktü! Çok sayıda ölü var

Gazze'yi vuran bu kez İsrail değil! 22 bina çöktü, çok sayıda ölü var
Zemheri soğukları başladı! 40 gün yurdu esir alacak

Zemheri soğukları geldi çattı! 40 gün yurdu esir alacak
Somer Sivrioğlu yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine duygusal mesaj

Yine aşkta hız kesmiyor! 21 yaş küçük sevgilisine...
Torreira için verilen kararlar doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyonlarda karar doğru mu? Ünlü yorumcular aynı fikirde birleşti
Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın! 123 yıllık tarihi hatırlattı

Polonyalı kadının Türkler hakkında sözlerine bakın
600 kilometre yol kat edip takımını tek başına destekledi

Takımını tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğine inanamazsınız
Icardi'den Hagi'ye mektup

Icardi'den Hagi'ye mektup
Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir

Aman dikkat! Kargo teslimi için attığınız imza hayatınızı karartabilir
Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı

Fener'in yeni yıldızı son maçında neye uğradığını şaşırdı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı

Piyasalar yangın yeri! Tarihi rekorlar art arda geldi
title