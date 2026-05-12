Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı

Dünyanın en büyük hiphop festivallerinden Rolling Loud’da yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Festival alanında bulunan bir kişi, kalabalığın üzerine çöp kutusu fırlatarak panik yaşanmasına neden oldu.

BİNLERCE KİŞİNİN ORTASINDA TEHLİKELİ HAREKET

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde şahsın, büyük bir çöp kutusunu kaldırıp insanların bulunduğu bölgeye doğru attığı görüldü. Olay sırasında kalabalığın bir anda dağıldığı ve birçok kişinin kendini korumaya çalıştığı dikkat çekti.

FESTİVAL ALANINDA PANİK YAŞANDI

Çöp kutusunun kalabalığın üzerine düşmesiyle genç bir kadın kısa süreli fenalık geçirirken, bazı kişilerin kaçıştığı anlar da görüntülere yansıdı.

GÜVENLİK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNEMDE

Festival alanındaki güvenlik görevlilerinin kısa sürede müdahale ettiği öğrenilirken, olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası festival güvenliği yeniden tartışma konusu oldu.

