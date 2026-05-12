Tartıştığı komşusunu öldürüp, intihar etti

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde iki komşu arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İlhan Deniz, komşusu Özcan Özdiler’i evine geldiği sırada tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan saldırgan, jandarmanın kendisini yakalayacağını anlayınca aynı silahla intihar etti.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde iki komşu arasında çıkan tartışma faciayla sonuçlandı. İlhan Deniz (65), tartıştığı komşusu Özcan Özdiler'i (60) tabancayla vurarak öldürdü. Kaçan saldırgan, jandarmanın operasyonu sırasında aynı silahla intihar etti.

EVE GİRMESİNİ BEKLEDİ

Olay, Kocadere köyünde meydana geldi. Kahvehanede oturan komşular arasında çıkan tartışmanın ardından İlhan Deniz bölgeden ayrıldı. Deniz’in, komşusu Özcan Özdiler’in eve dönmesini beklediği öğrenildi.

Özdiler’in gece saatlerinde evine geldiği sırada İlhan Deniz tabancayla ateş açtı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Özdiler olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA İNTİHAR ETTİ

Cinayetin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Evinde saklandığı belirlenen İlhan Deniz, ekiplerin geldiğini görünce tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

YAZLIK EVİNE GELMİŞTİ

Hayatını kaybeden Özcan Özdiler’in İstanbul’da yaşadığı ve köydeki evini yazlık olarak kullandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
