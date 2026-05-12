Sadettin Saran Fenerbahçe tarihine geçecek

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulüpte tarihi bir başarıya imza atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe’nin sezon içerisinde kazandığı kupalar dikkat çekerken, Saran’ın bir kupa daha kazanması halinde kulüp tarihine geçeceği belirtildi.

TARİHİ REKORUN EŞİĞİNDE

Sarı-lacivertli kulüp, bu sezon birçok branşta önemli başarılar elde etti. Sadettin Saran yönetimindeki Fenerbahçe’nin bir kupa daha kazanması halinde, kulüp tarihinde bir sezonda en fazla kupa kazanan başkan olarak tarihe geçeceği ifade edildi.

İŞTE FENERBAHÇE’NİN KAZANDIĞI KUPALAR

Fenerbahçe bu sezon şu ana kadar toplam 9 kupa kazandı:

Futbol TFF Süper Kupası

Erkek Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası

Kadın Voleybol Şampiyonlar Kupası

Kadın Basketbol Cumhurbaşkanlığı Kupası

Kadın Basketbol Türkiye Kupası

Erkek Basketbol Türkiye Kupası

Kadın Basketbol Türkiye Ligi

Kadın Basketbol EuroLeague

Kadın Futbol Türkiye Ligi

Sarı-lacivertli kulübün farklı branşlarda elde ettiği başarılar dikkat çekti.

GÖZLER KALAN FİNALLERDE

Fenerbahçe’nin sezon içerisinde mücadele ettiği diğer organizasyonlarda alacağı sonuçlar merakla beklenirken, Sadettin Saran’ın tarihi rekor için yalnızca bir kupa uzağında olduğu ifade ediliyor.