İngiltere'de 70'ten fazla iktidar milletvekili ve bakanlar Başbakan Starmer'ı istifaya çağırdı

İNGİLTERE'de 70'ten fazla iktidar milletvekili ile dışişleri ve içişleri bakanları, Başbakan Keir Starmer'ı istifaya çağırdı.

İngiliz basını, 7 Mayıs'taki yerel seçimler ile İskoçya ve Galler bölgesel parlamento seçimlerinde büyük bir yenilgi alan İşçi Partisi'nde Keir Starmer'ı istifaya çağıranlara 3 bakan eklendiğini duyurdu. Hükümet kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Starmer'ın istifasını isteyen 3 bakandan ikisinin Dışişleri Bakanı Cooper ve İçişleri Bakanı Mahmood olduğu bildirildi. Ancak hükümet kaynakları, kabine toplantısı öncesi hükümette istifa isteyenlerin azınlıkta olduğunu aktardı.

Başbakan Starmer'ın istifasını isteyen iktidar partisi milletvekillerinin sayısının 77'ye yükseldiği belirtildi. Starmer'ın görevini bırakmasını isteyen bakan danışmanı milletvekillerinin sayısının ise 2 kişi artarak 5 olduğu kaydedildi. Bu 5 milletvekili, bakan danışmanı görevlerinden de istifa ettiklerini açıkladı. İçişleri, sağlık ve çevre bakanlarının meclisteki danışmanlığını yapan milletvekillerinin ardından başbakan yardımcısı ve kabine ofisi danışmanları da Starmer'ı istifaya davet etti.

