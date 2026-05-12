Haberler

İngiltere'de 70'ten fazla iktidar milletvekili ve bakanlar Başbakan Starmer'ı istifaya çağırdı

İngiltere'de 70'ten fazla iktidar milletvekili ve bakanlar Başbakan Starmer'ı istifaya çağırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere'de 70'ten fazla iktidar milletvekili, yerel seçimlerdeki başarısızlığın ardından Başbakan Keir Starmer'ı istifaya çağırdı. Dışişleri ve İçişleri bakanları da istifa isteyenlerle birlikte hareket etti.

İNGİLTERE'de 70'ten fazla iktidar milletvekili ile dışişleri ve içişleri bakanları, Başbakan Keir Starmer'ı istifaya çağırdı.

İngiliz basını, 7 Mayıs'taki yerel seçimler ile İskoçya ve Galler bölgesel parlamento seçimlerinde büyük bir yenilgi alan İşçi Partisi'nde Keir Starmer'ı istifaya çağıranlara 3 bakan eklendiğini duyurdu. Hükümet kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Starmer'ın istifasını isteyen 3 bakandan ikisinin Dışişleri Bakanı Cooper ve İçişleri Bakanı Mahmood olduğu bildirildi. Ancak hükümet kaynakları, kabine toplantısı öncesi hükümette istifa isteyenlerin azınlıkta olduğunu aktardı.

Başbakan Starmer'ın istifasını isteyen iktidar partisi milletvekillerinin sayısının 77'ye yükseldiği belirtildi. Starmer'ın görevini bırakmasını isteyen bakan danışmanı milletvekillerinin sayısının ise 2 kişi artarak 5 olduğu kaydedildi. Bu 5 milletvekili, bakan danışmanı görevlerinden de istifa ettiklerini açıkladı. İçişleri, sağlık ve çevre bakanlarının meclisteki danışmanlığını yapan milletvekillerinin ardından başbakan yardımcısı ve kabine ofisi danışmanları da Starmer'ı istifaya davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi

Oval Ofis'te gündem yaratan kare
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek

Çok büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek
Yamal'dan şampiyonluk kutlamalarına damga vuran hareket

Herkes onu konuşuyor!

Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi

Yaptığı hareket pahalıya patladı! Turiste 27 bin lira ceza kesildi
Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek

Çok büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek
İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar

İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar
Gelinlikle uçtu, herkesin gözü damadı aradı! Gerçek bambaşka çıktı

Gökyüzünde gelini gören damadı aradı! Gerçek bambaşka çıktı