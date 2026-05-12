Göktürk'te iş kadınının hayatını kaybettiği kaza kamerada

Göktürk'te yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Üzüm, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Umut Ç. tutuklandı.

GÖKTÜRK'te yolun karşısına geçmeye çalışan iş kadını Derya Üzüm'e (46), akaryakıt istasyonundan çıkan Umut Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. Yere düşerek başını asfalta çarpan Üzüm, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan sürücü Umut Ç., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 21.15 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Derya Üzüm'e, akaryakıt istasyonundan çıkarak caddeye doğru manevra yapan Umut Ç.'nin kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Üzüm, başını asfalta çarparak ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Derya Üzüm, Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Üzüm, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trafik ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Umut Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Umut Ç., 'Taksirle öldürme' suçundan tutuklandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

FATİH CAMİİ'NDEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Derya Üzüm için Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Törene Üzüm'ün ailesi, akrabaları ve kendisini tanıyan çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Üzüm'ün cenazesi Bahçeköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
