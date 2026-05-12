Jose Mourinho dedikodulara son verdi: İmza atmayacağım

Benfica'daki geleceği büyük bir merak konusu olan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

BENFICA İLE SÖZLEŞME UZATMIYOR

Adı bir süredir eski kulübü Real Madrid ile anılan Portekizli çalıştırıcı, Benfica ile yeni bir sözleşme imzalamayacağını duyurdu.

''PAZARTESİ GÜNÜ YAPACAĞIM''

Geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen "Olası bir yeni sözleşme teklifini kabul eder misiniz?" sorusuna kısa ve öz bir şekilde "Hayır" yanıtını veren Mourinho, bu tavrıyla ayrılık iddialarını güçlendirdi. Tecrübeli teknik adam, daha önce Mart ayında yaptığı açıklamalara sadık olduğunu belirterek, "Mart ayında söylediklerim geçerliliğini koruyor. Geleceğimle ilgili kesin kararı ve detaylı açıklamayı Pazartesi günü yapacağım" dedi.

SÖZLEŞMEDEKİ 10 GÜNLÜK KRİTİK MADDE

Mourinho’nun Benfica ile normal şartlarda 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak kontrattaki özel bir madde, her iki tarafa da ayrılık kapısını aralıyor. 2025-26 sezonunun bu cumartesi oynanacak son maçının ardından başlayacak olan 10 günlük süreçte, hem yönetimin hem de Mourinho’nun sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı bulunuyor.

REAL MADRID İDDİALARI

Portekizli hocanın sözleşmemi uzatmayacağım şeklindeki bu çıkışı, özellikle İspanyol basınında yer alan "Mourinho yeniden Real Madrid yolunda" haberlerini alevlendirdi. Benfica’daki son lig maçına çıkmaya hazırlanan Mourinho’nun, Pazartesi günü yapacağı açıklamayla yeni rotasını duyurması bekleniyor.