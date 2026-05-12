Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi

İtalya’nın başkenti Roma’daki tarihi Trevi Çeşmesi’nde bir turistin yaptığı hareket tepki çekti. Güvenlik kameralarına ve çevredeki vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıyan olayda, turistin kalabalığın arasından geçerek çeşmenin havuzuna atladığı görüldü.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Görüntülerde turistin suyun içinde ilerlediği sırada polis ekiplerinin bölgeye geldiği ve şahsı kısa sürede havuzdan çıkardığı anlar yer aldı. Olay nedeniyle çevrede kısa süreli şaşkınlık yaşandı.

500 EURO CEZA KESİLDİ

Roma Belediyesi tarafından koruma altında bulunan tarihi yapıya izinsiz giren turiste 500 euro (27 bin TL) para cezası uygulandığı öğrenildi. Yetkililer, Trevi Çeşmesi’nde benzer olayların sık yaşandığını belirterek turistleri kurallara uymaları konusunda uyardı.

