Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler: Parmağımla dokunsam şampiyondu

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakem tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada “Parmağımla dokunsam Trabzonspor şampiyon olurdu” dedi. Tarafsız davrandığını vurgulayan Hacıosmanoğlu’nun sözleri dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, kendisine yönelik eleştirilere ve hakem tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tarafsız hareket ettiğini vurgulayan Hacıosmanoğlu, “Parmağımla dokunsam Trabzonspor şampiyon olurdu” sözleriyle gündem yarattı.

“KALBİMİZDE LEKE YOK”

Kendisine yönelik suçlamalara tepki gösteren Hacıosmanoğlu, bazı çevrelerin kendi taraftarlarını konsolide etmek adına TFF’yi hedef aldığını söyledi. Kalbinde hiçbir art niyet olmadığını belirten TFF Başkanı, geçen sezon dost bildiği insanların yaptığı açıklamalardan dolayı kırıldığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADAKİ KÜFÜRLERE TEPKİ

Hacıosmanoğlu, sosyal medyada ailesine yönelik yapılan hakaretlere de sert çıktı. Özellikle hayatını kaybeden annesine edilen küfürlerden duyduğu rahatsızlığı dile getiren TFF Başkanı, isim vermeden bazı kişileri Allah’a havale ettiğini söyledi. Trabzonsporlu kimliğini hiçbir zaman saklamadığını belirten Hacıosmanoğlu, buna rağmen görevinde tarafsız davrandığını vurguladı.

“TRABZONSPOR’U ŞAMPİYON YAPMAK İSTESEYDİM YAPARDIM”

Açıklamalarının en dikkat çeken bölümünde Trabzonspor örneğini veren Hacıosmanoğlu, hakem kararlarına müdahale etmediğini söyledi.

Trabzonspor’un Alanyaspor maçındaki tartışmalı pozisyona değinen TFF Başkanı, işin içinde olmak istese saha ve VAR hakemlerine penaltıyı verdirtebileceğini ifade etti. Hacıosmanoğlu, “Trabzonspor’un şampiyon olmasını istemez miyim? Ama tarafsızım. Parmak ucuyla dokunsam olur ama bunun vebali var” dedi.

“KENDİ BAŞARISIZLIĞINIZI BAŞKASINA YÜKLEMEYİN”

Hakem tartışmalarının kulüpler tarafından zaman zaman başarısızlıkları örtmek için kullanıldığını savunan Hacıosmanoğlu, camiaları yönlendirmek adına insanlara haksız suçlamalar yapılmaması gerektiğini söyledi. Adaletsizlik yapmaktan kaçındıklarını belirten TFF Başkanı, görev süresi boyunca şeffaf davranmaya devam edeceklerini ifade etti.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (1)

RC MD:

O koltukta oturup başkalarının bir takımı ittirdiğini, diğerini de aşağı çektiğini gördüğün halde müdahalede bulunmamanın vebali yok mu peki?

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

