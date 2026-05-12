Hakan Safi büyük oynuyor! Fener'e kupa canavarı hoca getirecek

Fenerbahçe’de yaklaşan başkanlık seçimi öncesi teknik direktör gündemi hareketlenirken, Başkan Adayı Hakan Safi’nin takımın başına getirmek istediği isim ortaya çıktı. İtalya’da transfer temaslarını sürdüren Safi’nin önceliğinin dünyaca ünlü teknik adam Antonio Conte olduğu iddia edildi.

İTALYA ÇIKARMASI YAPTI

Transfer çalışmaları kapsamında İtalya’da bulunan Hakan Safi’nin, Rafael Leao, Mike Maignan ve Dusan Vlahovic gibi yıldız isimlerle temas kurduğu öne sürüldü. Öte yandan teknik direktör konusunda da önemli adımlar atıldığı belirtildi. Sözcü’nün haberine göre Safi’nin teknik direktör listesinin ilk sırasında Antonio Conte yer alıyor.

HEDEFTE 7 ŞAMPİYONLUKLU HOCA

Şu anda Napoli’yi çalıştıran Antonio Conte’nin İtalyan ekibiyle sözleşmesinde son yılına girdiği ifade edildi. Kariyeri boyunca önemli başarılara imza atan deneyimli teknik adamın, Avrupa futbolunun en başarılı isimlerinden biri olduğu belirtiliyor.

Conte’nin kariyerinde Chelsea ile Premier Lig, Juventus ile 3 Serie A, Inter ve Napoli ile birer Serie A şampiyonluğu bulunuyor. Ayrıca Bari ile Serie B şampiyonluğu yaşayan İtalyan teknik adamın 7 lig kupası bulunuyor.