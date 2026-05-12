Haberler

Portekiz’de ölüm tehlikesi atlatmıştı: Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’tan sevindiren haber geldi

Portekiz’de ölüm tehlikesi atlatmıştı: Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’tan sevindiren haber geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Portekiz’de geçirdiği ciddi sağlık problemi nedeniyle günlerdir hastanede tedavi gören oyuncu Oktay Çubuk’tan sevindiren haber geldi. Lizbon'da aniden fenalaşan ve kalbi duran 30 yaşındaki oyuncu, geçirdiği operasyonun başarılı geçtiğini duyurarak sağlık durumunun iyiye gittiğini açıkladı.

  • Oyuncu Oktay Çubuk, Portekiz'de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı ve kalbi durduktan sonra sağlık ekiplerince hayata döndürüldü.
  • Oktay Çubuk, yoğun bakımın ardından normal servise alındı ve durumunun stabil olduğu bildirildi.
  • Oktay Çubuk, geçirdiği operasyonun başarılı olduğunu ve yakında taburcu olacağını duyurdu.

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk, geçtiğimiz günlerde Portekiz’de yaşadığı ciddi sağlık sorununun ardından hayranlarını korkutmuştu. Lizbon’da aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan 30 yaşındaki oyuncudan bugün sevindiren haber geldi. Çubuk, geçirdiği operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu.

Annesinin işi nedeniyle bir süredir Portekiz’in başkenti Lizbon’da bulunduğu öğrenilen oyuncunun, kaldığı otelde fenalaştığı belirtilmişti. İlk müdahalenin spor salonunda yapıldığı ve kalbi duran oyuncunun sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü aktarılmıştı.

YOĞUN BAKIMDAN NORMAL SERVİSE ALINMIŞTI 

Yaşadığı kritik sürecin ardından hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Oktay Çubuk’un durumunun stabil hale gelmesiyle normal servise çıkarıldığı öğrenilmişti.

Oyuncu, geçtiğimiz günlerde yaptığı ilk paylaşımda sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, “Bir süre daha hastanedeyim. Mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullanmıştı.

“GÜN GEÇTİKÇE DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

Tedavi sürecine ilişkin sosyal medya hesabından sık sık bilgi veren Çubuk, daha sonra yaptığı açıklamada ise sağlık durumunun her geçen gün düzeldiğini söylemişti.

Oyuncu paylaşımında, “Gün geçtikçe daha iyi hissediyorum. Yakında hastaneden çıkmış olacağım. Her şey yolunda. Evimi, köpeğimi ve dostlarımı görmeyi dört gözle bekliyorum” sözlerine yer vermişti.

OPERASYON BAŞARILI GEÇTİ 

Oktay Çubuk’tan bugün yapılan paylaşım ise hayranlarını sevindirdi. Hastane odasından açıklama yapan oyuncu, geçirdiği operasyonun başarılı geçtiğini duyurdu.

Çubuk paylaşımında, “Operasyon başarılı geçti, her şey yolunda. Yakın zamanda taburcu olacağım. Desteğiniz için herkese bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan CHP lideri Özgür Özel'e: Gecenin saat kaçında ne yazacağı belli olmuyordu

AK Parti'ye geçen Burcu Köksal'dan Özgür Özel'e olay sözler
7 kentimizi sel ve dolu vurdu, hayat durma noktasına geldi

7 kentimizi birden vurdu, önüne ne kattıysa sürükledi

İran ordusu Bubiyan Adası'na sızmaya çalıştı, Kuveyt nota verdi

İran ordusu adaya sızmaya çalıştı, Körfez ülkesi nota verdi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrhan Ateş:

30 yaşında böyle bişey olması acı ama en azından hastaneler artık iyi donanımlı, 20-30 yıl önce çıkmazdı böyle yerlerden.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdil Taş:

Ne güzel haber, genç adamcağız kurtulmuş tanrıya şükür, böyle şeyler insan yüreğini yaralıyor.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Ataş:

Çok şükür ya, böyle kritik anlarda insanın ne kadar kıymetli olduğu anlaşılıyor, umarım çabuk iyileşir de sektöre geri dönüp işini yapabilir!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak

Erdoğan kürsüden müjdeyi verdi: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak
Arda Güler ve Kenan Yıldız takım arkadaşı olma yolunda

Arda'nın yanına bir Türk daha!
İngiltere’den sürpriz Hürmüz Boğazı hamlesi: Savaş uçakları ve dron savar sistemleri gönderiliyor

Avrupa ülkesinden sürpriz Hürmüz hamlesi: Savaş uçakları havalandı

13 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında anne de tutuklandı

33 kişi tutuklanmıştı! Bir ilimizi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Tarihi ceza! Olaylı maçın faturası belli oldu

Bu saldırının bedeli çok ağır oldu
Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Oktay Saral'dan sert tepki: Haddini bileceksin

Ahmet Türk’ün Amedspor sözlerine Beştepe'den sert tepki