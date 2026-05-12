Çakarlı araçla video paylaşan Begüm Ece Pazarcı, babasının başını yaktı

İstanbul’da gazeteci Emin Pazarcı’nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı’nın çakarlı araçla yaptığı paylaşım tartışma yarattı. Tepkilerin ardından paylaşım silinirken, İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili işlem başlattı. Çakarlı aracın sahibine para cezası kesilirken, araç trafikten men edildi. Yaşananların ardından Emin Pazarcı’nın da çalıştığı gazeteden zorunlu izne çıkarıldığı öğrenildi.

ÇAKARLI PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Begüm Ece Pazarcı’nın çakarlı bir araçla seyir halindeyken çektiği görüntüleri paylaşması kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Gelen tepkilerin ardından Pazarcı, söz konusu görüntüleri sosyal medya hesabından kaldırdı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Olay sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Yapılan işlemler kapsamında çakarlı aracın sahibi olan Begüm Ece Pazarcı’nın arkadaşına 173 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca araç 30 gün süreyle trafikten men edildi.

EMİN PAZARCI ZORUNLU İZNE ÇIKARILDI

Yaşananların ardından gazeteci Emin Pazarcı’nın yaptığı paylaşım da tartışma konusu oldu. Tepkilere sert ifadelerle yanıt veren Pazarcı’nın çalıştığı Akşam Gazetesi tarafından 3 ay süreyle zorunlu izne çıkarıldığı öğrenildi. Pazarcı paylaşımında kızının yaptığı paylaşımı “gereksiz” olarak nitelendirirken, tepkilere küfürlü ifadelerle karşılık verdi.

ŞAMİL TAYYAR’DAN “ÖZÜR” ÇAĞRISI

AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar da yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Tayyar, Emin Pazarcı’nın okuyuculardan özür dilemesi gerektiğini belirtti. Tayyar açıklamasında, “Maalesef arada evlat olunca imtihan da ağır oluyor. Dostane tavsiyem; yaşananları unutması, o paylaşımları silmesi, okuyuculardan özür dilemesi ve sakinleşince yeni bir başlangıç yapmasıdır” ifadelerini kullandı.

