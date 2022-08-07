Elon Musk Haberleri - Elon Musk Kimdir - Haberler

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Elon Musk Haberleri

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Elon Musk

Elon Musk Biyografisi

Doğum Tarihi28.6.1971

Elon Musk Kimdir ?

Elon Musk 28 Haziran 1971 Güney Afrika asıllı Amerikalı mühendis, mucit, yatırımcı ve girişimci. Musk Pretoria’da Kanadalı bir anne ve Güney Afrikalı bir babanın (Errol Musk) oğlu olarak doğdu.Elon kendi kendine yazılım programlayıp kodlamayı öğrendi. 12 yaşındayken kendi yazdığı Blastar adındaki uzay oyununu yaklaşık $500’a satarak ilk yazılım satışını yaptı
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