Özkan Yalım 5 saat süren 'ek ifade' verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "rüşvet" ve" yolsuzluk" iddiaları üzerinde başlatılan soruşturma kapsamında 21 yaşındaki sevgilisiyle otel odasında yakalanan ve görevden uzaklaştırılan tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

5 SAAT İFADE VERDİ

Etkin pişmanlıktan yararlanan Özkan Yalım, yeni bir ek ifade verme talebi üzerine Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Yalım’ın savcılıktaki ifade işlemlerinin tamamlandığı ve yaklaşık 5 saat sürdüğü öğrenildi.

YALIM'IN İSMİNİ VERDİĞİ DEMİRHAN GÖZAÇAN GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) önceki dönem Manisa il yöneticilerinden Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sabaha karşı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yakın arkadaşı olan Gözaçan'ın evinde ve aracında arama yapıldığı öğrenildi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kamuoyuna yansıyan "1 milyon TL parayı Denizli'de, CHP il başkanlığı binası yakınında, Özgür Özel'in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirhan isimli şahsa, yine Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim" iddialarının ardından Demirhan Gözaçan bu sabaha karşı Manisa'da gözaltına alındı. Gözaçan'ın evi ve arabasında arama yapıldığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper tarafından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde Demirhan Gözaçan'a yönelik iftira ve karalama kampanyalarının yürütüldüğü öne sürülerek, gözaltı işleminin "yetkisiz" şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

ÖZKAN YALIM'IN İLK ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ

Özkan Yalım’ın “etkin pişmanlık” kapsamında verdiği ilk ifadede CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e kurultay öncesinde toplam 1.2 milyon TL verdiğini ve belediye imkanlarıyla VIP araç tahsis edildiğini iddia etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise söz konusu iddiaları reddederek, araç ve aksesuar giderlerinin parti tarafından ödendiğini savundu.

"200 BİN TL'Yİ POŞET İÇİNDE BAHÇE DUVARINA BIRAKTIM"

Yalım ifadesinde, CHP Grup Başkanı olduğu dönemde Özgür Özel’e para verdiğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı: “O zaman CHP grup başkanı olan Özgür Özel’e 200 bin TL ve 1 milyon TL nakit olacak şekilde para verdim. 200 bin TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisa’da bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i WhatsApp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi.

Ben de dediği şekilde 200 bin TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım. 1 milyon TL parayı Denizli ilinde CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özel’in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli şahsa Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim.”

"VIP ARAÇ DÖNÜŞÜMLERİ BELEDİYE ŞİRKETİ ÜZERİNDEN ÖDENDİ"

Özkan Yalım, ifadesinde Özgür Özel’in kullanımına tahsis edildiğini ileri sürdüğü Mercedes V300 marka araçla ilgili de ayrıntılı iddialarda bulundu. Yalım, hem belediye için alınan aracın hem de Özgür Özel’in kullandığını iddia ettiği aracın VIP dönüşüm işlemlerinin İstanbul’daki aynı firmada yapıldığını söyledi.

Yalım, ifadesinde şu sözlere yer verdi: “Uşak Belediyesi bünyesinde şahsım adına kullanılmak üzere Ankara'dan satın alınan V300 marka aracın VIP dönüşüm işlemleri, İstanbul’da bulunan Dizayn Oto tarafından yapılmıştır. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300 marka makam aracının VIP dönüşüm işlemleri de yine aynı firma tarafından gerçekleştirilmiş; her iki aracın dönüşüm bedelleri Uşak Belediyesi tarafından ödenmiştir.”

Yalım, belediye şoförü ile Özel’in şoförünün İstanbul’daki firmada karşılaştığını, ardından kendisine “Genel Başkan’ın talimatı” ile dönüşüm masraflarının belediye tarafından karşılanmasının istendiğinin iletildiğini öne sürdü.

"170 BİN EURO VE KDV ÖDEME YAPILDIĞINI HATIRLIYORUM"

İfadesinde ödeme kalemlerine ilişkin de bilgi veren Yalım, şunları söyledi: “Her iki aracın da VIP dönüşüm faturası Uşak Belediyesi Sosyal Tesisleri Şirketi üzerinden ödendi. Uşak Belediyesine ait aracın dönüşüm işlemi için 25 bin euro ve KDV, Özgür Özel'in kullanımına tahsisli aracın dönüşüm işlemleri için ise 170 bin euro ve KDV ödeme yapıldığını hatırlıyorum.”

Yalım ayrıca, belediyeye ait araçta ara bölme, televizyon, uydu sistemi, buzdolabı ve özel ışıklandırma gibi donanımlar bulunduğunu, Özgür Özel’in kullandığını öne sürdüğü araçtaki dönüşüm detaylarını ise bilmediğini söyledi. İfadesinin sonunda ise “Yapılan bu işlemden dolayı pişmanım; oluşan kamu zararını gidermek istiyorum” dedi.

Kaynak: Haberler.com