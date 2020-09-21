TBMM HABERLERİ

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Tbmm Haberleri

Tbmm haber, Tbmm son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Tbmm: Aydın'da yüz yüze eğitimin ilk günü öğrencilere incir ikramıTbmm - Bugün
Aydın'da yüz yüze eğitimin ilk günü öğrencilere incir ikramı
Tbmm - Bugün
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
Bütçe Kanunu ile TBMM'den aldıkları borçlanma yetkisi 140 milyar liradır, limit budur.
Tbmm: AK Partili Savaş; 'Çocuklarımızın her zaman yanındayız'Tbmm - Bugün
AK Partili Savaş; "Çocuklarımızın her zaman yanındayız"
Tbmm - Bugün
Antalya'da tropikal meyve üretimi artıyor
Aynı zamanda TBMM Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı olan Uslu, Gazipaşa'da tropik meyve üreticileriyle bir araya geldi.
Tbmm: TBMM Karma Komisyonu, Tuma Çelik için 2 Ekim'de toplanacakTbmm - Bugün
TBMM Karma Komisyonu, Tuma Çelik için 2 Ekim'de toplanacak
Tbmm: TBMM 27. yasama yılı 4. döneme hazırlandıTbmm - Bugün
TBMM 27. yasama yılı 4. döneme hazırlandı
Tbmm - Bugün
Gaziantep-Nizip bölünmüş yolu yıl sonunda tamamlanacak
AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Gaziantep-Nizip bölünmüş yol çalışmasının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.
Tbmm: TBMM 27. yasama yılı 4. döneme hazırlandıTbmm - Bugün
TBMM 27. yasama yılı 4. döneme hazırlandı
Tbmm: TBMM Genel Kurul salonu yenilendiTbmm - Bugün
TBMM Genel Kurul salonu yenilendi
Tbmm - Dün
Son dakika haberi | AK Parti'nin Bursa'daki 3 ilçe kongresi daha tamamlandı
Kongrelere AK Parti Trabzon Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa İl Koordinatörü Muhammet Balta, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, milletvekilleri Efkan Ala, Refik Özen, Osman Mesten, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel ve Zafer Işık katıldı.
TBMM 27. yasama yılı 4. döneme hazırlandı
Tbmm - Dün
TBMM Başkanı Şentop'tan Abdi İbrahim'e tebrik
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önde gelen ilaç şirketlerinden Abdi İbrahim'i, İsviçreli OM Pharma'nın yüzde 28,5 hissesini satın almasından dolayı tebrik etti.
Tbmm: Meclis'te idam yasası hazırlığı! Atatürk'e atıf yapılan rapor tamamlandıTbmm - Dün
Meclis'te idam yasası hazırlığı! Atatürk'e atıf yapılan rapor tamamlandı
Tbmm - Dün
Asırlık çini desenlerini, tekstil ürünlerine işliyor
Eserler, TBMM'de görücüye çıkacak Çini sanatının Türk kültüründeki değerine değinen Olçar, desenlerin yeni alanlarda yaşatılması ve modernize edilmesinin, gelecek kuşaklara yansıtılması yönünden önemli olduğunu vurguladı.
Tbmm: Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop Edirne'deTbmm - 19.9.2020
Emine Erdoğan ve TBMM Başkanı Şentop Edirne'de
Tbmm: TBMM Başkanı Şentop ve Emine Erdoğan, Edirne'de müze ve cami ziyaret ettiTbmm - 19.9.2020
TBMM Başkanı Şentop ve Emine Erdoğan, Edirne'de müze ve cami ziyaret etti
Tbmm: TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ziyaretlerde bulundu (3)Tbmm - 19.9.2020
TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ziyaretlerde bulundu (3)
Tbmm: Son dakika haber | TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ziyaretlerde bulundu (2)Tbmm - 19.9.2020
Son dakika haber | TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ziyaretlerde bulundu (2)
Tbmm: TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Edirne'de ziyaretlerde bulunduTbmm - 19.9.2020
TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Edirne'de ziyaretlerde bulundu
Tbmm - 19.9.2020
19 Eylül Gaziler Günü
Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, "mareşal" rütbesi ile "gazi" unvanı verildiğini anımsatan Keleş, şunları kaydetti: "Ülkemizin geleceği için verdikleri mücadeleler için onlara ne kadar teşekkür etsek azdır.
Tbmm: Son dakika haberleri: Kırşehir'de Gaziler Günü kutlandıTbmm - 19.9.2020
Son dakika haberleri: Kırşehir'de Gaziler Günü kutlandı
Tbmm: Milletvekili Ahmet Erbaş'ın Tabipleri Birliği tepkisiTbmm - 19.9.2020
Milletvekili Ahmet Erbaş'ın Tabipleri Birliği tepkisi
Tbmm: 'Gazilere saygı kişinin kendisine ve vatanına saygıdır'Tbmm - 19.9.2020
"Gazilere saygı kişinin kendisine ve vatanına saygıdır"
Tbmm - 19.9.2020
19 Eylül Gaziler Günü
Vali Sonel, 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" ve "Gazi" unvanı verildiğini hatırlattı.
Tbmm: MHP Kilis İl Başkanlığına Demir seçildiTbmm - 19.9.2020
MHP Kilis İl Başkanlığına Demir seçildi
Tbmm: İzmir'de Gaziler Günü töreniTbmm - 19.9.2020
İzmir'de Gaziler Günü töreni
Tbmm: Selimiye'de Gaziler Günü dolayısıyla mevlit okutulduTbmm - 19.9.2020
Selimiye'de Gaziler Günü dolayısıyla mevlit okutuldu
Tbmm: Gaziler Günü Erzurum'da KutlandıTbmm - 19.9.2020
Gaziler Günü Erzurum'da Kutlandı
Tbmm - 19.9.2020
19 Eylül Gaziler Günü
Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması üzerine TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verildiğini anımsatan Akar, bu anlamlı günün, kahraman gazilerimizin gösterdiği feragatin anlaşılabilmesi için kutlanmaya başladığını belirtti.
Tbmm: Malatya'da Gaziler Günü kutlandıTbmm - 19.9.2020
Malatya'da Gaziler Günü kutlandı
Tbmm - 19.9.2020
19 Eylül Gaziler Günü
Muharip Gaziler Derneği Turhal Şube Başkanı İbrahim Bozkurt yaptığı konuşmada, TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik ve gazilik unvanının verilmesinin 99.
Tbmm - 19.9.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Gaziler Günü mesajı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Devletimize, milletimize, milli birlik ve kardeşliğimize saldıran düşmanlarımıza göğüslerini siper eden kahramanlarımız sayesinde vatanımızda huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşıyoruz.
Tbmm: AK Parti'li Sırakaya'dan 'otomatik finansal bilgi paylaşımı' açıklaması (1)Tbmm - 19.9.2020
AK Parti'li Sırakaya'dan "otomatik finansal bilgi paylaşımı" açıklaması (1)
Tbmm: AK Parti'li Sırakaya'dan 'otomatik finansal bilgi paylaşımı' açıklaması (2) - TBMMTbmm - 19.9.2020
AK Parti'li Sırakaya'dan "otomatik finansal bilgi paylaşımı" açıklaması (2) - TBMM
Tbmm - 19.9.2020
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
"Enis Berberoğlu TBMM'ye dönebilecek mi?" "Anayasa Mahkemesince hakkında ihlal kararı verilen Enis Berberoğlu TBMM'ye milletvekili olarak tekrar dönebilecek mi?" sorusu üzerine de Bakan Gül, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının henüz yazılmadığını söyledi.
Tbmm: Bilecik'te Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendiTbmm - 19.9.2020
Bilecik'te Gaziler Günü dolayısıyla program düzenlendi
Tbmm: Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendiTbmm - 19.9.2020
Nevşehir'de 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi
Tbmm: Bulanık'ta '19 Eylül Gaziler Günü' dolayısıyla tören düzenlendiTbmm - 19.9.2020
Bulanık'ta "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi
Tbmm: Kilis'te Gaziler Günü kutlandıTbmm - 19.9.2020
Kilis'te Gaziler Günü kutlandı
Tbmm - 19.9.2020
19 Eylül Gaziler Günü
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük gazi olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti: "Anadolu'yu işgal ederek Türkleri yok etmek isteyen Yunan ordusu 99 yıl önce Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk idaresindeki kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nde hezimete uğratıldı. Bir sene sonra da düşman Anadolu topraklarından sökülüp atıldı. Sakarya Meydan Muharebesi savaşın seyrini değiştirerek bugün ki bağımsız Türk devletinin yolunu açmıştır. TBMM Sakarya Meydan Muharebesi'nin muzaffer başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e zaferin anısına 19 Eylül 1921'de mareşal rütbesi ve gazilik unvanı vermiştir.
Tbmm: Oral: Gazilerimizin haklarını ödeyemeyizTbmm - 19.9.2020
Oral: Gazilerimizin haklarını ödeyemeyiz
Tbmm - 19.9.2020
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan Yunan gazetesinin manşetine tepki Açıklaması
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'daki bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçakça ifadelerin yer aldığını belirterek, "Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanıdır, Başkomutanımızdır.
Tbmm: Vali Varol'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajıTbmm - 18.9.2020
Vali Varol'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı
Tbmm: Son dakika! Başkan Zolan: 'Bu vatan şehit ve gazilerin en kutsal emanetidir'Tbmm - 18.9.2020
Son dakika! Başkan Zolan: "Bu vatan şehit ve gazilerin en kutsal emanetidir"
Tbmm: Tarihi alanların yönetimi için kanun teklifi verilecekTbmm - 18.9.2020
Tarihi alanların yönetimi için kanun teklifi verilecek
Tbmm: Son Dakika: CHP'li Engin Altay'dan AP'nin kararına tepkiTbmm - 18.9.2020
Son Dakika: CHP'li Engin Altay'dan AP'nin kararına tepki
Tbmm - 18.9.2020
19 Eylül Gaziler Günü
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tbmm - 18.9.2020
Edirne'den kısa kısa
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Gününü bir kez daha kutluyoruz. Bu anlamlı gün, TBMM'nin milletimiz adına gazilerimize olan vefa borcunun ödenmesinin yıl dönümüdür.
Tbmm: Büyükşehir Belediyesi, Miryokefalon zaferini kültür yayınlarıyla kitaplaştırdıTbmm - 18.9.2020
Büyükşehir Belediyesi, Miryokefalon zaferini kültür yayınlarıyla kitaplaştırdı
Tbmm: Başkan Sandıkçı gazileri unutmadıTbmm - 18.9.2020
Başkan Sandıkçı gazileri unutmadı
Tbmm - 18.9.2020
CHP Grup Başkanvekili Altay, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararını değerlendirdi Açıklaması
Berberoğlu'nun yargılanma ve milletvekilliğinin düşürülme sürecini anlatan Altay, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerde Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesine bir başvurusu olduğunu, iç hukuk yollarının henüz tamamlanmadığını ve TBMM'nin hukuk skandalına alet edilmemesi gerektiği yönünde uyarılar yaptıklarını söyledi.
Tbmm: GMİS Yönetim Kurulu; 'Gazilerimiz gurur kaynağımızdır'Tbmm - 18.9.2020
GMİS Yönetim Kurulu; "Gazilerimiz gurur kaynağımızdır"
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 22:05:07. #1.14#
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