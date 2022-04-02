Polis Haberleri - Polis Haber - Haberler

Polis Haberleri
Polis haber, Polis son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Düştüğü 20 metrelik vadiden 2 saat süren operasyonla kurtarılan adam: "Kendi soruşturmamı kendim yapacağım"
GÜNGÖREN'DE SPOR SALONUNDAN HIRSIZLIK YAPAN KİŞİ İSTANBULKART BİLGİLERİNDEN YAKALANDI
İstanbul Valiliği duyurdu! Yarın ve 10 Nisan'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Son dakika haber: Kavga ettiği arkadaşını silahla vurdu, hastaneye bırakıp kaçtı
Aracıyla çevredeki otomobillere çarparak hurdaya çevirdi... Kendine engel olmak isteyen babasına böyle saldırdı
Son dakika haber: Ailesiyle tartışıp, otomobiliyle 7 araca çarptı; o anlar kamerada
Son dakika haberleri: Telefonla oynayan çocuğun KADES ihbarı, polisi harekete geçirdi
Son dakika: BEYKOZ'DA VİYADÜK ÜZERİNDE BİRÇOK KEZ BARİYERLERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ARDINDAN BOŞLUĞA ATLADI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri | Denizli'de asansör boşluğundan düşen kadın hayatını kaybetti
Kriminal Daire Başkanlığı, Antalya BİLİMFEST'te bilim ve teknolojiyi gençlerle buluşturdu
Gözü dönmüş şahıs, kendi aracıyla 10 aracı hurdaya çevirdi; ardından babasına saldırdı
Son dakika haberleri... Asker eğlencesi konvoyunda drift yapan zanlılar yakalandı
Son dakika... Annesini sokak ortasında tabancayla öldüren zanlı ile babası adliyeye sevk edildi
Son dakika haberi! Annesini öldüren şüpheli tutuklandı; azmettirdiği öne sürülen eski eş serbest kaldı
Danimarka'da sınır dışı edilen 2 çocuklu anneye uyuşturucu iğne ve şiddet! Görüntülere tepki yağıyor
Son dakika haberi! Hırsızlık zanlıları 198 güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı
Son dakika haberi | AFYONKARAHİSAR - Orman yangını çıkardıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı
İçişleri'nden kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi! 5 milyon erkeğe eğitim verilecek, gizlilik kararları hemen uygulanacak
Son dakika haberi | Kurye motosikletiyle gelip diş hekimin aracını kurşunladı...O anlar kamerada
Bayrampaşa'da sanayi sitesinde yangın: 250 güvercin telef oldu, 1 araç küle döndü
Son dakika haber! Adana polisinden narkotik operasyonu: 29 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika haberleri! AVCILAR'DA HIRSIZLIKTAN YAKALANDI; 1 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Beykoz'da dehşete düşüren görüntüler... Aracını viyadüğe sürdü, başarılı olamayınca atlayarak intihar etti
Son dakika haberi | ESENYURT'TA YOKUŞTA KAYAN KAMYONET DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA
Yokuşu çıktığı sırada hakimiyetini kaybeden kamyonet devrildi! O anlar kameraya yansıdı
Son dakika haberi: Meksika'da yüzlerce göçmen geçişlerine engel olan polisle çatıştı
Son dakika haber... İçişleri Bakanı Soylu, Ankara'da emniyet mensuplarıyla ilk sahurunu yaptı
Aracını defalarca bariyerlere süren genç, başaramayınca herkesin gözü önünde viyadükten aşağı atladı
Yanarak öldüğü sanılmıştı! Yangında ölen şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı