MHP'li Semih Yalçın'dan Arınç'ın çıkışına sert tepki: Siyaset fosili, FETÖ kuryesi

AK Parti kurucularından, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Ankara'da Tam Demokrasi Platformu tarafından düzenlenen "Toplumsal Barış ve Siyaset İlişkisi" adlı konferansta KHK'lılarla ilgili çağrıda bulundu.

"BUGÜN APO'YA STATÜ PEŞİNDE KOŞANLAR ÖNCE BUNU HALLETSİN"

Arınç, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı KHK'lıların işsiz kaldığını, iade-i itibar istediklerini belirterek, "Bugün Apo'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler. Apo'nun statüsünü ne koyarsan koy. O sürecin karşısında değilim ben, yanındayım. Bu sürecin neticeye ulaşmasını istiyorum" dedi.

SÖZLERİ BAHÇELİ'YE Mİ?

Arınç'ın sözlerinin; son grup toplantısında Abdullah Öcalan'ın 'statü açığının giderilmesi konusunda' çağrı yapan MHP lideri Bahçeli'ye yönelik olduğu yorumları yapıldı.

MHP'Lİ SEMİH YALÇIN'DAN ZEHİR ZEMBEREK PAYLAŞIM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Bülent Arınç'ı sert sözlerle hedef aldı. "Fosil siyasetçi Bülent Arınç'ın derdi ne?" diyen Semih Yalçın, şunları kaydetti: "Siyaset fosili Bülent Arınç; kendisini unutturmamak, politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor. Sabık Meclis Başkanı Arınç, sabıka ekilmiş tarlalardan zehirli çiçekler devşirip hastalıklı bünyelere deva ekstreleri üreterek gündemde kalmaya çalışıyor.

"KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKIYOR"

Aynı zamanda da FETÖ’ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik(!) kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor. Arınç, KHK’lılarla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor. Baltayı taşa vurmakla kalmıyor, kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kim bilir, belki de bazı hamlelerin yerini yapıyor. Peki, kimler Bülent Arınç’ın avukatlığına soyunduğu bu KHK’lılar? Terör örgütleriyle iltisak, irtibat veya üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler. Fazla söze ne hacet!"