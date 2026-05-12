Sadettin Saran Fenerbahçe tarihine geçecek

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün bir kupa daha kazanması halinde bir sezonda en fazla kupa kazanan başkan olarak tarihe geçecek.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulüpte tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin sezon içerisinde kazandığı kupalar dikkat çekerken, Saran’ın bir kupa daha kazanması halinde kulüp tarihine geçeceği belirtildi.

TARİHİ REKORUN EŞİĞİNDE

Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon birçok branşta önemli başarılar elde etti. Sadettin Saran yönetimindeki Fenerbahçe’nin bir kupa daha kazanması halinde, kulüp tarihinde bir sezonda en fazla kupa kazanan başkan olarak tarihe geçeceği ifade edildi.

İŞTE FENERBAHÇE’NİN KAZANDIĞI KUPALAR

Fenerbahçe bu sezon şu ana kadar toplam 9 kupa kazandı:

  • Futbol TFF Süper Kupası
  • Erkek Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası
  • Kadın Voleybol Şampiyonlar Kupası
  • Kadın Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası
  • Kadın Basketbol Türkiye Kupası
  • Erkek Basketbol Türkiye Kupası
  • Kadın Basketbol Türkiye Ligi
  • Kadın Basketbol EuroLeague
  • Kadın Futbol Türkiye Ligi

Sarı-lacivertli kulübün farklı branşlarda elde ettiği başarılar dikkat çekti.

GÖZLER KALAN FİNALLERDE

Fenerbahçe’nin sezon içerisinde mücadele ettiği diğer organizasyonlarda alacağı sonuçlar merakla beklenirken, Sadettin Saran’ın tarihi rekor için yalnızca bir kupa uzağında olduğu ifade ediliyor.

Alper Kızıltepe
