Haberler

Altay'ın borcu 1 milyar TL olarak açıklandı, başkan adayı çıkmadı

Altay'ın borcu 1 milyar TL olarak açıklandı, başkan adayı çıkmadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'de yapılan Altay Spor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu, başkan adayı çıkmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Kulübün borcu 19 milyon 539 bin Euro, Türk Lirası ile 1 milyar TL'ye ulaştı.

YENİ sezonda yine 3'üncü ligde mücadele edecek Altay'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul, başkan adayı çıkmamasından dolayı oybirliği ile ileri bir tarihe ertelendi. İzmir Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'ndaki genel kurulda, Altay'ın borcunun 19 milyon 539 bin Euro'ya ulaştığı, Türk Lirası ile 1 milyar TL'yi bulduğu açıklandı. Sinan Kanlı'nın gayrı resmi başkanlığı yürüttüğü Altay'da mali tablonun açıklanmasının ardından resmi başkan Hüseyin Kanlı yönetimi ve denetim kurulunun faaliyetleri üyelerin oyuna sunuldu. Yapılan değerlendirme sonrası yönetim ve denetim kurulu oy birliğiyle ibra edildi.

Söz alan üyelerin değerlendirmeleri ve yapılan fikir alışverişlerinin ardından, genel kurulun mevcut oturumunun ileri bir tarihe ertelenmesi yönünde karar alındı. Yapılan oylamada üyelerin çoğunluğunun kabul ettiği erteleme kararıyla birlikte toplantının, yönetim kurulunun ilerleyen günlerde belirleyeceği yeni tarihte devam edeceği bildirildi. Genel kurulun kaldığı yerden sürdürüleceği belirtilirken, yeni toplantının aynı hazirun listesi üzerinden ve mevcut gündem maddeleri korunarak gerçekleştirileceği ifade edildi. Kulübün mali yapısı, idari süreçleri ve geleceğe yönelik planlamalarının ele alınacağı oturumun tarihinin ise yönetim kurulu tarafından kamuoyuna ayrıca duyurulacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı

Trump'ın ecel terleri! Korkudan neredeyse kürsünün altına girecekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı rafları da vurdu! Renkli ambalajlar tarih olabilir
İngiltere’de siyasi deprem! Starmer’a istifa baskısı büyüyor

Yolun sonu geldi! Kellesini istiyorlar
Uzun süredir tutukluydu! Şarkıcı Yusuf Güney için yeni karar

Uzun süredir tutukluydu! Yusuf Güney için yeni karar
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı rafları da vurdu! Renkli ambalajlar tarih olabilir
Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep

Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep
İran'da terör suçlamasıyla 1 kişi idam edildi

Komşuda şafak vakti idam! Cezası infaz edildi