3. Sayfa Haberleri

Annesi ve kardeşini rehin alan şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı: İbrahim Kalın ve Ali Yerlikaya gelecek

İstanbul Kartal'da akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen bir şahıs gece saatlerinde sinir krizi geçirerek annesi ve erkek kardeşini rehin aldı. Evi yakma tehdidinde bulunan ve "Buraya MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek" diye bağırdığı anlar kameraya yansıyan şahıs özel harekat ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.