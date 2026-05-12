Haberler

4'ü doktor 18 kişi yüz kızartıcı suçtan gözaltında

4'ü doktor 18 kişi yüz kızartıcı suçtan gözaltında Haber Videosunu İzle
4'ü doktor 18 kişi yüz kızartıcı suçtan gözaltında
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde bazı doktorların hastalardan ve medikal firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda 4'ü doktor 18 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, medikal firmalar aracılığıyla ya da doğrudan hastalardan rüşvet almakla suçlanıyor.

  • Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında 4'ü doktor 18 kişi gözaltına alındı.
  • Şüpheliler hakkında 'Rüşvet', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi' suçlamaları bulunuyor.
  • Doktorların medikal firmalar aracılığıyla ya da doğrudan hastalardan rüşvet aldığı iddia ediliyor.

Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında doktorların da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde üniversite hastanesinde görev yapan bazı doktorlarla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde bazı doktorların medikal firmalar aracılığıyla ya da doğrudan hastalardan rüşvet aldığı iddia edildi. Elde edilen bulguların ardından polis ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

4 DOKTOR GÖZALTINDA

Operasyonda doktorlar İ.K., Ü.B., M.G.Ö. ve H.S.C.’nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında “Rüşvet”, “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi” suçlamalarıyla işlem başlatıldığı öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı

Trump'ın ecel terleri! Korkudan neredeyse kürsünün altına girecekti
Türkiye'de bir ilk! 150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar

150 bin isteniyordu, asgari ücretle göreve başladılar
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

rüşvet değil "tav parası" denilir.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMavi Balık:

yıllardır olan bişey hatta gelenek olmuştur doktor malzeme için hastayı medikal firmaya yönlendirir,firmada doktorun bütün ihtiyaçlarını karşılar.hatta bu sektörtür seminer turizmi diye bir sektör vardır doktorlar bağlı olduğu branşlarda hersene defalarca seminerler düzenlenir genellikle yazlık bölgelerde lüx otellerde günlerce biraraya gelip bir konu hakkında 1-2 saat toplantı yaparlar sonrasında günlerce tatil yaparlar bu olayların finansınıda medikal şirketlere havale ederler.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet ÇALIŞKAN:

İlgili şirketler de 3'e mal ettiği ürünü 100'e halka satarlar.

yanıt0
yanıt0

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
Uzak Şehir'deki kamyonet sahnesine tepki yağdı: Hint dizileri gibi olmuş

İzleyiciyi isyan ettiren sahne: Hint dizileri gibi olmuş
Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep

Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep
Türkiye'deki ABD'li dev şirket iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı

Türkiye'deki ABD'li dev şirket iflas etti! Alacaklılar kapıya dayandı
İran'da terör suçlamasıyla 1 kişi idam edildi

Komşuda şafak vakti idam! Cezası infaz edildi
Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

Aziz Yıldırım'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
Uzak Şehir'deki kamyonet sahnesine tepki yağdı: Hint dizileri gibi olmuş

İzleyiciyi isyan ettiren sahne: Hint dizileri gibi olmuş
İstanbul merkezli 16 ilde DEAŞ operasyonu! 43 şüpheli gözaltına alındı

Örgüte ağır darbe! Kapıları koçbaşıyla kırıp tek tek aldılar