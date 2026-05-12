Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye rapor: Ne var ne yok izlemiş

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi teknik direktör gündemi hareketliliğini koruyor. Başkan adayı Aziz Yıldırım’ın en güçlü teknik direktör adaylarından biri olarak gösterilen Aykut Kocaman’ın, sarı-lacivertli takım için detaylı bir rapor hazırladığı öne sürüldü.

TÜM MAÇLARI TAKİP ETTİ

Edinilen bilgilere göre Aykut Kocaman’ın sezon boyunca Fenerbahçe’nin oynadığı tüm karşılaşmaları yakından takip ettiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın takımın genel yapısı, oyuncu performansları ve eksik bölgelerle ilgili kapsamlı analizler yaptığı belirtildi.

RAPORU AZİZ YILDIRIM’A SUNDU

İddialara göre Kocaman’ın hazırladığı teknik raporu Aziz Yıldırım ve ekibine sunduğu ifade edildi. Sarı-lacivertli kulüpte seçim sürecinin ardından teknik direktör konusundaki kararın netleşmesi bekleniyor. Aykut Kocaman’ın yeniden Fenerbahçe’de görev alma ihtimali camiada dikkatle takip ediliyor.