Malezya açıklarında göçmen teknesi battı: 14 kişi kayıp

MALEZYA'nın batı kıyısındaki Pangkor Adası açıklarında 37 düzensiz göçmeni taşıyan bir teknenin batması sonucu 14 kişi kayboldu, 23 kişi kurtarıldı.

Malezya Denizcilik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Perak eyaletine bağlı Pangkor Adası açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı bildirildi. Batan teknedeki 23 kişinin bölgedeki bir balıkçı tarafından kurtarıldığı, kayıp durumdaki 14 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği belirtildi.

Yetkililer, Endonezya'nın Kisaran bölgesinden 9 Mayıs'ta yola çıktığı tespit edilen teknedeki kayıp göçmenlerin bulunması amacıyla bölgeye botlar, bir helikopter ve gözetleme uçağı sevk edildiğini kaydetti.

