70 yıl sonra canlandı! Mest eden görüntü

Elazığ’da 70 yıllık kuraklık nedeniyle su akmayan Sudökülen Şelalesi, yoğun kar yağışı ve son yağmurların ardından yeniden akmaya başladı.

  • Elazığ'da kar yağışı ve yağmurlar sonrası Sudökülen Şelalesi yaklaşık 70 yıl sonra yeniden akmaya başladı.
  • Şelale, Ağyazı ve Karayazı derelerinden gelen suların birleşmesiyle oluştu.

Elazığ’da etkili olan kar yağışı ve son dönemdeki yağmurlar doğayı yeniden canlandırdı. Yıllardır kuraklık nedeniyle susuz kalan Sudökülen Şelalesi, Ağyazı ve Karayazı derelerinden gelen sularla yeniden oluştu.

DERELERİN SULARI ŞELALEDE BULUŞTU

Bu yıl bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve yağmurların ardından Ağyazı ve Karayazı derelerinde su seviyesi yükseldi. İki dereden gelen suların birleşmesiyle, yaklaşık 70 yıldır su akmadığı belirtilen Sudökülen Şelalesi yeniden akmaya başladı.

Doğal güzelliğiyle dikkat çeken şelale hem havadan hem de karadan görüntülendi.

“SU GÜZELLİKTİR”

Çocukluğunun bölgede geçtiğini söyleyen Şevket Ergen, şelalenin yeniden canlanmasının sevindirici olduğunu belirtti.

Ergen, “Bir deremiz Ağyazı’dan bir deremiz de Karayazı’dan geliyor. Bunlar bu köprüde birleşirler. Su güzelliktir. Vatandaşlar çocuklarıyla buraya gelip bakıyorlar. Mevsim itibariyle su tekrar canlandı. Yoksa burası kuruyor” dedi.

“BURANIN TURİZME KAZANDIRILMASINI İSTERİZ”

Yağışların bu yıl oldukça fazla olduğunu ifade eden Ergen, bölgenin turizme açılmasını istediklerini söyledi.

Ergen, “Bu sene yağışların fazla olmasıyla birlikte sularımız bayağı arttı. Biz buranın turizme kazandırılmasını isteriz ama şu anda konut ve imar durumu söz konusu. Yoksa buranın turizme açılmasını çok isteriz. Bu seneki yağışlardan dolayı sularımız ve şelalelerimiz bayağı coştu” diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
