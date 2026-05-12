Süper Lig'e yükselen Amedspor kongre kararı aldı

Süper Lig'e yükselen Amedspor kongre kararı aldı
Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Amedspor'da seçimli olağan genel kurul yapılacak. Yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 1 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Trendyol 1. Lig'de sezonu ikinci sırada bitirerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde seçimli olağan genel kurul kararı alındığı açıklandı.

KONGRE 1 HAZİRAN'DA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul toplantısı, 1 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde genel kurul, 8 Haziran Pazartesi günü saat 18.00'de aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

YENİ YÖNETİM SEÇİLECEK

Gerçekleştirilecek olan genel kurulda kulüp gündemine ilişkin maddeler görüşüldükten sonra kulübün yeni yönetimi seçilecek.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSüheyla Ayça Bulut:

Amed Süper Liga çıkmış vay anladık ama seçimli genel kurul kongreye başarı getirmez Cumhuriyet ve liyakat esası ile gidilmeli yönetimler böyle olur daha düzgün

Haber YorumlarıAdil Kara:

Vay be Amedspor Süper Lige çıktı ?? ama şu kongreler hep aynı döngü ya ?? Yönetim değişti değişti bir türlü sorunlar çözülmedi Geçen seneye baksanız hep aynı şeyler söylüyorlardı ve yine de hiçbir şey düzelmedi ?? Umarım bu sefer farklı olur ama pek ümitli değilim açıkçası

Haber YorumlarıKubilay Ulutürk:

Memleket için sevinç verici bir haber tabii ama bu başarıyı koruyabilecek mi endişem var Süper Ligde başka takımlar var ne yapacaklar orada bilinmiyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

