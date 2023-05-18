Emlak Haberleri - Emlak Haber - Haberler

Emlak Haberleri
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Kuşadası Belediyesi Davutlar Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde ödül kazandı
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Projesi Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde ödül kazandı
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi 'En İyi Kamu Hizmeti Mimarisi' ödülü kazandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm projesinin üçüncü etabı için çalışmaları başlattı
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Üçüncü Etabı İçin Çalışmalara Başladı
Koç Üniversitesi Rektörlüğü, Kiralarını Düzenli Ödemediği İddiasıyla Tahliye Davasıyla Karşı Karşıya
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Hak Sahipleriyle Bir Araya Geldi
Koç Üniversitesi Rektörlüğü, Kiralarını Ödemediği İddiasıyla Tahliye Davasıyla Karşı Karşıya
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinin Hak Sahipleriyle Buluştu
Lüleburgaz Belediyesi, Tarım Arazilerindeki Hukuksuz Parselasyonlara Karşı Havadan Denetim Yapıyor
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde Yol İyileştirme Çalışmalarına Devam Ediyor
Kartal Belediyesi, İstanbul depremine hazırlık kapsamında kentsel dönüşüme hız verdi
Kartal Belediyesi, İstanbul depremine hazırlık kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi
Çankaya Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi İlk Taksitlerinin Son Gününü Hatırlattı
Muğla'da Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Hizmete Açıldı
Son Dakika: "Orta gelirliye ilk ev" projesinin detayları açıklandı: Peşinat yüzde 10 olacak, konut 5 yıl satılamayacak
Sosyal konut projesinde büyük gün yarın! Ardahan ve Şırnak'ın ardından kuraların çekileceği 10 il daha belli oldu
Başvurular yarın sona eriyor peki sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ Başkanı tarih verdi
Ev sahibinden pes dedirten kiralık ev ilanı! Fiyatı görenler küçük çaplı kriz geçirdi
Sosyal konut projesinde büyük gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilk temel bugün atılacak
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü temeli atıyor