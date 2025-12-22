Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu
TV8 ekranlarının yılbaşı geleneği haline gelen 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' için heyecanlı bekleyiş başladı. Ünlü isimlerin sahne alacağı programda bu yıl jüri koltuğunda sürpriz bir değişiklik yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl yarışmacı olarak izleyici karşısına çıkan Giray Altınok, bu kez jüri üyesi olarak yer alacak. Yılbaşı özel programının jüri kadrosunda Gupse Özay, Hadise, Murat Boz ve Giray Altınok birlikte görev yapacak.
- O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün jüri üyeleri Gupse Özay, Hadise, Murat Boz ve Giray Altınok olacak.
- Geçen yıl yarışmacı olan Giray Altınok bu yıl jüri üyesi olarak programa katılacak.
Yılbaşı gecesini evde geçirecek izleyicilerin merakla beklediği 'O Ses Türkiye Yılbaşı Özel' için geri sayım başladı.
Her yıl birbirinden ünlü isimlerin jüri karşısına çıkarak sahne aldığı ve renkli performanslara imza attığı özel bölüm, yayınlandığı gece sosyal medyada geniş yankı uyandırıyor.
Bu yıl programın jüri koltuğunda kimlerin yer alacağı haftalardır kulislerde konuşulurken, beklenen açıklama sonunda geldi.
GEÇEN YIL YARIŞMACI OLAN GİRAY ALTINOK BU YIL JÃœRİ ÃœYESİ
İddiaya göre geçtiğimiz yıl yarışmacı olarak izleyici karşısına çıkan Giray Altınok, bu kez jüri üyesi olarak programa dahil oldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yılbaşı özel bölümünde jüri koltuğunu Gupse Özay, Hadise, Murat Boz ve Giray Altınok paylaşacak.
Renkli anlara sahne olması beklenen bölüm şimdiden büyük heyecan yarattı.