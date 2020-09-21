TBMM HABERLERİ

Tbmm - Bugün
CHP Sözcüsü Öztrak, MYK toplantısına ilişkin açıklama yaptı Açıklaması
Bütçe Kanunu ile TBMM'den aldıkları borçlanma yetkisi 140 milyar liradır, limit budur.
Tbmm - Bugün
Antalya'da tropikal meyve üretimi artıyor
Aynı zamanda TBMM Parlamenterler Asamblesi Türk Grubu Başkanı olan Uslu, Gazipaşa'da tropik meyve üreticileriyle bir araya geldi.
Tbmm - Bugün
Gaziantep-Nizip bölünmüş yolu yıl sonunda tamamlanacak
AK Parti Gaziantep Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Ali Şahin, Gaziantep-Nizip bölünmüş yol çalışmasının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.
Tbmm - Dün
Son dakika haberi | AK Parti'nin Bursa'daki 3 ilçe kongresi daha tamamlandı
Kongrelere AK Parti Trabzon Milletvekili, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa İl Koordinatörü Muhammet Balta, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, milletvekilleri Efkan Ala, Refik Özen, Osman Mesten, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel ve Zafer Işık katıldı.
Tbmm - Dün
TBMM Başkanı Şentop'tan Abdi İbrahim'e tebrik
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin önde gelen ilaç şirketlerinden Abdi İbrahim'i, İsviçreli OM Pharma'nın yüzde 28,5 hissesini satın almasından dolayı tebrik etti.
Tbmm - Dün
Asırlık çini desenlerini, tekstil ürünlerine işliyor
Eserler, TBMM'de görücüye çıkacak Çini sanatının Türk kültüründeki değerine değinen Olçar, desenlerin yeni alanlarda yaşatılması ve modernize edilmesinin, gelecek kuşaklara yansıtılması yönünden önemli olduğunu vurguladı.
Tbmm - 19.9.2020
TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ziyaretlerde bulundu (3)
Tbmm - 19.9.2020
Son dakika haber | TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ziyaretlerde bulundu (2)
Tbmm - 19.9.2020
TBMM Başkanı Şentop ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Edirne'de ziyaretlerde bulundu
Tbmm - 19.9.2020
19 Eylül Gaziler Günü
Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılmasından sonra 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, "mareşal" rütbesi ile "gazi" unvanı verildiğini anımsatan Keleş, şunları kaydetti: "Ülkemizin geleceği için verdikleri mücadeleler için onlara ne kadar teşekkür etsek azdır.
Tbmm - 19.9.2020
19 Eylül Gaziler Günü
Vali Sonel, 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e "Mareşal" ve "Gazi" unvanı verildiğini hatırlattı.
Tbmm - 19.9.2020
19 Eylül Gaziler Günü
Sakarya Meydan Muharebesi'nin kazanılması üzerine TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik rütbesi ve gazilik unvanı verildiğini anımsatan Akar, bu anlamlı günün, kahraman gazilerimizin gösterdiği feragatin anlaşılabilmesi için kutlanmaya başladığını belirtti.
Tbmm - 19.9.2020
19 Eylül Gaziler Günü
Muharip Gaziler Derneği Turhal Şube Başkanı İbrahim Bozkurt yaptığı konuşmada, TBMM tarafından 19 Eylül 1921'de Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallik ve gazilik unvanının verilmesinin 99.
Tbmm - 19.9.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Gaziler Günü mesajı Açıklaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Devletimize, milletimize, milli birlik ve kardeşliğimize saldıran düşmanlarımıza göğüslerini siper eden kahramanlarımız sayesinde vatanımızda huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşıyoruz.
Tbmm - 19.9.2020
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması
"Enis Berberoğlu TBMM'ye dönebilecek mi?" "Anayasa Mahkemesince hakkında ihlal kararı verilen Enis Berberoğlu TBMM'ye milletvekili olarak tekrar dönebilecek mi?" sorusu üzerine de Bakan Gül, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararının henüz yazılmadığını söyledi.
Tbmm - 19.9.2020
19 Eylül Gaziler Günü
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük gazi olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti: "Anadolu'yu işgal ederek Türkleri yok etmek isteyen Yunan ordusu 99 yıl önce Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk idaresindeki kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nde hezimete uğratıldı. Bir sene sonra da düşman Anadolu topraklarından sökülüp atıldı. Sakarya Meydan Muharebesi savaşın seyrini değiştirerek bugün ki bağımsız Türk devletinin yolunu açmıştır. TBMM Sakarya Meydan Muharebesi'nin muzaffer başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e zaferin anısına 19 Eylül 1921'de mareşal rütbesi ve gazilik unvanı vermiştir.
Tbmm - 19.9.2020
Son dakika haber! TBMM Başkanı Şentop'tan Yunan gazetesinin manşetine tepki Açıklaması
Son dakika haberi: TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'daki bir gazetede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik alçakça ifadelerin yer aldığını belirterek, "Türkiye olarak, istisnasız her alanda gereken dersi verme kudretine sahibiz. Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanıdır, Başkomutanımızdır.
Tbmm - 18.9.2020
19 Eylül Gaziler Günü
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tbmm - 18.9.2020
Edirne'den kısa kısa
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik unvanı verilişinin yıl dönümü olan 19 Eylül Gaziler Gününü bir kez daha kutluyoruz. Bu anlamlı gün, TBMM'nin milletimiz adına gazilerimize olan vefa borcunun ödenmesinin yıl dönümüdür.
Tbmm - 18.9.2020
CHP Grup Başkanvekili Altay, Anayasa Mahkemesinin Enis Berberoğlu kararını değerlendirdi Açıklaması
Berberoğlu'nun yargılanma ve milletvekilliğinin düşürülme sürecini anlatan Altay, TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerde Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesine bir başvurusu olduğunu, iç hukuk yollarının henüz tamamlanmadığını ve TBMM'nin hukuk skandalına alet edilmemesi gerektiği yönünde uyarılar yaptıklarını söyledi.