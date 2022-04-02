Polis Haberleri - Polis Haber - Haberler

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Polis Haberleri

Polis haber, Polis son dakika haberleri ve gelişmeleri.

DÜŞTÜĞÜ 20 METRELİK KANYONDAN 2 SAATTE ÇIKARTILDI

DÜŞTÜĞÜ 20 METRELİK KANYONDAN 2 SAATTE ÇIKARTILDI

Polis - 10 Dakika Önce
KONYA BAZANIN ALTINDA YAKALANDI

KONYA BAZANIN ALTINDA YAKALANDI

Polis - 13 Dakika Önce
Müşteri gibi geldiği mağazadan kıyafet çalıp ayrıldı

Müşteri gibi geldiği mağazadan kıyafet çalıp ayrıldı

Polis - 14 Dakika Önce
Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli işte böyle yakalandı

Kütahya'da yaşlı kadını dolandıran şüpheli işte böyle yakalandı

Polis - 14 Dakika Önce
UNESCO, dünya polislerine gazetecileri koruma eğitimi başlattı

UNESCO, dünya polislerine gazetecileri koruma eğitimi başlattı

Polis - 16 Dakika Önce
Sakarya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Sakarya'da otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Polis - 21 Dakika Önce
Son dakika! Kayseri'de bir bağ evinde aynı gün iki kez yangın çıktı

Son dakika! Kayseri'de bir bağ evinde aynı gün iki kez yangın çıktı

Polis - 23 Dakika Önce
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: 'Kendi soruşturmamı kendim yapacağım'

Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: "Kendi soruşturmamı kendim yapacağım"

Polis - 27 Dakika Önce
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Polis - 30 Dakika Önce
Son Dakika | Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Polis - 31 Dakika Önce
Torbacı operasyonunda 2 kişi uyuşturucu ve hassas teraziyle yakalandı

Torbacı operasyonunda 2 kişi uyuşturucu ve hassas teraziyle yakalandı

Polis - 35 Dakika Önce
Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Tuzla'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü

Polis - 36 Dakika Önce
Konya'da aranan firari hükümlü bazanın içinde saklanırken yakalandı

Konya'da aranan firari hükümlü bazanın içinde saklanırken yakalandı

Polis - 39 Dakika Önce
Kavgayı ayıranlar dayak yedi

Kavgayı ayıranlar dayak yedi

Polis - 43 Dakika Önce

DÜŞTÜĞÜ 20 METRELİK KANYONDAN 2 SAATTE ÇIKARTILDI
Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

Gaziantep'te 25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

Polis - 44 Dakika Önce
GÜNGÖREN'DE SPOR SALONUNDAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ İSTANBULKART BİLGİLERİNDEN YAKALANDI

GÜNGÖREN'DE SPOR SALONUNDAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ İSTANBULKART BİLGİLERİNDEN YAKALANDI

Polis - 46 Dakika Önce
KONYA'DA 'BROSK KESRİ' KOD ADLI TERÖRİST YAKALANDI

KONYA'DA 'BROSK KESRİ' KOD ADLI TERÖRİST YAKALANDI

Polis - 50 Dakika Önce
İstanbul Valiliği duyurdu! Yarın ve 10 Nisan'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği duyurdu! Yarın ve 10 Nisan'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Polis - 50 Dakika Önce
KAYIP OLARAK ARANIYORDU; GÖLE UÇAN OTOMOBİLİNDE CESEDİ BULUNDU

KAYIP OLARAK ARANIYORDU; GÖLE UÇAN OTOMOBİLİNDE CESEDİ BULUNDU

Polis - 51 Dakika Önce
Konya'da PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

Konya'da PKK/KCK şüphelisi tutuklandı

Polis - 53 Dakika Önce
Son dakika haber: Kavga ettiği arkadaşını silahla vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı

Son dakika haber: Kavga ettiği arkadaşını silahla vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı

Polis - 54 Dakika Önce
Kocaeli'de devrilen tırdan yola saçılan hafriyat ulaşımı aksattı

Kocaeli'de devrilen tırdan yola saçılan hafriyat ulaşımı aksattı

Polis - 56 Dakika Önce
İsrail güçleri 3 Filistinli'yi öldürdü

İsrail güçleri 3 Filistinli'yi öldürdü

Polis - 56 Dakika Önce
AİLESİYLE TARTIŞIP, OTOMOBİLİYLE 7 ARACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

AİLESİYLE TARTIŞIP, OTOMOBİLİYLE 7 ARACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

Polis - 1 Saat Önce
Aracıyla çevredeki otomobillere çarparak hurdaya çevirdi... Kendine engel olmak isteyen babasına böyle saldırdı

Aracıyla çevredeki otomobillere çarparak hurdaya çevirdi... Kendine engel olmak isteyen babasına böyle saldırdı

Polis - 1 Saat Önce
Kamera yok diye kırmızı ışıkta geçenler sivil ekibe yakalandı

Kamera yok diye kırmızı ışıkta geçenler sivil ekibe yakalandı

Polis - 1 Saat Önce
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Polis - 1 Saat Önce
Son dakika haber: Ailesiyle tartışıp, otomobiliyle 7 araca çarptı; o anlar kamerada

Son dakika haber: Ailesiyle tartışıp, otomobiliyle 7 araca çarptı; o anlar kamerada

Polis - 1 Saat Önce
Son dakika haberleri: Telefonla oynayan çocuğun KADES ihbarı, polisi harekete geçirdi

Son dakika haberleri: Telefonla oynayan çocuğun KADES ihbarı, polisi harekete geçirdi

Polis - 1 Saat Önce
Karı koca kavgasını ayırmaya gittiler, gözlerini hastanede açtılar

Karı koca kavgasını ayırmaya gittiler, gözlerini hastanede açtılar

Polis - 1 Saat Önce
Kavga ettiği arkadaşını silahla vuran adam daha sonra mağduru hastaneye bıraktı

Kavga ettiği arkadaşını silahla vuran adam daha sonra mağduru hastaneye bıraktı

Polis - 1 Saat Önce
Son dakika: BEYKOZ'DA VİYADÜK ÜZERİNDE BİRÇOK KEZ BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ARDINDAN BOŞLUĞA ATLADI; O ANLAR KAMERADA

Son dakika: BEYKOZ'DA VİYADÜK ÜZERİNDE BİRÇOK KEZ BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ARDINDAN BOŞLUĞA ATLADI; O ANLAR KAMERADA

Polis - 1 Saat Önce
Akaryakıt istasyonunun önünde alev alan hafif ticari araç yandı

Akaryakıt istasyonunun önünde alev alan hafif ticari araç yandı

Polis - 1 Saat Önce
Son dakika haberleri | Denizli'de asansör boşluğundan düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Denizli'de asansör boşluğundan düşen kadın hayatını kaybetti

Polis - 1 Saat Önce
Sakarya'da Mart ayında 182 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da Mart ayında 182 şüpheli tutuklandı

Polis - 1 Saat Önce
Son Dakika | SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son Dakika | SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Polis - 1 Saat Önce
25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

25 yaşındaki genç ağaca asılı halde bulundu

Polis - 1 Saat Önce
26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yatağın altından çıktı

26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yatağın altından çıktı

Polis - 1 Saat Önce
Kriminal Daire Başkanlığı, Antalya BİLİMFEST'te bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturdu

Kriminal Daire Başkanlığı, Antalya BİLİMFEST'te bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturdu

Polis - 1 Saat Önce
MERSİN'DE AKKUYU NGS İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ: 11 YARALI

MERSİN'DE AKKUYU NGS İŞÇİLERİNİN SERVİSİ DEVRİLDİ: 11 YARALI

Polis - 2 Saat Önce
Gözü dönmüş şahıs, kendi aracıyla 10 aracı hurdaya çevirdi; ardından babasına saldırdı

Gözü dönmüş şahıs, kendi aracıyla 10 aracı hurdaya çevirdi; ardından babasına saldırdı

Polis - 2 Saat Önce
Uşak'ta aranan 50 kişi yakalandı

Uşak'ta aranan 50 kişi yakalandı

Polis - 2 Saat Önce
Son dakika haberleri... Asker eğlencesi konvoyunda drift yapan zanlılar yakalandı

Son dakika haberleri... Asker eğlencesi konvoyunda drift yapan zanlılar yakalandı

Polis - 2 Saat Önce
Son dakika... Annesini sokak ortasında tabancayla öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi

Son dakika... Annesini sokak ortasında tabancayla öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi

Polis - 2 Saat Önce
HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, 310 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI

HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ, 310 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜNDEN YAKALANDI

Polis - 2 Saat Önce
Son dakika haberi! Hatay'da sahte evrak operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberi! Hatay'da sahte evrak operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Polis - 2 Saat Önce
Kavga ettiği kişiyi boynundan bıçakladı

Kavga ettiği kişiyi boynundan bıçakladı

Polis - 2 Saat Önce
Bu caddede trafik ve park yeri çilesi bitmiyor

Bu caddede trafik ve park yeri çilesi bitmiyor

Polis - 2 Saat Önce
ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ATAŞEHİR'DE OTOMOBİLDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis - 2 Saat Önce
Son dakika haberi! Annesini öldüren şüpheli tutuklandı; azmettirdiği öne sürülen eski eş serbest kaldı

Son dakika haberi! Annesini öldüren şüpheli tutuklandı; azmettirdiği öne sürülen eski eş serbest kaldı

Polis - 2 Saat Önce
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' genelgesi

Polis - 2 Saat Önce
Danimarka'da sınır dışı edilen 2 çocuklu anneye uyuşturucu iğne ve şiddet! Görüntülere tepki yağıyor

Danimarka'da sınır dışı edilen 2 çocuklu anneye uyuşturucu iğne ve şiddet! Görüntülere tepki yağıyor

Polis - 2 Saat Önce
Son dakika haberi! Hırsızlık zanlıları 198 güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı

Son dakika haberi! Hırsızlık zanlıları 198 güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı

Polis - 2 Saat Önce
Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Orman yangını çıkardıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Orman yangını çıkardıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Polis - 2 Saat Önce
İçişleri'nden kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi! 5 milyon erkeğe eğitim verilecek, gizlilik kararları hemen uygulanacak

İçişleri'nden kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi! 5 milyon erkeğe eğitim verilecek, gizlilik kararları hemen uygulanacak

Polis - 2 Saat Önce
Edirne'de alkolü mekanda 1 kişi silahla 2 bacağından vurularak yaralandı

Edirne'de alkolü mekanda 1 kişi silahla 2 bacağından vurularak yaralandı

Polis - 2 Saat Önce
Evindeki valizden 29 bin uyuşturucu hapla yakalandı

Evindeki valizden 29 bin uyuşturucu hapla yakalandı

Polis - 2 Saat Önce
Yokuşta geri kayan kamyonet böyle devrildi

Yokuşta geri kayan kamyonet böyle devrildi

Polis - 3 Saat Önce
Son dakika haberi | Kurye motosikletiyle gelip diş hekimin aracını kurşunladı...O anlar kamerada

Son dakika haberi | Kurye motosikletiyle gelip diş hekimin aracını kurşunladı...O anlar kamerada

Polis - 3 Saat Önce
Son dakika haberi! Ormanda kasten yangın çıkaran şahıslar kamerada

Son dakika haberi! Ormanda kasten yangın çıkaran şahıslar kamerada

Polis - 3 Saat Önce
Annesini öldüren gençten tek cümlelik savunma: Başımızı öne eğdi

Annesini öldüren gençten tek cümlelik savunma: Başımızı öne eğdi

Polis - 3 Saat Önce
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN TELEFONUNU DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN TELEFONUNU DOLANDIRAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis - 3 Saat Önce
Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı

Huzur ve güven uygulamalarında aranan 1 kişi tutuklandı

Polis - 3 Saat Önce
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 250 güvercin telef oldu, 1 araç küle döndü

Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 250 güvercin telef oldu, 1 araç küle döndü

Polis - 3 Saat Önce
Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı

Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı

Polis - 3 Saat Önce
Sarıyer'de restoranda çıkan ve 3 binaya sıçrayan yangın söndürüldü

Sarıyer'de restoranda çıkan ve 3 binaya sıçrayan yangın söndürüldü

Polis - 3 Saat Önce
Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Polis - 3 Saat Önce
Son dakika haberleri! Ormanda kasıtlı yangın çıkaran 5 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri! Ormanda kasıtlı yangın çıkaran 5 kişi tutuklandı

Polis - 3 Saat Önce
Son dakika haber! Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Son dakika haber! Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Polis - 3 Saat Önce
Son dakika haberi! Annesini tabancayla vurarak öldüren genç tutuklandı

Son dakika haberi! Annesini tabancayla vurarak öldüren genç tutuklandı

Polis - 3 Saat Önce
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA HIRSIZLIKTAN YAKALANDI; 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Son dakika haberleri! AVCILAR'DA HIRSIZLIKTAN YAKALANDI; 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis - 3 Saat Önce
Edirne'de 'fahiş fiyat' ve 'stokçuluk' denetimleri sürüyor

Edirne'de "fahiş fiyat" ve "stokçuluk" denetimleri sürüyor

Polis - 3 Saat Önce
Beykoz'da dehşete düşüren görüntüler... Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca atlayarak intihar etti

Beykoz'da dehşete düşüren görüntüler... Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca atlayarak intihar etti

Polis - 3 Saat Önce
Son dakika haber | Hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu

Son dakika haber | Hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu

Polis - 3 Saat Önce
Büyükçekmece'de villaya kumarhane baskını yapıldı 13 kişi gözaltına alındı

Büyükçekmece'de villaya kumarhane baskını yapıldı 13 kişi gözaltına alındı

Polis - 3 Saat Önce
Son dakika haberi | ESENYURT'TA YOKUŞTA KAYAN KAMYONET DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA

Son dakika haberi | ESENYURT'TA YOKUŞTA KAYAN KAMYONET DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA

Polis - 4 Saat Önce
Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada

Esenyurt'ta yokuşta kayan kamyonet devrildi; o anlar kamerada

Polis - 4 Saat Önce
Yokuşu çıktığı sırada hakimiyetini kaybeden kamyonet devrildi! O anlar kameraya yansıdı

Yokuşu çıktığı sırada hakimiyetini kaybeden kamyonet devrildi! O anlar kameraya yansıdı

Polis - 4 Saat Önce
Suriyeli iki grubun sokak ortasında çatışması kameraya yansıdı

Suriyeli iki grubun sokak ortasında çatışması kameraya yansıdı

Polis - 4 Saat Önce
Son dakika haberi: Meksika'da yüzlerce göçmen geçişlerine engel olan polisle çatıştı

Son dakika haberi: Meksika'da yüzlerce göçmen geçişlerine engel olan polisle çatıştı

Polis - 5 Saat Önce
İçişleri Bakanı Soylu, ilk sahurunu polis ve bekçilerle yaptı

İçişleri Bakanı Soylu, ilk sahurunu polis ve bekçilerle yaptı

Polis - 5 Saat Önce
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da emniyet mensuplarıyla ilk sahurunu yaptı

Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da emniyet mensuplarıyla ilk sahurunu yaptı

Polis - 5 Saat Önce
Genç oyuncu Burak Yörük, trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırdı

Genç oyuncu Burak Yörük, trafikte tartıştığı İETT şoförüne saldırdı

Polis - 5 Saat Önce
Bakan Soylu, Tuzluçayır Karakolu polisleriyle sahur yaptı

Bakan Soylu, Tuzluçayır Karakolu polisleriyle sahur yaptı

Polis - 6 Saat Önce
Restoran sahibi eski çalışanını tabancayla vurarak yaraladı

Restoran sahibi eski çalışanını tabancayla vurarak yaraladı

Polis - 7 Saat Önce
Aracını defalarca bariyerlere süren genç, başaramayınca herkesin gözü önünde viyadükten aşağı atladı

Aracını defalarca bariyerlere süren genç, başaramayınca herkesin gözü önünde viyadükten aşağı atladı

Polis - 8 Saat Önce
DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

DHA İSTANBUL BÜLTEN - 1

Polis - 8 Saat Önce
İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçleri, Batı Şeria'da 3 Filistinliyi öldürdü

Polis - 9 Saat Önce
Son dakika gündem: İngiltere Başbakanı Johnson, ramazan ayını kutladı

Son dakika gündem: İngiltere Başbakanı Johnson, ramazan ayını kutladı

Polis - 9 Saat Önce
Güvenlik güçlerinden sahur öncesi denetim

Güvenlik güçlerinden sahur öncesi denetim

Polis - 10 Saat Önce
Son dakika haber | Servis şoförü sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Son dakika haber | Servis şoförü sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Polis - 11 Saat Önce
Yanarak öldüğü sanılmıştı! Yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Yanarak öldüğü sanılmıştı! Yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Polis - 11 Saat Önce
Kozan ilçesinde 'Huzur ve Güven' uygulaması yapıldı

Kozan ilçesinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı

Polis - 11 Saat Önce
İş yerine tırmanarak giren hırsız kamerada

İş yerine tırmanarak giren hırsız kamerada

Polis - 11 Saat Önce
Son dakika haber! Hırsızlık şüphelileri önce kameralara sonra polise yakalandı

Son dakika haber! Hırsızlık şüphelileri önce kameralara sonra polise yakalandı

Polis - 12 Saat Önce
Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler

Polis uygulamasını ellerindeki çekirdeklerle takip ettiler

Polis - 12 Saat Önce
Aile boyu hırsızlık kamerada

Aile boyu hırsızlık kamerada

Polis - 12 Saat Önce
Bostancı'da otomobil takla attı: Araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu

Bostancı'da otomobil takla attı: Araçtaki iki kişi yara almadan kurtuldu

Polis - 12 Saat Önce
Defalarca takla atan lüks cip hurdaya döndü: 2 yaralı

Defalarca takla atan lüks cip hurdaya döndü: 2 yaralı

Polis - 12 Saat Önce
Son dakika haberi: 'Salça Bidonu' içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi

Son dakika haberi: "Salça Bidonu" içinde uyuşturucu ticaretini polis engelledi

Polis - 12 Saat Önce
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