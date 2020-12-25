ENERJİ HABERLERİ

Enerji - Bugün
Marmara Bölgesi'nde hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde olacak
Marmara Bölgesi genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olacağı tahmin ediliyor.
Enerji - Bugün
Nurseli İdiz'in yerine geldiği konuşulan Ayşe Kökçü: Zaten bu iş 1.5 ay önce bana gelmişti
Enerji - Bugün
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, sporda inovasyonun önemini vurguladı Açıklaması
"Dünyanın güneş enerjisi ile en fazla elektrik üreten spor tesisi Antalya Stadı'dır" Bakan Kasapoğlu, sporda 2000'li yılların başından itibaren çok fazla yeniliğe rastlandığını, Türkiye'nin de çağın gerisinde kalmadığını dile getirdi.
Enerji - Bugün
Günün ilk yarısında işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en fazla işlem hacmine sahip 20 hisse senedi ve işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGübre Fabrikaları1.172.205.160Koza Altın797.436.075Koza Madencilik510.630.
Enerji - Bugün
Son dakika haberleri... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Enerji - Bugün
Borsada günün ilk yarısı (2)
3,30 0,30 104,80 İşbir Holding 2.750,00 0,16 539,53 Işıklar Enerji Yapı Hol.
Enerji - Bugün
Son dakika... Meteoroloji: Hava sıcaklıkları hissedilir derecede artacak
Son dakika haberlerine göre METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezince, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artacağı belirtildi.
Enerji - Bugün
Yıllık 600 ton üretim kapasiteli lityum karbonat tesisi yarın açılıyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'deki ilk lityum karbonat üretim tesisinin yarın açılacağını bildirdi.
Enerji - Bugün
Son Dakika | Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı
Son dakika gelişmesine göre İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin kusur durumunun tespit edilmesi amacıyla bilirkişilerden istenen rapor tamamlandı.
Enerji - Bugün
Özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi öğrencilerine verilecek eğitim desteği tutarları belirlendi
Gıda Teknolojisi alanı için 6 bin 739, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı için 5 bin 810, Kimya Teknolojisi için 6 bin 858, Makine ve Tasarım Teknolojisi için 7 bin, Radyo-Televizyon için 6 bin 480, Tasarım Teknolojileri için 5 bin 108, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri için de 7 bin 786 lira destek verilecek.
Enerji - Bugün
Bir itibarın yerle bir olma hikâyesi
Macron'un Fransa'daki kalemşörleri Es-Sisi'yle olan kazançlı silah ve enerji anlaşmalarını hatırlatarak Macron'un eylemlerini meşrulaştırmaya çalıştı.
Enerji - Bugün
Karen Enerji, en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında 44'üncü oldu
Kipaş Holding'e bağlı Karen Enerji, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)'un 2016-2018 dönemindeki satış geliri artış hızına göre yaptığı sıralamada en hızlı büyüyen ilk 100 şirket arasında 44'üncü sırada yer aldı.
Enerji - Bugün
Kuraklıkla mücadelede kriz yönetimi yerine risk temelli politika önerisi
Türkiye'nin su iklimindeki mevsimsellik ve yıllar arası değişkenliğin de dikkat çekici derecede yüksek olduğuna işaret eden Türkeş, şöyle devam etti: "Türkiye'de toplam kullanılabilir yıllık su tutarı, 112 milyar metreküp olarak hesaplanmıştır. Türkiye nüfusunun 2019 yılına göre yaklaşık 83 milyon olduğu ve toplam kullanılabilir su tutarının 112 milyar metreküp olduğu dikkate alındığında, Türkiye'de kişi başına yıllık ortalama yaklaşık bin 350 metreküp kadar su düştüğü bulunur. Nüfusun hala artmakta olduğu Türkiye'de, dünya ortalamasının yaklaşık yüzde 18'ine karşılık gelen bu tutar, bize, Türkiye'nin hem kurak dönemlerde hem de iklim değişikliği sonucunda gelecekte iklimin daha sıcak ve kurak, değişkenliğin daha yüksek olacağı dönemlerde yeterli su açısından ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğini açıkça gösterir." Murat Türkeş, Türkiye'de kentsel ve endüstriyel su kullanımı, sulama, hidrolik enerji, çevresel ve ekolojik akışlar için gerekli olan su varlığının önemli bir konu olduğunu söyledi.
Enerji - Bugün
Kırklareli'nden kısa kısa
TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamıdan kent merkezinin Karakaş Mahallesi'ne 29 Aralık Salı günü enerji verilemeyecek.
Enerji - Bugün
Son dakika haberi... Garanti BBVA, yatırım projeleri finansmanı için EBRD anlaşma imzaladı
???????Pandemi sürecinden etkilenen yatırım projelerinin daha kolay finanse edilmesini sağlayacak Risk Paylaşımı Anlaşması'yla ilgili kredilerin yarısını EBRD fonlayacak. Böylece şirketlere sağlanan krediler için EBRD ile yarı yarıya risk paylaşımı yapacağız. EBRD'yle ortaklaşa fonlayacağımız krediyi, altyapı ve enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketler işletme sermayesi, sermaye harcamaları ve mevcut kredileri yeniden finanse amacıyla kullanabilecek.
Enerji - Bugün
Brent petrolün varili 51,37 dolar
Fiyatların kısıtlı yükselişinde, dün Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma müzakerelerinde uzlaşı sağlaması etkili oldu. Anlaşmaya göre, AB ile İngiltere, gümrük vergisi ve kota olmadan ticareti sürdürecek. Anlaşma, mal ve hizmetlerle birlikte yatırım, rekabet, kamu destekleri, vergi, ulaşım, enerji, balıkçılık, veri güvenliği ve sosyal güvenlik gibi alanları da kapsayacak.
Enerji - Bugün
Son Dakika | Emtia piyasaları Noel tatilinde
"Üç ay vadeli bakır negatif ayrışarak günü yüzde 0.7 kayıpla tamamlarken, alüminyum ve çinko kontratları yüzde 1.0 civarında değer kazandı. "Aktif vade WTI (Batı Teksas hampetrolü) ve Brent kontratları uzun bir sürenin ardından, yeni bir koronavirüs mutasyonunun dünyanın bazı bölgelerine yayılması ve ülkeler arası dolaşımı kısıtlamaya yönelik atılan adımlarının enerji talebine yönelik riskler oluşturması sebebiyle haftalık bazda değer kaybetti.
Enerji - Bugün
Yemen'de Husiler: Koalisyon güçlerinin alıkoyduğu petrol tankeri Hudeyde Limanı'na ulaştı
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin 104 gün önce alıkoyduğu petrol tankerinin Hudeyde Limanı'na ulaştığını açıkladı.
Enerji - Bugün
Eczacıbaşı VitrA'nın erteleme maçları başlıyor
Misli.com Sultanlar Ligi'nde korona virüs önlemleri kapsamında tehir edilen maçlar oynanmaya devam ediyor. Eczacıbaşı VitrA, ilk erteleme maçında İlbank'a konuk olacak. Günü tek idmanla tamamlayarak Ankara'ya doğru yola çıkacak olan turuncu beyazlılar, yoğun maç programı için hazırlıklarını sürdürüyor. Erteleme maçlarında alınacak her galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan başarılı smaçör Fatma Yıldırım, "İlbank maçı bizim için senenin son maçlarından biri. Seneyi galibiyetlerle kapatmak istiyoruz. Deplasmanda oynanan her maç zor olduğundan, bu maça da konsantre bir şekilde hazırlanıyoruz. Ligin genel durumu adına alacağımız üç puan çok önemli. Erteleme maçları oynadığımız için yoğun tempoya da devam edeceğiz. Sezon sonuna kadar neredeyse hiç aramız olmayacak. Bu programa Şampiyonlar Ligi de eklenince zorlu bir serüven bizi bekliyor. Ama genç ve enerjik bir takımız.
Enerji - Bugün
Bipolar nedir? Bipolar hastalığı belirtileri neler? Bipolar bozukluk zıt ataklarla seyrediyor!
Enerji - Dün
AB ve İngiltere gümrük vergisiz ticaret yapacak
Anlaşma, mal ve hizmetlerle birlikte yatırım, rekabet, kamu destekleri, vergi, ulaşım, enerji, balıkçılık, veri güvenliği ve sosyal güvenlik gibi alanları da kapsayacak.
Enerji - Dün
Son Dakika | Kılıçdaroğlu, CHP Parti İçi Eğitim Birimi'nin 100. Yönetim Kurulu toplantısında konuştu
Enerji - Dün
Suudi Arabistan-Bahreyn Koordinasyon Konseyi'nin ilk toplantısı gerçekleşti
Konsey'in örgütsel prosedürlerinin onaylandığı toplantıda, kurulan alt komisyonlar ise şu şekilde oldu: "Siyasi Koordinasyon Komisyonu", "Güvenlik Koordinasyon Komisyonu", Ekonomi, Enerji, Ticaret ve Sanayi Koordinasyon Komisyonu", "Kültür, Turizm, Medya ve Sosyal Kalkınma Koordinayom Komisyonu" ve "Yatırım, Çevre ve Altyapı Koordinasyon Koisyonu".
Enerji - Dün
Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Borusan Mannesmann33,6630,6010,00Koza...
Enerji - Dün
Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası3.485.222.693Petkim1.863.297.488Türk Hava Yolları1.845.057.
Enerji - Dün
Borsada günlük işlemler (1)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.
Enerji - Dün
Borsada günlük işlemler (2)
3,29 -0,60 104,18 İşbir Holding 2.745,50 -0,24 538,49 Işıklar Enerji Yapı Hol.
Enerji - Dün
AB ve İngiltere, Brexit anlaşmasında uzlaştı
Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile İngiltere Başbakanı Boris Johson arasında yapılan görüşmeler sonucunda, ticaret anlaşması konusunda uzlaşma sağlandı. Leyen, İngiltere ile iklim değişikliği, enerji, güvenlik ve ulaşım gibi konularda iş birliğinin süreceğini ifade etti ve "Rekabet kuralları adil olacak ve öyle kalacak" dedi.
Enerji - Dün
Piyasalarda gün sonu
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,28 puan ve yüzde 0,59 kazanımla 1.575,68 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 57'si prim yaptı, 43'ü geriledi. Garanti Bankası, Petkim, Türk Hava Yolları, İpek Doğal Enerji ve Eczacıbaşı İlaç en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Enerji - Dün
Yenilik Partisi Genel Başkanı Yılmaz'dan "planlamalı tarım politikası" önerisi
Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Türkiye'de tarım politikasının değişmesi gerektiğini belirterek, devletin çiftçiye enerjiyi, tohumu ve ilacı ücretsiz sağlaması halinde ihracatın 170 milyar dolara çıkacağını söyledi.
Enerji - Dün
Bodrum'da yollarda tehlike oluşturan dallar kesiliyor
Ekipler, ilçe genelinde ekolojik dengeye ve kent estetiğine uyumlu yeşil alan düzenleme çalışmaları kapsamında çalışmalarına devam ediyor. İlçe genelinde enerji nakil hatlarında tehlike oluşturacak şekilde uzanan dallar elektrik dağıtım şirketi Aydem ekipleri ile iş birliği içinde budanıyor.
Enerji - Dün
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerine izin verdi
Bereketli Elektrik Enerji Üretim ve Ticaret AŞ'nin tek kontrolünün, İş Portföy Yönetimi AŞ Altyapı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun iştiraki Deniz Res Enerji Yatırımları AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.
Enerji - Dün
Sivas'ta 2021'de 385 tarımsal projeye 185 milyon lira destek sağlanacak
Sivas'ta gelecek yıl Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından 385 projeye 185 milyon lira destek sağlanacağı bildirildi.
Enerji - Dün
Enerya Kapadokyagaz'dan verimli doğal gaz kullanımı için abonelerine tavsiyeler
Şirketten yapılan açıklamada, kombi bakımı, binaların yalıtımı ve yalıtıma bağlı ısı kaybı gibi konuların kışın enerji tasarrufu için önem taşıdığı ifade edildi.
Enerji - Dün
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul'dan enflasyon açıklaması Açıklaması
Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "Türkiye İstatistik Kurumu verilerinin vatandaşın gerçekleriyle örtüşmemesi vatandaşın son yıllarda kurumun açıklamış olduğu verilere olan güvenini yitirmesine neden olmaktadır.