Haberler

Olivia Rodrigo ile Yamal'ın ne konuştukları ortaya çıktı

Olivia Rodrigo ile Yamal'ın ne konuştukları ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Olivia Rodrigo ile Yamal'ın ne konuştukları ortaya çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Olivia Rodrigo ile Lamine Yamal arasında geçen kısa diyalog ortaya çıktı. Rodrigo’nun genç yıldızın kökenlerini öğrendiği anlar dikkat çekti.

  • Olivia Rodrigo, Lamine Yamal'a 'Nerelisin?' diye sordu; Yamal, annesinin Ekvator Ginesi, babasının Fas kökenli olduğunu söyledi.
  • Rodrigo, Yamal'ın cevabına 'Oha, harika!' diyerek şaşkınlığını ifade etti.
  • İkili, Barcelona-Real Madrid maçı öncesinde Camp Nou'da bir araya gelip fotoğraf çektirdi.

Barcelona-Real Madrid maçı öncesinde bir araya gelen dünyaca ünlü şarkıcı Olivia Rodrigo ile genç yıldız Lamine Yamal arasındaki kısa diyalog dikkat çekti. Yakındaki mikrofonlara yansıyan konuşma, futbol ve magazin dünyasında büyük ilgi gördü.

“ANNEM EKVATOR GİNESİ’NDEN, BABAM FAS’TAN”

Olivia Rodrigo’nun genç futbolcuya, “Nerelisin?” diye sorduğu duyuldu. Lamine Yamal ise “Annem Ekvator Ginesi’nden, babam ise Fas’tan” yanıtını verdi. Olivia Rodrigo’nun bu cevap karşısında şaşkınlığını gizleyemeyerek “Oha, harika!” dediği anlar dikkat çekti.

BİRLİKTE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

İkili daha sonra birlikte fotoğraf için poz verdi. Görüntülerde Lamine Yamal’ın, “Tanıştığımıza memnun oldum” dediği, Olivia Rodrigo’nun ise “Ben de tanıştığımıza memnun oldum! Gracias!” yanıtını verdiği duyuldu. Barcelona’nın genç yıldızı ile dünyaca ünlü şarkıcının samimi diyaloğu büyük ilgi çekti.

EL CLASICO ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA

Olivia Rodrigo’nun El Clasico öncesinde Camp Nou’da görüntülenmesi büyük ses getirirken, Lamine Yamal ile olan diyaloğu geceye damga vuran anlardan biri oldu.

Barış Polat
Haberler.com
35 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 108 şüpheli gözaltına alındı

Erdoğan talimatı vermişti! Operasyon kapsamında onlarca gözaltı var
Trump toplantıda uyuyakaldı, Beyaz Saray'dan sert bir açıklama geldi

Oval Ofis'te gündem yaratan kare
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor

Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar

İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar
Michael Jackson'ın gizli ailesinden cinsel istismar iddiası: O bir canavardı

Gizli ailesinden dünyaca ünlü yıldız için mide bulandıran iddia
Tarihi çeşmeye atlayan turiste 27 bin lira para cezası kesildi

Yaptığı hareket pahalıya patladı! Turiste 27 bin lira ceza kesildi
Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek

Çok büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek
İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar

İki emekli hobi diye başladı, şimdi para basıyorlar
Gelinlikle uçtu, herkesin gözü damadı aradı! Gerçek bambaşka çıktı

Gökyüzünde gelini gören damadı aradı! Gerçek bambaşka çıktı
3 senede 3 şampiyonluk! Böyle giderse seneye Süper Lig'deler

3 senede 3 şampiyonluk! Böyle giderse seneye Süper Lig'deler