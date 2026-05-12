Robert Lewandowski, Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı

Barcelona’nın dünyaca ünlü golcüsü Robert Lewandowski, geleceğine dair sessizliğini bozarak heyecan yaratan ifadeler kullandı. Katalan ekibindeki geleceği bir süredir belirsizliğini koruyan Polonyalı yıldız, kariyerinin son dönemine yaklaşırken tüm kapıları açık bıraktı.

''DAHA DÜŞÜK SEVİYELİ BİR LİG OLABİLİR''

İsmi son dönemde sık sık Fenerbahçe ile de anılan 37 yaşındaki tecrübeli forvet, yüksek seviyede kalmak kadar farklı opsiyonları da değerlendirebileceğinin sinyalini verdi. Lewandowski, yaptığı açıklamada "Henüz ne yapacağımı bilmiyorum, La Liga’dan daha düşük seviyeli bir lig de seçenek olabilir. Neredeyse 38 yaşındayım ama fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Teklifleri dinleyip karar vereceğim." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇELİLERİ HEYECAN SARDI

Polonyalı golcünün "daha düşük seviyeli bir lig" vurgusu yapması ve tekliflere açık olduğunu belirtmesi, bir süredir oyuncuyla adı anılan Fenerbahçe cephesinde olumlu bir sinyal olarak yorumlandı. Sarı-lacivertli yönetimin, dünyaca ünlü bir golcü arayışında olduğu bilinirken, Lewandowski için bir girişim olup olmayacağı merakla bekleniyor.