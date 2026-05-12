Süper Lig'e yükselen Amedspor kongre kararı aldı
Trendyol 1. Lig'de sezonu ikinci sırada bitirerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde seçimli olağan genel kurul kararı alındığı açıklandı.
KONGRE 1 HAZİRAN'DA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 1 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 8 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.
YENİ YÖNETİM SEÇİLECEK
Gerçekleştirilecek olan genel kurulda kulüp gündemine ilişkin maddeler görüşüldükten sonra kulübün yeni yönetimi seçilecek.