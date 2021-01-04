TURİZM HABERLERİ

Turizm - 30.12.2020
Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ziyaretlerde bulundu
Turizm - 27.12.2020
Sümela Manastırı'na kurulacak teleferik için ihalenin 6 ay içinde yapılması planlanıyor
Turizm - 25.12.2020
Muğla'daki "Stratonikeia Antik Kenti ve Lagina Kutsal Alanı" GEKA projeleriyle hayat buluyor
GEKA'nın "Kültür Turizminin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında da antik kentte yürütülen 2 ayrı proje hakkında bilgi veren Söğüt, sözlerine şöyle devam etti: "Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile 'Stratonikeia Antik Tiyatrosu' projesi yürütüyoruz.
Turizm - 23.12.2020
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan e-konferansta kültür ve sanatı anlattı Açıklaması
Turizm - 18.12.2020
Mardin'de turizmin geleceği toplantısı yapıldı
Mardin'de "Turizmin Geleceği" konulu toplantı yapıldı.
Turizm - 08.12.2020
Son dakika haberi: İzmir'in "hayalet köyü" Lübbey turizme kazandırılacak
Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan ve çeşitli nedenlerle halkının göç etmesi sonucu nüfusu 5'e düşen Lübbey köyü, eşsiz doğası ve tarihi yapılarıyla zamana meydan okuyor.
Turizm - 06.12.2020
Payas Kalesi'nin restorasyonunda sona gelindi
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Payas Kalesi restorasyon çalışmalarında sona gelindi.
Turizm - 04.12.2020
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Akgül, Ermenek'te devam eden arkeolojik kazı alanlarını ziyaret etti
Philadelphia, Sbide ve Eirenopolis antik kentlerinde devam eden arkeolojik kazıların önemli bilimsel bulgulara yol açmasının beklendiğini ifade eden Akgül, 2020 yılı kazı çalışmaları 7 Aralık tarihinde tamamlanacak olan antik kentlerin Ermenek ve Karaman'ın kültür turizmine katkı sunacağını söyledi.
Turizm - 24.11.2020
Batı Karadeniz doğa turizmi rotası olacak
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), yörede turizmin çeşitlendirilmesi ve alternatif turizm olanaklarının geliştirilmesi amacıyla başlatılan çadır kamp alanları tespit çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Turizm - 24.11.2020
SERKA'dan altyapı projelerine 17 milyon hibe desteği
Ajans, bölge illerindeki kış, doğa, kültür turizmi, yöresel ürün üretim altyapısı, kadın ve gençlerin sosyal donatılara erişim imkanlarını geliştirerek bölgedeki sosyal ve ekonomik refahı arttırmak için küçük ölçekli altyapı programı teklif çağrısına çıkmıştı.
Turizm - 18.11.2020
OPET'ten Troya'ya "etno-köy"
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 5000 yıllık tarihi öneme sahip Çıplak Köyü'nde yapılan çalışmalarla halkın kültürel ve tarihi turizmde aktif rol oynaması hedefleniyor.
Turizm - 17.11.2020
Safran üretiminde en verimli yıl
İlçede, 20 çiftçi tarafından yaklaşık 40 dekar alanda üretimi yapılan safranın, ağustos ayında ekimi yapılırken, ekim-kasım aylarında hasadı yapılıyor. Mor renkli ve hoş kokulu çiçekler açarak 15-30 santimetre uzunluğuna ulaşan safran, Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, konak ve köprü gibi tescilli yapılarıyla kültür turizminin önemli noktalarından olan Safranbolu turizmine yeni bir destinasyon kazandırdı.
Turizm - 07.11.2020
Son dakika haberi! Diyarbakır'da 3 şehrin katılımıyla 'Mezopotamya'nın Altın Üçgeni' çalıştayı (1)
Turizm - 05.11.2020
Son dakika: Thera Antik Kenti kültür turizmine kazandırılacak
Son dakika haberler: Muğla Valisi Orhan Tavlı, Ula ilçesindeki Thera Antik Kenti'nin önümüzdeki dönem yürütülecek çalışmalarla kültür turizmine kazandırılacağını bildirdi.