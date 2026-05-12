4'ü doktor 18 kişi yüz kızartıcı suçtan gözaltında

Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında doktorların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üniversite hastanesinde görev yapan bazı doktorlarla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde bazı doktorların medikal firmalar aracılığıyla ya da doğrudan hastalardan rüşvet aldığı iddia edildi. Elde edilen bulguların ardından polis ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 DOKTOR GÖZALTINDA

Operasyonda doktorlar İ.K., Ü.B., M.G.Ö. ve H.S.C.’nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında “Rüşvet”, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi” suçlamalarıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı