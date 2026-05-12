Sadettin Saran Fenerbahçe tarihine geçecek
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün bir kupa daha kazanması halinde bir sezonda en fazla kupa kazanan başkan olarak tarihe geçecek.
TARİHİ REKORUN EŞİĞİNDE
Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon birçok branşta önemli başarılar elde etti. Sadettin Saran yönetimindeki Fenerbahçe’nin bir kupa daha kazanması halinde, kulüp tarihinde bir sezonda en fazla kupa kazanan başkan olarak tarihe geçeceği ifade edildi.
İŞTE FENERBAHÇE’NİN KAZANDIĞI KUPALAR
Fenerbahçe bu sezon şu ana kadar toplam 9 kupa kazandı:
- Futbol TFF Süper Kupası
- Erkek Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası
- Kadın Voleybol Şampiyonlar Kupası
- Kadın Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası
- Kadın Basketbol Türkiye Kupası
- Erkek Basketbol Türkiye Kupası
- Kadın Basketbol Türkiye Ligi
- Kadın Basketbol EuroLeague
- Kadın Futbol Türkiye Ligi
Sarı-lacivertli kulübün farklı branşlarda elde ettiği başarılar dikkat çekti.
GÖZLER KALAN FİNALLERDE
Fenerbahçe’nin sezon içerisinde mücadele ettiği diğer organizasyonlarda alacağı sonuçlar merakla beklenirken, Sadettin Saran’ın tarihi rekor için yalnızca bir kupa uzağında olduğu ifade ediliyor.