Emlak Haberleri - Emlak Haber - Haberler

Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler
Haberler ›› Emlak Haberleri
Bizi Takip Edin!
Haberler.com Facebook Sayfası
Haberler.com Twitter Sayfası
Haberler.com Instagram Sayfası
Rss Image RSS
Sitene Ekle

Emlak Haberleri

Emlak haber, Emlak son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kuşadası Belediyesi Davutlar Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Kuşadası Belediyesi Davutlar Mahallesi'nde Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Emlak - 12 Dakika Önce
Konut Talebindeki Gerilemeyle Emlakçılar Durgunluk Yaşıyor

Konut Talebindeki Gerilemeyle Emlakçılar Durgunluk Yaşıyor

Emlak - 5 Saat Önce
Tekirdağ'da Konut Satışı Azaldı

Tekirdağ'da Konut Satışı Azaldı

Emlak - 6 Saat Önce
Yalova Belediyesi'nden kentsel dönüşüme konteyner kent çözümü

Yalova Belediyesi'nden kentsel dönüşüme konteyner kent çözümü

Emlak - 18 Saat Önce
Kepez Belediyesi Masa Dağı'na yeni yollar kazandırıyor

Kepez Belediyesi Masa Dağı'na yeni yollar kazandırıyor

Emlak - Dün 16:45
Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesine yeni yollar kazandırıyor

Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesine yeni yollar kazandırıyor

Emlak - Dün 16:44
Çatak'ta yapılacak 90 konutun temeli atıldı

Çatak'ta yapılacak 90 konutun temeli atıldı

Emlak - Dün 14:18
Van Çatak'ta TOKİ Konutlarının Temeli Atıldı

Van Çatak'ta TOKİ Konutlarının Temeli Atıldı

Emlak - Dün 14:16
ASAT, Kaş'ın İslamlar Mahallesi'nin 30 yıllık içme suyu sorununu çözüyor

ASAT, Kaş'ın İslamlar Mahallesi'nin 30 yıllık içme suyu sorununu çözüyor

Emlak - Dün 10:43
Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 604 bin metre kanalizasyon hattı yaptı

Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede 604 bin metre kanalizasyon hattı yaptı

Emlak - 13.05.2023
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde ödül kazandı

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde ödül kazandı

Emlak - 12.05.2023
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Projesi Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde ödül kazandı

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Projesi Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri'nde ödül kazandı

Emlak - 12.05.2023
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi İngiltere'de ödül kazandı

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi İngiltere'de ödül kazandı

Emlak - 12.05.2023
Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi 'En İyi Kamu Hizmeti Mimarisi' ödülü kazandı

Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri projesi 'En İyi Kamu Hizmeti Mimarisi' ödülü kazandı

Emlak - 12.05.2023
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm projesinin üçüncü etabı için çalışmaları başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm projesinin üçüncü etabı için çalışmaları başlattı

Emlak - 12.05.2023
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Üçüncü Etabı İçin Çalışmalara Başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi'nin Üçüncü Etabı İçin Çalışmalara Başladı

Emlak - 12.05.2023
Döşemealtı Belediyesi TOKİ Konutları için kapalı pazar yeri temeli attı

Döşemealtı Belediyesi TOKİ Konutları için kapalı pazar yeri temeli attı

Emlak - 11.05.2023
İzmir'de Halk Konut Projesi'ne 9 yeni kooperatif katıldı

İzmir'de Halk Konut Projesi'ne 9 yeni kooperatif katıldı

Emlak - 11.05.2023
Koç Üniversitesi Rektörlüğü, Kiralarını Düzenli Ödemediği İddiasıyla Tahliye Davasıyla Karşı Karşıya

Koç Üniversitesi Rektörlüğü, Kiralarını Düzenli Ödemediği İddiasıyla Tahliye Davasıyla Karşı Karşıya

Emlak - 11.05.2023
Koç Üniversitesi'ne Tahliye Davası Açıldı

Koç Üniversitesi'ne Tahliye Davası Açıldı

Emlak - 11.05.2023
Koç Üniversitesi Rektörlüğüne tahliye davası

Koç Üniversitesi Rektörlüğüne tahliye davası

Emlak - 11.05.2023
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Hak Sahipleriyle Bir Araya Geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Hak Sahipleriyle Bir Araya Geldi

Emlak - 11.05.2023
Koç Üniversitesi Rektörlüğü, Kiralarını Ödemediği İddiasıyla Tahliye Davasıyla Karşı Karşıya

Koç Üniversitesi Rektörlüğü, Kiralarını Ödemediği İddiasıyla Tahliye Davasıyla Karşı Karşıya

Emlak - 11.05.2023
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinin Hak Sahipleriyle Buluştu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karşıyaka Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinin Hak Sahipleriyle Buluştu

Emlak - 11.05.2023
Artışın durdurulamadığı Antalya'da bir dairenin kirası 255 bine dayandı

Artışın durdurulamadığı Antalya'da bir dairenin kirası 255 bine dayandı

Emlak - 11.05.2023
Lüleburgaz Belediyesi, Tarım Arazilerindeki Hukuksuzlukları Havadan Denetliyor

Lüleburgaz Belediyesi, Tarım Arazilerindeki Hukuksuzlukları Havadan Denetliyor

Emlak - 11.05.2023
Lüleburgaz Belediyesi, Tarım Arazilerindeki Hukuksuz Parselasyonlara Karşı Havadan Denetim Yapıyor

Lüleburgaz Belediyesi, Tarım Arazilerindeki Hukuksuz Parselasyonlara Karşı Havadan Denetim Yapıyor

Emlak - 11.05.2023
Seramiksan, Vitriye ve Karo Serileriyle Renkleri İç Mekanlara Taşıyor

Seramiksan, Vitriye ve Karo Serileriyle Renkleri İç Mekanlara Taşıyor

Emlak - 10.05.2023
Seramiksan, Vitriye ve Karo Serileriyle Renkleri İç Mekanlara Taşıyor

Seramiksan, Vitriye ve Karo Serileriyle Renkleri İç Mekanlara Taşıyor

Emlak - 10.05.2023
Çorlu Belediyesi'nden yapılandırılan vergi borçları için son tarih uyarısı

Çorlu Belediyesi'nden yapılandırılan vergi borçları için son tarih uyarısı

Emlak - 09.05.2023
Çorlu Belediyesi'nden vergi borcu yapılandırması uyarısı

Çorlu Belediyesi'nden vergi borcu yapılandırması uyarısı

Emlak - 09.05.2023
Van'da İnşaat ve Emlak Fuarı Kapılarını Açtı

Van'da İnşaat ve Emlak Fuarı Kapılarını Açtı

Emlak - 49 Dakika Önce
Antalya ASAT, Kaş İslamlar Mahallesi'nde içme suyu sorununu çözüyor

Antalya ASAT, Kaş İslamlar Mahallesi'nde içme suyu sorununu çözüyor

Emlak - Dün 10:41
Mersin Büyükşehir Belediyesi Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde Yol İyileştirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde Yol İyileştirme Çalışmalarına Devam Ediyor

Emlak - 07.05.2023
Kartal Belediyesi, İstanbul depremine hazırlık kapsamında kentsel dönüşüme hız verdi

Kartal Belediyesi, İstanbul depremine hazırlık kapsamında kentsel dönüşüme hız verdi

Emlak - 06.05.2023
Kartal Belediyesi, İstanbul depremine hazırlık kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi

Kartal Belediyesi, İstanbul depremine hazırlık kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi

Emlak - 06.05.2023
Ev sahibi, kiracısının elektrik ve su aboneliğini kesti

Ev sahibi, kiracısının elektrik ve su aboneliğini kesti

Emlak - 06.05.2023
Ev sahibi, kiracısının elektrik ve su aboneliğini kesti

Ev sahibi, kiracısının elektrik ve su aboneliğini kesti

Emlak - 06.05.2023
Fikirtepe'de 12 bin konut inşa ediyoruz

Fikirtepe'de 12 bin konut inşa ediyoruz

Emlak - 05.05.2023
Çevre Bakanı Kurum: Fikirtepe'de 12 bin konut inşa ediyoruz

Çevre Bakanı Kurum: Fikirtepe'de 12 bin konut inşa ediyoruz

Emlak - 05.05.2023
Silivri'de kentsel dönüşüm çalışması sırasında berber dükkanının duvarı delindi

Silivri'de kentsel dönüşüm çalışması sırasında berber dükkanının duvarı delindi

Emlak - 05.05.2023
Silivri'de kentsel dönüşüm sırasında berber dükkanının duvarı delindi

Silivri'de kentsel dönüşüm sırasında berber dükkanının duvarı delindi

Emlak - 05.05.2023
Kağıthane Belediyesi Lale Sitesi sakinlerine tapularını teslim etti

Kağıthane Belediyesi Lale Sitesi sakinlerine tapularını teslim etti

Emlak - 05.05.2023
Çankaya Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi İlk Taksitlerinin Son Gününü Hatırlattı

Çankaya Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi İlk Taksitlerinin Son Gününü Hatırlattı

Emlak - 04.05.2023
Faya en yakın başvuru en az

Faya en yakın başvuru en az

Emlak - 04.05.2023
Adalar'da kentsel dönüşüm için az başvuru yapıldı

Adalar'da kentsel dönüşüm için az başvuru yapıldı

Emlak - 04.05.2023
Adalar'da Kentsel Dönüşüm İçin Az Başvuru Yapıldı

Adalar'da Kentsel Dönüşüm İçin Az Başvuru Yapıldı

Emlak - 04.05.2023
Adalar kentsel dönüşümde en az başvuru yapılan ilçe oldu

Adalar kentsel dönüşümde en az başvuru yapılan ilçe oldu

Emlak - 04.05.2023
Bodrum'da Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Hizmete Açıldı

Bodrum'da Yeni Atıksu Arıtma Tesisi Hizmete Açıldı

Emlak - 03.05.2023
Muğla'da Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Hizmete Açıldı

Muğla'da Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Hizmete Açıldı

Emlak - 03.05.2023
Ev sahibine 'hırsızlık' şoku

Ev sahibine 'hırsızlık' şoku

Emlak - 02.05.2023
Kiracı, Eşyalı Evden Kapı Kollarına Kadar Her Şeyi Çaldı

Kiracı, Eşyalı Evden Kapı Kollarına Kadar Her Şeyi Çaldı

Emlak - 02.05.2023
Çavuşoğlu Sanayi Sitesi esnafına yeni dükkan müjdesi

Çavuşoğlu Sanayi Sitesi esnafına yeni dükkan müjdesi

Emlak - 01.05.2023
Tepebaşı Belediyesi, vergi ödemelerini mobil vezne ile kolaylaştırıyor

Tepebaşı Belediyesi, vergi ödemelerini mobil vezne ile kolaylaştırıyor

Emlak - 01.05.2023
Tepebaşı Belediyesi, Vergi Ödemelerinde Mobil Vezne İmkanı Sağlıyor

Tepebaşı Belediyesi, Vergi Ödemelerinde Mobil Vezne İmkanı Sağlıyor

Emlak - 01.05.2023
Azerbaycan Kahramanmaraş'ta 1000 konutluk mahalle inşa ediyor

Azerbaycan Kahramanmaraş'ta 1000 konutluk mahalle inşa ediyor

Emlak - 29.04.2023
Niğde'de Kentsel Dönüşüm Projesi Mağduru: 'Evi İçin 498 Bin TL Az'

Niğde'de Kentsel Dönüşüm Projesi Mağduru: 'Evi İçin 498 Bin TL Az'

Emlak - 28.04.2023
Caprice Gold davasında Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası

Caprice Gold davasında Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası

Emlak - 28.04.2023
Caprice Gold davasında Fadıl Akgündüz'e 2504 yıl hapis cezası

Caprice Gold davasında Fadıl Akgündüz'e 2504 yıl hapis cezası

Emlak - 28.04.2023
'Yeni Evim Kampanyası'nda başvurular bugün başlıyor! İşte tüm detaylar

"Yeni Evim Kampanyası"nda başvurular bugün başlıyor! İşte tüm detaylar

Emlak - 16.01.2023
Son Dakika: 'Orta gelirliye ilk ev' projesinin detayları açıklandı: Peşinat yüzde 10 olacak, konut 5 yıl satılamayacak

Son Dakika: "Orta gelirliye ilk ev" projesinin detayları açıklandı: Peşinat yüzde 10 olacak, konut 5 yıl satılamayacak

Emlak - 04.01.2023
'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesinde 23 ilin kuraları tamamlandı

"İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 23 ilin kuraları tamamlandı

Emlak - 01.12.2022
Sosyal konut projesinde büyük gün yarın! Ardahan ve Şırnak'ın ardından kuraların çekileceği 10 il daha belli oldu

Sosyal konut projesinde büyük gün yarın! Ardahan ve Şırnak'ın ardından kuraların çekileceği 10 il daha belli oldu

Emlak - 06.11.2022
Sosyal konut projesinde başvurular için son gün! İşte kalem kalem tüm detaylar

Sosyal konut projesinde başvurular için son gün! İşte kalem kalem tüm detaylar

Emlak - 31.10.2022
Başvurular yarın sona eriyor peki sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ Başkanı tarih verdi

Başvurular yarın sona eriyor peki sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ Başkanı tarih verdi

Emlak - 30.10.2022
Ev sahibinden pes dedirten kiralık ev ilanı! Fiyatı görenler küçük çaplı kriz geçirdi

Ev sahibinden pes dedirten kiralık ev ilanı! Fiyatı görenler küçük çaplı kriz geçirdi

Emlak - 26.10.2022
Sosyal konut projesinde büyük gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilk temel bugün atılacak

Sosyal konut projesinde büyük gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla ilk temel bugün atılacak

Emlak - 25.10.2022
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü temeli atıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için geri sayım başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan salı günü temeli atıyor

Emlak - 22.10.2022
TOKİ sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? En yetkili isim tarih verdi

TOKİ sosyal konut kuraları ne zaman çekilecek? En yetkili isim tarih verdi

Emlak - 14.10.2022
Bakan Kurum: Arsa tapularını aralık ayında vermeye başlayacağız

Bakan Kurum: Arsa tapularını aralık ayında vermeye başlayacağız

Emlak - 12.10.2022
Hazine ve Maliye Bakanlığı: 28 bin 845 mükellefi kira gelirini hiç bildirmemiş

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 28 bin 845 mükellefi kira gelirini hiç bildirmemiş

Emlak - 11.10.2022
TOKİ'nin satışa sunduğu arsa ve iş yerlerinin fiyatı ve taksitleri kaç liradan başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları paylaştı

TOKİ'nin satışa sunduğu arsa ve iş yerlerinin fiyatı ve taksitleri kaç liradan başlıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları paylaştı

Emlak - 10.10.2022
title