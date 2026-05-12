Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye rapor: Ne var ne yok izlemiş

Aziz Yıldırım’ın teknik direktör adaylarından Aykut Kocaman’ın, sezon boyunca Fenerbahçe’nin tüm maçlarını izleyerek hazırladığı raporu yönetime sunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi teknik direktör gündemi hareketliliğini koruyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın en güçlü teknik direktör adaylarından biri olarak gösterilen Aykut Kocaman’ın, sarı-lacivertli takım için detaylı bir rapor hazırladığı öne sürüldü.

Edinilen bilgilere göre Aykut Kocaman’ın sezon boyunca Fenerbahçe’nin oynadığı tüm karşılaşmaları yakından takip ettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın takımın genel yapısı, oyuncu performansları ve eksik bölgelerle ilgili kapsamlı analizler yaptığı belirtildi.

İddialara göre Kocaman’ın hazırladığı teknik raporu Aziz Yıldırım ve ekibine sunduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüpte seçim sürecinin ardından teknik direktör konusundaki kararın netleşmesi bekleniyor. Aykut Kocaman’ın yeniden Fenerbahçe’de görev alma ihtimali camiada dikkatle takip ediliyor.

Alper Kızıltepe
