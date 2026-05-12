Olay adam Ederson Türkiye'yi terk etti

Güncelleme:
Fenerbahçe’de kırmızı kart cezası nedeniyle sezonu kapatan Ederson’un, teknik heyetten izin alarak Brezilya’ya gittiği öne sürüldü. Deneyimli kalecinin Dünya Kupası hazırlıklarını ülkesinde sürdüreceği belirtildi.

Fenerbahçe’de son haftalarda performansı nedeniyle eleştirilerin odağında yer alan Ederson hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulübün, Brezilyalı kalecinin ülkesine gitme talebini kabul ettiği öne sürüldü.

DERBİ SONRASI SEZONU KAPATTI

Fenerbahçe’de özellikle Çaykur Rizespor ve Galatasaray maçlarının ardından yoğun eleştiri alan Ederson, derbide gördüğü kırmızı kart sonrası PFDK’dan 3 maç ceza almıştı. Aldığı ceza nedeniyle sezonu kapatan deneyimli file bekçisinin teknik heyetle görüşme yaptığı belirtildi.

BREZİLYA’YA GİTTİ

A Spor’un haberine göre Ederson, teknik heyetten izin isteyerek Brezilya’ya gitmek için talepte bulundu. Sarı-lacivertli yönetimin ve teknik ekibin bu isteğe onay verdiği ifade edildi. Tecrübeli kalecinin, 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını ülkesinde sürdüreceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Ederson, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 36 maça çıktı. Brezilyalı kaleci bu karşılaşmalarda 35 gol yerken, 13 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı. Deneyimli file bekçisinin geleceğiyle ilgili kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.

Alper Kızıltepe
