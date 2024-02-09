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Haberler

3. Sayfa Haberleri

Sitemizin 3. Sayfa Haberleri, ilginç olaylara odaklanan kısa ve etkileyici bir kategoridir. Siyasetten uzaklaşıp, günlük yaşamın sıra dışı yönlerine odaklanarak olayların ötesindeki hikayelere ışık tutuyoruz. Sürükleyici ve dikkat çekici haberlerle 3. Sayfa, olağanüstü dünyalara kapı aralar.

Çağlayan'da adliyeye saldıran teröristlerin çantalarından çıkanlar paylaşıldı

Çağlayan'da adliyeye saldıran teröristlerin çantalarından çıkanlar paylaşıldı
5 milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı'dan 'Paralar nerede?' sorusuna yanıt: Herkes parasını alacak, paralar faaliyette

5 milyarlık vurgun yapan Sedat Ocakçı'dan "Paralar nerede?" sorusuna yanıt: Herkes parasını alacak, paralar faaliyette
Dosya kapatılmaya mı çalışılıyor? Ramazan Hoca'nın avukatından iddialara yalanlama

Dosya kapatılmaya mı çalışılıyor? Ramazan Hoca'nın avukatından iddialara yalanlama

Öfkeli at, yansımasını gördüğü cam kapıyı çifte atarak paramparça etti

Öfkeli at, yansımasını gördüğü cam kapıyı çifte atarak paramparça etti

Brezilya'da bir diş kliniğinin cam kapısında yansımasını gören at, çifte atarak kapıyı paramparça etti. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı, seferler durdu

Sultanahmet'te tramvay yayaya çarptı, seferler durdu
Sen misin gencecik futbolcuları rencide eden! Taraftarın cezasını fena kestiler

Sen misin gencecik futbolcuları rencide eden! Taraftarın cezasını fena kestiler
Marketlere satışa çıkarılmak için hazırlanan yumurtaların arasından civciv çıktı

Marketlere satışa çıkarılmak için hazırlanan yumurtaların arasından civciv çıktı
İspanya'da bir kadın, yaşları 13 ve 15 olan iki çocuğu tarafından öldürüldü

İspanya'da bir kadın, yaşları 13 ve 15 olan iki çocuğu tarafından öldürüldü
Tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtılar: Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Tekel bayi önüne patlayıcı atıp kaçtılar: Korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Arkadaşını balta ile öldüren gencin savunması: Sarkıntılık yapıyordu

Arkadaşını balta ile öldüren gencin savunması: Sarkıntılık yapıyordu
Boş arazide cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki gençten geriye annesine yazdığı son mesaj kaldı

Boş arazide cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki gençten geriye annesine yazdığı son mesaj kaldı
Film gibi soygun! Çatıdaki havalandırmadan girip kuyumcu dükkanını boşalttılar

Film gibi soygun! Çatıdaki havalandırmadan girip kuyumcu dükkanını boşalttılar
Eski il yöneticisini öldüren MHP İlçe Başkanına müebbet hapis talebi

Eski il yöneticisini öldüren MHP İlçe Başkanına müebbet hapis talebi
Ekvador'da belediye meclis üyesi öldürüldü

Ekvador'da belediye meclis üyesi öldürüldü

Annesi ve kardeşini rehin alan şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı: İbrahim Kalın ve Ali Yerlikaya gelecek

Annesi ve kardeşini rehin alan şahıs mahalleyi ayağa kaldırdı: İbrahim Kalın ve Ali Yerlikaya gelecek

İstanbul Kartal'da akli dengesinin bozuk olduğu öğrenilen bir şahıs gece saatlerinde sinir krizi geçirerek annesi ve erkek kardeşini rehin aldı. Evi yakma tehdidinde bulunan ve "Buraya MİT müsteşarı İbrahim Kalın ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gelecek" diye bağırdığı anlar kameraya yansıyan şahıs özel harekat ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.
CHP'li başkan adayına bıçakla saldırıp gasp ettiler

CHP'li başkan adayına bıçakla saldırıp gasp ettiler
Hindistan'da cami yıkımı protestoları sonrası süresiz sokağa çıkma yasağı

Hindistan'da cami yıkımı protestoları sonrası süresiz sokağa çıkma yasağı
Arıza yapan metrobüsün şoförüne, karşı yönden gelen metrobüs çarptı! Hastanede kurtarılamadı

Arıza yapan metrobüsün şoförüne, karşı yönden gelen metrobüs çarptı! Hastanede kurtarılamadı
İzmir'de TIR işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı

İzmir'de TIR işçi servisine çarptı: 3 ölü, 11 yaralı
Yasak aşk yaşadığı kadını öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

Yasak aşk yaşadığı kadını öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
Sahte gelin çetesine 120 bin TL kaptırdı

Sahte gelin çetesine 120 bin TL kaptırdı
Cinnet getirip anne, baba ve kardeşini katleden şüpheli: Babam özel hayatıma çok karışıyordu

Cinnet getirip anne, baba ve kardeşini katleden şüpheli: Babam özel hayatıma çok karışıyordu
Estetik ameliyatı olan kadın masrafları ödememek için kaçmaya çalıştı

Estetik ameliyatı olan kadın masrafları ödememek için kaçmaya çalıştı
33 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 147 şüpheliye gözaltı

33 ilde düzenlenen DEAŞ operasyonunda 147 şüpheliye gözaltı
Kayseri-Ankara karayolundaki kazada 3 ölü 4 yaralı

Kayseri-Ankara karayolundaki kazada 3 ölü 4 yaralı

Cip bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı

Cip bariyerlere saplandı, sürücü ağır yaralandı

İstanbul Tuzla'da bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kaza sonucunda bariyerlerin aracın motorundan girip tavandan çıktığı görüldü. Ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
7 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde anne ve babasını tüfekle, kardeşini boğazını keserek öldürdü

7 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde anne ve babasını tüfekle, kardeşini boğazını keserek öldürdü
Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adliye katibi hayatını kaybetti

Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adliye katibi hayatını kaybetti
Önce işkence sonra cinayet! Av tüfeğiyle öldürdüğü annesine iki sene önce cinsel saldırıda bulunmuş

Önce işkence sonra cinayet! Av tüfeğiyle öldürdüğü annesine iki sene önce cinsel saldırıda bulunmuş
Bursa'da dehşet evinden yaralı kurtulan kadının sözleri buz kestirdi: 10 saat ölü taklidi yaptım, öldürmesin diye ondan hamile kaldığımı söyledim

Bursa'da dehşet evinden yaralı kurtulan kadının sözleri buz kestirdi: 10 saat ölü taklidi yaptım, öldürmesin diye ondan hamile kaldığımı söyledim
Filipinler, sağanak yağışa teslim: Toprak kaymasında 45 yaralı, 41 kayıp

Filipinler, sağanak yağışa teslim: Toprak kaymasında 45 yaralı, 41 kayıp
Şili eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera helikopter kazasında öldü

Şili eski Devlet Başkanı Sebastian Pinera helikopter kazasında öldü
Adliyedeki çatışmada hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş bir akrabasının mevlit yemeğine gidiyormuş

Adliyedeki çatışmada hayatını kaybeden Dilfıraz Karataş bir akrabasının mevlit yemeğine gidiyormuş
Bakan Tunç, Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının detaylarını paylaştı: GBT kontrolü faciayı önlemiş

Bakan Tunç, Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırının detaylarını paylaştı: GBT kontrolü faciayı önlemiş
Şili'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükseldi

Şili'deki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 123'e yükseldi
Trafikte hakimin aracının önünü kesip saldırdılar

Trafikte hakimin aracının önünü kesip saldırdılar

Depremin üzerinden geçen 1 yılda, bölgede yapılan çalışmalar

Depremin üzerinden geçen 1 yılda, bölgede yapılan çalışmalar

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremlerin üzerinden 1 yıl geçti. Bu süre zarfında devlet, bölgede çeşitli iyileştirme ve yeniden yapılandırma faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda birçok konut, iş yeri ve sosyal tesis inşa edildi. Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur, afet bölgesinden izlenimlerini aktardı.
Davul çalarken kalp krizi geçirip öldü! O anlar kamerada

Davul çalarken kalp krizi geçirip öldü! O anlar kamerada
Müzisyenin öldürüldüğü kavganın nedeni belli oldu! Haberi alan baba kalp krizi geçirdi

Müzisyenin öldürüldüğü kavganın nedeni belli oldu! Haberi alan baba kalp krizi geçirdi
İfadesi ortaya çıktı! Taksici Oğuz Erge'nin katili kamera kaydına rağmen yalan söyledi

İfadesi ortaya çıktı! Taksici Oğuz Erge'nin katili kamera kaydına rağmen yalan söyledi
Burdur'da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı

Burdur'da kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı! 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Yolcudan taksi şoförüne skandal sözler: Senin gibileri arkadan vursunlar

Yolcudan taksi şoförüne skandal sözler: Senin gibileri arkadan vursunlar
Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 64'e yükseldi

Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 64'e yükseldi
Birlikte sabah namazına gittikleri arkadaşını öldürdü

Birlikte sabah namazına gittikleri arkadaşını öldürdü
İstanbul'da erkek arkadaşıyla birlikte kuyumcuyu soyarken yakalanan kadın tanıdık çıktı

İstanbul'da erkek arkadaşıyla birlikte kuyumcuyu soyarken yakalanan kadın tanıdık çıktı
Otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi

Otomobilden düşen kadını zorla araca bindirdi
Hatay'dan havalandıktan sonra kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı

Hatay'dan havalandıktan sonra kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin görüntüleri ortaya çıktı

Kadıköy'de kız kardeşini darbederek taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı

Kadıköy'de kız kardeşini darbederek taksiye bindiren şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Kadıköy'de bir kadının darbedilerek taksiye bindirildiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Şiddete uğrayan kadının şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Sultanbeyli TEM'de köpek zincirleme kazaya neden oldu: 12 yaralı

Sultanbeyli TEM'de köpek zincirleme kazaya neden oldu: 12 yaralı
Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi

Şili'deki orman yangınlarında can kaybı 19'a yükseldi
Muş'ta trenin büyükbaş hayvan yüklü tıra çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Muş'ta trenin büyükbaş hayvan yüklü tıra çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Açılışa damga vuran anlar! İmamoğlu, CHP'nin adayının yanında AK Partili başkana teşekkür etti

Açılışa damga vuran anlar! İmamoğlu, CHP'nin adayının yanında AK Partili başkana teşekkür etti
CHP lideri Özel'den Erdoğan'ın 'şeriat' çıkışına sert cevap

CHP lideri Özel'den Erdoğan'ın 'şeriat' çıkışına sert cevap
Kocaeli'de dev kimya fabrikası alevlere teslim oldu

Kocaeli'de dev kimya fabrikası alevlere teslim oldu
Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini vuran şahıs, intihar girişiminde bulundu

Boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini vuran şahıs, intihar girişiminde bulundu
Trafikte ateş açan motosikletli maganda, diğer sürücülere de silah doğrulttu

Trafikte ateş açan motosikletli maganda, diğer sürücülere de silah doğrulttu
Kurtlar Vadisi'nin çekildiği tarihi kıraathanede yangın çıktı

Kurtlar Vadisi'nin çekildiği tarihi kıraathanede yangın çıktı
Şili'de orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı! 10 kişi hayatını kaybetti, OHAL ilan edildi

Şili'de orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı! 10 kişi hayatını kaybetti, OHAL ilan edildi
Cami önünde dilenen dilenci, bir saatte 873 lira para topladı

Cami önünde dilenen dilenci, bir saatte 873 lira para topladı
Yeşim Akbaş'ı öldüren komiser yardımcısı için müebbet hapis istendi

Yeşim Akbaş'ı öldüren komiser yardımcısı için müebbet hapis istendi
Kilise saldırısıyla bağlantılı 17 DEAŞ üyesi yakalandı

Kilise saldırısıyla bağlantılı 17 DEAŞ üyesi yakalandı
İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ablası hayatını kaybetti

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ablası hayatını kaybetti
İstanbul'da taksiciye saldıran yolcu ortalığı birbirine kattı

İstanbul'da taksiciye saldıran yolcu ortalığı birbirine kattı
Edirne'de alkolü sürücülere ceza yağdı: Cam filmlerini elleriyle söktüler

Edirne'de alkolü sürücülere ceza yağdı: Cam filmlerini elleriyle söktüler
Güldür Güldür skecinde gazilerle ilgili sözler tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz

Güldür Güldür skecinde gazilerle ilgili sözler tepki çekti: Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz
CHP'nin Çiğli Belediye Başkan adayı tepkiler üzerine değiştirildi

CHP'nin Çiğli Belediye Başkan adayı tepkiler üzerine değiştirildi
Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldüren Erkan Baykut tutuklandı! İşte ilk ifadesi

Diyarbakırlı Ramazan Hoca'yı öldüren Erkan Baykut tutuklandı! İşte ilk ifadesi
Yol tarifi için durdu, dehşete tanık oldu! Önce kız arkadaşının sonra kendi kafasına sıktı

Yol tarifi için durdu, dehşete tanık oldu! Önce kız arkadaşının sonra kendi kafasına sıktı
Dansözlük yapan sevgilisini öldüren zanlının ilk ifadesi: İşi bırakmasını istedim, kabul etmedi

Dansözlük yapan sevgilisini öldüren zanlının ilk ifadesi: İşi bırakmasını istedim, kabul etmedi
Günlerdir Müge Anlı'da aranan adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Günlerdir Müge Anlı'da aranan adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Hayvan yüklü TIR'a tren çarptı: 2 ölü, 2 yaralı

Hayvan yüklü TIR'a tren çarptı: 2 ölü, 2 yaralı
Evlenmek için para bulamayan çift kuyumcuyu soymaya kalktı

Evlenmek için para bulamayan çift kuyumcuyu soymaya kalktı
'Eğlence mekanında çalışamazsın' diyerek genç kadını öldürdü

"Eğlence mekanında çalışamazsın" diyerek genç kadını öldürdü
Taksici, takıntılı olduğu İngilizce öğretmenini sokak ortasında silahla öldürdü! Olay anı kamerada

Taksici, takıntılı olduğu İngilizce öğretmenini sokak ortasında silahla öldürdü! Olay anı kamerada
Hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi Ebru Polat'la görüntüleri yeniden gündemde

Hayatını kaybeden Palalı Sabri'nin eski sevgilisi Ebru Polat'la görüntüleri yeniden gündemde
Şantiyede çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti

Şantiyede çıkan yangında 2 işçi hayatını kaybetti
İntihar ettiği iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğunun töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı

İntihar ettiği iddia edilen 13 yaşındaki kız çocuğunun töre cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı
Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Olay spontane gerçekleşti

Taksiciyi öldüren saldırganın ilk ifadesi: Olay spontane gerçekleşti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 vatandaş hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 6 Şubat depremlerinde 53 bin 537 vatandaş hayatını kaybetti
Nairobi'deki gaz dolum tesisinde yangın: 2 ölü, 222 yaralı

Nairobi'deki gaz dolum tesisinde yangın: 2 ölü, 222 yaralı
Palalı Sabri'nin öldürülme anı kamerada

Palalı Sabri'nin öldürülme anı kamerada
MİT ve Emniyet, İsrail istihbaratına bilgi satan 7 şüpheliyi gözaltına aldı

MİT ve Emniyet, İsrail istihbaratına bilgi satan 7 şüpheliyi gözaltına aldı
Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi öldürüldü

Palalı Sabri olarak bilinen Sabri Çelebi öldürüldü
Özel hastanede hastanın oksijeni kesildi iddiası! 'Babamı ölüme terk ettiler'

Özel hastanede hastanın oksijeni kesildi iddiası! "Babamı ölüme terk ettiler"
Operasyonda dikkat çeken detay! 9 saatlik kriz saldırganın tuvaleti gelince son bulmuş

Operasyonda dikkat çeken detay! 9 saatlik kriz saldırganın tuvaleti gelince son bulmuş
Kocaeli'deki fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırgan, polis operasyonuyla yakalandı

Kocaeli'deki fabrikada 7 kişiyi rehin alan saldırgan, polis operasyonuyla yakalandı
Kilisedeki saldırıdan önce Kayseri'de sır toplantı

Kilisedeki saldırıdan önce Kayseri'de sır toplantı
Soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti

Soğukta üşümesin diye aracına aldığı müşterisi tarafından vurulan taksi şoförü hayatını kaybetti
Adliyeye sevk edilen zanlının sözleri pes dedirtti: Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım

Adliyeye sevk edilen zanlının sözleri pes dedirtti: Ben öldürdüm, az yakışıklı çıkalım
Polis aracından yola atlayarak feci şekilde can veren kadını gören görgü tanığı konuştu: İç organları dışarı çıktı

Polis aracından yola atlayarak feci şekilde can veren kadını gören görgü tanığı konuştu: İç organları dışarı çıktı
Kayıp plaka ihbarına gelen polis bagaj üzerinde ceset süsü verilmiş cisimle karşılaştı

Kayıp plaka ihbarına gelen polis bagaj üzerinde ceset süsü verilmiş cisimle karşılaştı
İstanbul'da taksiciye sahte dolar veren şahıs yakalandı

İstanbul'da taksiciye sahte dolar veren şahıs yakalandı
19 yaşındaki genç metro istasyonunda bıçaklanarak öldürüldü

19 yaşındaki genç metro istasyonunda bıçaklanarak öldürüldü
KADES ile yardım istedi, evine götüren polisi vurup sosyal medyadan paylaşım yaptı

KADES ile yardım istedi, evine götüren polisi vurup sosyal medyadan paylaşım yaptı
Görgü tanığı: Diyarbakırlı Ramazan Hoca namaz kılarken bıçaklanmış

Görgü tanığı: Diyarbakırlı Ramazan Hoca namaz kılarken bıçaklanmış
Kesik baş cinayetinde korkunç itiraf! 4 çocuk babasının katili, diş hekimi çıktı

Kesik baş cinayetinde korkunç itiraf! 4 çocuk babasının katili, diş hekimi çıktı
Diyarbakır'da sobadan çıkan yangında 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'da sobadan çıkan yangında 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Karısıyla ilişkisi olan komşusuna cinsel saldırıda bulunup kayda almıştı! 46 yıl hapsi isteniyor

Karısıyla ilişkisi olan komşusuna cinsel saldırıda bulunup kayda almıştı! 46 yıl hapsi isteniyor
Fırında çalışan kadının çizmeleriyle kurabiyelerin üzerine bastığı anlar sosyal medyada tepki çekti

Fırında çalışan kadının çizmeleriyle kurabiyelerin üzerine bastığı anlar sosyal medyada tepki çekti
Yaşlı çift, büyükbaş hayvanlar için kullanılan kremi vücutlarına sürünce hastanelik oldu

Yaşlı çift, büyükbaş hayvanlar için kullanılan kremi vücutlarına sürünce hastanelik oldu
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