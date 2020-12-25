ENERJİ HABERLERİ

Enerji - Bugün

Türkiye'nin su iklimindeki mevsimsellik ve yıllar arası değişkenliğin de dikkat çekici derecede yüksek olduğuna işaret eden Türkeş, şöyle devam etti: "Türkiye'de toplam kullanılabilir yıllık su tutarı, 112 milyar metreküp olarak hesaplanmıştır. Türkiye nüfusunun 2019 yılına göre yaklaşık 83 milyon olduğu ve toplam kullanılabilir su tutarının 112 milyar metreküp olduğu dikkate alındığında, Türkiye'de kişi başına yıllık ortalama yaklaşık bin 350 metreküp kadar su düştüğü bulunur. Nüfusun hala artmakta olduğu Türkiye'de, dünya ortalamasının yaklaşık yüzde 18'ine karşılık gelen bu tutar, bize, Türkiye'nin hem kurak dönemlerde hem de iklim değişikliği sonucunda gelecekte iklimin daha sıcak ve kurak, değişkenliğin daha yüksek olacağı dönemlerde yeterli su açısından ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğini açıkça gösterir." Murat Türkeş, Türkiye'de kentsel ve endüstriyel su kullanımı, sulama, hidrolik enerji, çevresel ve ekolojik akışlar için gerekli olan su varlığının önemli bir konu olduğunu söyledi.