TURİZM HABERLERİ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Haberler ›› Turizm Haberleri
Rss Haberler RSS
Sitene Ekle

Turizm Haberleri

Turizm haber, Turizm son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Turizm: KARABÜK/BARTIN - Safranbolu ve Amasra, turizmde eski günlerini arıyorTurizm - Dün
KARABÜK/BARTIN - Safranbolu ve Amasra, turizmde eski günlerini arıyor
Turizm: Restorasyonun ardından açılan Tunceli Müzesi ilgi görüyorTurizm - 31.12.2020
Restorasyonun ardından açılan Tunceli Müzesi ilgi görüyor
Turizm: Nevşehir '2021 Avrupa Spor Kenti' ilan edildiTurizm - 30.12.2020
Nevşehir "2021 Avrupa Spor Kenti" ilan edildi
Turizm: Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ziyaretlerde bulunduTurizm - 30.12.2020
Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ziyaretlerde bulundu
Turizm: Sümela Manastırı'na kurulacak teleferik için ihalenin 6 ay içinde yapılması planlanıyorTurizm - 27.12.2020
Sümela Manastırı'na kurulacak teleferik için ihalenin 6 ay içinde yapılması planlanıyor
Turizm - 25.12.2020
Muğla'daki "Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı" GEKA projeleriyle hayat buluyor
GEKA'nın "Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında da antik kentte yürütülen 2 ayrı proje hakkında bilgi veren Söğüt, sözlerine şöyle devam etti: "Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 'Stratonikeia Antik Tiyatrosu' projesi yürütüyoruz.
Turizm: Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı GEKA Projeleri ile hayat buluyorTurizm - 25.12.2020
Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı GEKA Projeleri ile hayat buluyor
Turizm: Doğu Garajı ve Nekropol projelerinde çalışmalar devam ediyorTurizm - 24.12.2020
Doğu Garajı ve Nekropol projelerinde çalışmalar devam ediyor
Turizm: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan e-konferansta kültür ve sanatı anlattı AçıklamasıTurizm - 23.12.2020
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan e-konferansta kültür ve sanatı anlattı Açıklaması
Turizm: Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina kutsal alanı GEKA ile hayat buluyorTurizm - 23.12.2020
Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina kutsal alanı GEKA ile hayat buluyor
Ardahan Belediye Başkanı Demir: "Milli Piyango biletinde 'Çıldır Gölü Kars' yazılması bizi üzdü"
Turizm: Başkent'in pandemi sonrası turizminin geleceği masaya yatırıldıTurizm - 19.12.2020
Başkent'in pandemi sonrası turizminin geleceği masaya yatırıldı
Turizm - 18.12.2020
Mardin'de turizmin geleceği toplantısı yapıldı
Mardin'de "Turizmin Geleceği" konulu toplantı yapıldı.
Turizm: Sili: 'Syedra Antik Kenti ziyaretçi akınına uğrayacak potansiyelde'Turizm - 18.12.2020
Sili: "Syedra Antik Kenti ziyaretçi akınına uğrayacak potansiyelde"
Turizm: - Hasankeyf su turizmi ile canlanıyorTurizm - 15.12.2020
- Hasankeyf su turizmi ile canlanıyor
Turizm: Amasya mutfağı gastronomide markalaşıyorTurizm - 14.12.2020
Amasya mutfağı gastronomide markalaşıyor
Turizm - 08.12.2020
Son dakika haberi: İzmir'in "hayalet köyü" Lübbey turizme kazandırılacak
Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan ve çeşitli nedenlerle halkının göç etmesi sonucu nüfusu 5'e düşen Lübbey köyü, eşsiz doğası ve tarihi yapılarıyla zamana meydan okuyor.
Turizm - 06.12.2020
Payas Kalesi'nin restorasyonunda sona gelindi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Payas Kalesi restorasyon çalışmalarında sona gelindi.
Turizm: Tarihi ilçe Cizre sağlanan huzur ortamıyla ziyaretçilerini bekliyorTurizm - 05.12.2020
Tarihi ilçe Cizre sağlanan huzur ortamıyla ziyaretçilerini bekliyor
Turizm: KASTAMONU - Kastamonu'ya yapılacak iki otel için tanıtımTurizm - 04.12.2020
KASTAMONU - Kastamonu'ya yapılacak iki otel için tanıtım
Turizm - 04.12.2020
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Akgül, Ermenek'te devam eden arkeolojik kazı alanlarını ziyaret etti
Philadelphia, Sbide ve Eirenopolis antik kentlerinde devam eden arkeolojik kazıların önemli bilimsel bulgulara yol açmasının beklendiğini ifade eden Akgül, 2020 yılı kazı çalışmaları 7 Aralık tarihinde tamamlanacak olan antik kentlerin Ermenek ve Karaman'ın kültür turizmine katkı sunacağını söyledi.
Turizm: Subaşı köyü, Batı Karadeniz'in kamp ve karavan turizmine en uygun yeri seçildiTurizm - 04.12.2020
Subaşı köyü, Batı Karadeniz'in kamp ve karavan turizmine en uygun yeri seçildi
Turizm: Azdavay Suğla Yaylası, spor kulüplerinin kamp merkezi haline getirilecekTurizm - 30.11.2020
Azdavay Suğla Yaylası, spor kulüplerinin kamp merkezi haline getirilecek
Turizm: Karabük ormanları sonbahar güzelliğiyle hayranlık uyandırıyorTurizm - 30.11.2020
Karabük ormanları sonbahar güzelliğiyle hayranlık uyandırıyor
Turizm: Tarihi 'düğmeli okul binası' turizme kazandırılıyorTurizm - 30.11.2020
Tarihi "düğmeli okul binası" turizme kazandırılıyor
Turizm: Çorum belediyesi çok katlı bedesten inşaa edecekTurizm - 25.11.2020
Çorum belediyesi çok katlı bedesten inşaa edecek
Turizm - 24.11.2020
Batı Karadeniz doğa turizmi rotası olacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), yörede turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının geliştirilmesi amacıyla başlatılan çadır kamp alanları tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Turizm - 24.11.2020
SERKA'dan altyapı projelerine 17 milyon hibe desteği
Ajans, bölge illerindeki kış, doğa, kültür turizmi, yöresel ürün üretim altyapısı, kadın ve gençlerin sosyal donatılara erişim imkanlarını geliştirerek bölgedeki sosyal ve ekonomik refahı arttırmak için küçük ölçekli altyapı programı teklif çağrısına çıkmıştı.
Turizm: Salgın döneminde 'sanal müzelerin' sayısı artırılacakTurizm - 23.11.2020
Salgın döneminde "sanal müzelerin" sayısı artırılacak
Turizm: Bursa, Güney Kore ve Türkiye arasındaki 'turizm köprüsü' olma yolundaTurizm - 21.11.2020
Bursa, Güney Kore ve Türkiye arasındaki "turizm köprüsü" olma yolunda
Turizm: Roma dönemi maden galerileri kültür turizmine göz kırpıyorTurizm - 20.11.2020
Roma dönemi maden galerileri kültür turizmine göz kırpıyor
Turizm: Bizans dönemine ait 8 mezar bulunmuştu, kazı çalışmaları tekrar başlayacakTurizm - 19.11.2020
Bizans dönemine ait 8 mezar bulunmuştu, kazı çalışmaları tekrar başlayacak
Turizm: Zeytinburnu Belediyesi'ne çifte Altın Karınca ödülüTurizm - 18.11.2020
Zeytinburnu Belediyesi'ne çifte Altın Karınca ödülü
Turizm - 18.11.2020
OPET'ten Troya'ya "etno-köy"
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5000 yıllık tarihi öneme sahip Çıplak Köyü'nde yapılan çalışmalarla halkın kültürel ve tarihi turizmde aktif rol oynaması hedefleniyor.
Turizm: 670 yıllık İmera Manastırı'nda kısmi restorasyon tamamlandıTurizm - 17.11.2020
670 yıllık İmera Manastırı'nda kısmi restorasyon tamamlandı
Turizm - 17.11.2020
Safran üretiminde en verimli yıl
İlçede, 20 çiftçi tarafından yaklaşık 40 dekar alanda üretimi yapılan safranın, ağustos ayında ekimi yapılırken, ekim-kasım aylarında hasadı yapılıyor. Mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan safran, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprü gibi tescilli yapılarıyla kültür turizminin önemli noktalarından olan Safranbolu turizmine yeni bir destinasyon kazandırdı.
Turizm: Ula'daki Ortaçağ kalesinin surları turizme kazandırılacakTurizm - 16.11.2020
Ula'daki Ortaçağ kalesinin surları turizme kazandırılacak
Turizm: İdyma'da yıl boyu kazıTurizm - 16.11.2020
İdyma'da yıl boyu kazı
Turizm: Safran üretiminde en verimli yılTurizm - 16.11.2020
Safran üretiminde en verimli yıl
Turizm: Amos Antik Kenti'nde yeni tarihi buluntulara rastlandıTurizm - 15.11.2020
Amos Antik Kenti'nde yeni tarihi buluntulara rastlandı
Turizm: Kapadokya'nın simgelerinden 'Üç Güzeller' turist akınına uğruyorTurizm - 15.11.2020
Kapadokya'nın simgelerinden "Üç Güzeller" turist akınına uğruyor
Turizm: Binlerce yıllık, keşfedilmeyi bekliyorTurizm - 15.11.2020
Binlerce yıllık, keşfedilmeyi bekliyor
Turizm: 'Mucize bitki' tarlaları Safranbolu'nun yeni turizm destinasyonu olduTurizm - 13.11.2020
"Mucize bitki" tarlaları Safranbolu'nun yeni turizm destinasyonu oldu
Turizm: Zonguldak çok yönlü turizmle atağa geçecekTurizm - 12.11.2020
Zonguldak çok yönlü turizmle atağa geçecek
Turizm: Gastronomi kentinde yüksek fiyat çağrısıTurizm - 12.11.2020
Gastronomi kentinde yüksek fiyat çağrısı
Turizm: Son Dakika | TRC3 bölgesi turizm rotaları MAÜ ve DİKA işbirliğinde belirleniyorTurizm - 09.11.2020
Son Dakika | TRC3 bölgesi turizm rotaları MAÜ ve DİKA işbirliğinde belirleniyor
Turizm: Elazığ'da 17'si yeni 38 arkeolojik alan keşfedildiTurizm - 08.11.2020
Elazığ'da 17'si yeni 38 arkeolojik alan keşfedildi
Turizm: Son dakika haberi! Diyarbakır'da 3 şehrin katılımıyla 'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni' çalıştayı (1)Turizm - 07.11.2020
Son dakika haberi! Diyarbakır'da 3 şehrin katılımıyla 'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni' çalıştayı (1)
Turizm: Diyarbakır'da 'Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı' düzenlendi - (2)Turizm - 07.11.2020
Diyarbakır'da "Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı" düzenlendi - (2)
Turizm: Diyarbakır'da 'Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı' düzenlendiTurizm - 07.11.2020
Diyarbakır'da "Kültür ve İnanç Destinasyonu Çalıştayı" düzenlendi
Turizm - 05.11.2020
Son dakika: Thera Antik Kenti kültür turizmine kazandırılacak
Son dakika haberler: Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ula ilçesindeki Thera Antik Kenti'nin önümüzdeki dönem yürütülecek çalışmalarla kültür turizmine kazandırılacağını bildirdi.
Turizm: Kapadokya'yı ekimde 175 bin 612 turist gezdiTurizm - 05.11.2020
Kapadokya'yı ekimde 175 bin 612 turist gezdi
12345678910
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy
Magazin Hande Erçel Prens Harry Enis Arıkan Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Erol Bulut Arda Turan Samet Aybaba Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Ocak Elazığ Otomobil Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Turizm Haberleri | Turizm Haber - Haberler - Turizm haberleri, son dakika turizm haber ve gelişmeleri burada. KARABÜK/BARTIN - Safranbolu ve Amasra, turizmde eski günlerini arıyor.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 10:41:44. #1.14#
title