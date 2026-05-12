Jose Mourinho dedikodulara son verdi: İmza atmayacağım

Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile yeni sözleşme uzatmayacağını söyledi. Hakkında çıkan iddialarla ilgili konuşan Portekizli hoca, ''Geleceğimle ilgili kesin kararı ve detaylı açıklamayı Pazartesi günü yapacağım" sözlerini sarf etti.

Benfica'daki geleceği büyük bir merak konusu olan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 

BENFICA İLE SÖZLEŞME UZATMIYOR

Adı bir süredir eski kulübü Real Madrid ile anılan Portekizli çalıştırıcı, Benfica ile yeni bir sözleşme imzalamayacağını duyurdu. 

''PAZARTESİ GÜNÜ YAPACAĞIM''

Geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen "Olası bir yeni sözleşme teklifini kabul eder misiniz?" sorusuna kısa ve öz bir şekilde "Hayır" yanıtını veren Mourinho, bu tavrıyla ayrılık iddialarını güçlendirdi. Tecrübeli teknik adam, daha önce Mart ayında yaptığı açıklamalara sadık olduğunu belirterek, "Mart ayında söylediklerim geçerliliğini koruyor. Geleceğimle ilgili kesin kararı ve detaylı açıklamayı Pazartesi günü yapacağım" dedi.

SÖZLEŞMEDEKİ 10 GÜNLÜK KRİTİK MADDE

Mourinho’nun Benfica ile normal şartlarda 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak kontrattaki özel bir madde, her iki tarafa da ayrılık kapısını aralıyor. 2025-26 sezonunun bu cumartesi oynanacak son maçının ardından başlayacak olan 10 günlük süreçte, hem yönetimin hem de Mourinho’nun sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkı bulunuyor.

REAL MADRID İDDİALARI 

Portekizli hocanın sözleşmemi uzatmayacağım şeklindeki bu çıkışı, özellikle İspanyol basınında yer alan "Mourinho yeniden Real Madrid yolunda" haberlerini alevlendirdi. Benfica’daki son lig maçına çıkmaya hazırlanan Mourinho’nun, Pazartesi günü yapacağı açıklamayla yeni rotasını duyurması bekleniyor.

Cemre Yıldız
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMuhammed Yazıcı:

Tabi ki gitmek istiyordur Real Madrid'e erkek tarafından bak hukuk çıktı sözleşmede on gün fesih maddesi ve Mourinho bunu biliyordur tabii ki. Kadınlar bu tarz strateji yapamaz çünkü hep duygusal davranırlar ama burada bizim teknik direktör oyunu net oynamış belli

Haber YorumlarıMuhammed Yusuf Ünal:

Yani artık kim kimi nereye götürüyor onu da biz mi takip edelim, başka haberi mi yok?

Haber YorumlarıNagihan Tekin:

Mourinho'nun böyle bir karar alması bence çok yanlış. Benfica'da iyiydi, niye gitmesi gerek ki? Bazı insanlar hep başka şeyleri ister, hiç tatmin olmaz. Umarım doğru karar verir Pazartesi günü, çünkü burası ona iyi geldi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

