Elon Musk Haberleri - Elon Musk Kimdir - Haberler

Elon Musk Kimdir ?

Elon Musk 28 Haziran 1971 Güney Afrika asıllı Amerikalı mühendis, mucit, yatırımcı ve girişimci. Musk Pretoria’da Kanadalı bir anne ve Güney Afrikalı bir babanın (Errol Musk) oğlu olarak doğdu.Elon kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi. 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar adındaki uzay oyununu yaklaşık $500’a satarak ilk yazılım satışını yaptı