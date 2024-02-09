3. Sayfa Haberleri
Sitemizin 3. Sayfa Haberleri, ilginç olaylara odaklanan kısa ve etkileyici bir kategoridir. Siyasetten uzaklaşıp, günlük yaşamın sıra dışı yönlerine odaklanarak olayların ötesindeki hikayelere ışık tutuyoruz. Sürükleyici ve dikkat çekici haberlerle 3. Sayfa, olağanüstü dünyalara kapı aralar.
5 milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı'dan "Paralar nerede?" sorusuna yanıt: Herkes parasını alacak, paralar faaliyette
Annesi ve kardeşini rehin alan şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı: İbrahim Kalın ve Ali Yerlikaya gelecek
İstanbul Kartal'da akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen bir şahıs gece saatlerinde sinir krizi geçirerek annesi ve erkek kardeşini rehin aldı. Evi yakma tehdidinde bulunan ve "Buraya MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek" diye bağırdığı anlar kameraya yansıyan şahıs özel harekat ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.
Bursa'da dehşet evinden yaralı kurtulan kadının sözleri buz kestirdi: 10 saat ölü taklidi yaptım, öldürmesin diye ondan hamile kaldığımı söyledim
Depremin üzerinden geçen 1 yılda, bölgede yapılan çalışmalar
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Bu süre zarfında devlet, bölgede çeşitli iyileştirme ve yeniden yapılandırma faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda birçok konut, iş yeri ve sosyal tesis inşa edildi. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, afet bölgesinden izlenimlerini aktardı.
Burdur'da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Polis aracından yola atlayarak feci şekilde can veren kadını gören görgü tanığı konuştu: İç organları dışarı çıktı