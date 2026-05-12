Tekne çarpan Survivor yarışmacısından kötü haber: Bacağı ampute edildi

Yunanistan’da yayınlanan Survivor yarışmasında büyük üzüntü yaratan bir kaza yaşandı. Yarışmanın dikkat çeken isimlerinden Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde turist teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandı. Floros’un sağlık durumuna ilişkin yeni detaylar ise Yunanistan’da gündem oldu.

ZIPKINLA BALIK AVLARKEN KAZA GEÇİRDİ

Yunan basınında yer alan haberlere göre kaza, Agios Dominikos bölgesinde meydana geldi. Survivor yarışmacısı Stavros Floros’un yarışma çekimleri dışında zıpkınla balık avladığı sırada turist teknesinin çarpması sonucu ağır yaralandığı belirtildi.

Kazanın ardından yapım ekibinin hızla müdahale ettiği, Floros’a olay yerinde ilk yardım yapıldığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

“DURUMU CİDDİ ANCAK STABİL”

Survivor yapım ekibi tarafından yapılan açıklamada, yarışmacının sağlık durumunun ciddi ancak stabil olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Yarışmacı hastanede ciddi ancak stabil durumda olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ve yetkili liman makamlarının soruşturmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Kazanın ardından Survivor yayınlarının da süresiz olarak askıya alındığı bildirildi.

BABASINDAN KAHREDEN AÇIKLAMA

Stavros Floros’un babası, Yunanistan’da yayınlanan Buongiorno programına bağlanarak oğlunun sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Baba Floros, oğlunun kazanın ardından bir bacağını kaybettiğini, diğer ayağının bileğinde ise ciddi hasar oluştuğunu söyledi. Açıklamada, Stavros’un olay sırasında çok fazla kan kaybettiği ve hayatta kalmasının mucize olarak değerlendirildiği ifade edildi.

İlk ortaya atılan “şamandıra kullanmıyordu” iddialarını da reddeden baba, oğlunun güvenlik şamandırası kullandığını ve olay anında bölgede başka bir yarışmacının daha bulunduğunu belirtti.

Kazanın ardından Yunanistan’da büyük üzüntü yaşanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

