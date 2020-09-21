TBMM HABERLERİ

Tbmm - 19.9.2020

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük gazi olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti: "Anadolu'yu işgal ederek Türkleri yok etmek isteyen Yunan ordusu 99 yıl önce Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk idaresindeki kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nde hezimete uğratıldı. Bir sene sonra da düşman Anadolu topraklarından sökülüp atıldı. Sakarya Meydan Muharebesi savaşın seyrini değiştirerek bugün ki bağımsız Türk devletinin yolunu açmıştır. TBMM Sakarya Meydan Muharebesi'nin muzaffer başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e zaferin anısına 19 Eylül 1921'de mareşal rütbesi ve gazilik unvanı vermiştir.