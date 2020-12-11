RECEP TAYYİP ERDOĞAN HABERLERİ

Recep Tayyip Erdoğan
Doğum Yeri Rize / Türkiye
Doğum Tarihi 26.2.1954 - ...
Recep Tayyip Erdoğan Kimdir ?
Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.Biyografinin devamı için tıklayın
Recep Tayyip Erdoğan - Bugün
İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik asılsız iddialar için tepki
Recep Tayyip Erdoğan - Bugün
Erdoğan'dan AB Liderler Zirvesi kararı yorumu: Türkiye'ye yaptırım çıkması mümkün değil
Recep Tayyip Erdoğan - Bugün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti
Recep Tayyip Erdoğan - Bugün
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok
Recep Tayyip Erdoğan - Bugün
Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'ın Türkiye'ye yönelik imzaladığı yaptırım kararına ilk tepki: Saygısızlıktır
Recep Tayyip Erdoğan - Bugün
Emine Erdoğan'ın maskesinde dikkat çeken detay! Üstünde 'Ya Şafi' baskısı var
Recep Tayyip Erdoğan - Bugün
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine 30'ar milyon lira daha ceza kesildi
Recep Tayyip Erdoğan - Bugün
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım
Recep Tayyip Erdoğan - Bugün
Yunanistan'ın talepleri kabul görmedi! AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye yaptırım kararı çıkmadı
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Son dakika: İran Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Son dakika politika haberi... Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
56 saatlik kısıtlamanın başlamasıyla, sokaktaki vatandaşlara işlem yapıldı
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
İran'ın Ankara Büyükelçisi Ferazmend, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dışişleri Bakanlığına çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmend'e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.
Edinilen son dakika gelişmesine göre Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan İran'ın Ankara Büyükelçisi'ne, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik mesnetsiz iddialar konusundaki tepki dile getirildi.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor
İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, "Esnaf kesiminde mart ayından bu yana hiç açılamayan veya açılsa bile kazanç sağlayamayan binlerce işletme bulunmaktadır.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2021 yılı bütçesini sundu: (1)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla 18 yıldır yaptıklarını anlatmaya veri merkezlerinin yetmeyeceğini vurgulayan Varank, şöyle devam etti: "Sizlere, Nuri Killigillerden, Nuri Demirağlardan, CHP'nin kapattığı fabrikalardan da bahsetmeyeceğim.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 30 Kasım'da toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Kovid-19 ile mücadeleye ilişkin yeni kararlar alındı.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Son dakika haberleri! TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor
Esnaf ve sanatkarların koronavirüs salgınından etkilendiğini dile getiren Tüfenkçi, "Onlara verilen desteklere baktığımız zaman, faiz indirimleri, Halk Bankasının kredileri... Bazılarınız bundan da rahatsız oluyorlar. 'Niye bu ucuz kredileri sağlıyorsunuz?' diyorlar ama biz bu ucuz kredileri sağlamaya devam edeceğiz. Esnafın yanında olmaya her daim devam edeceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan esnaf dostu bir Cumhurbaşkanı, bir Başkan, bir lider.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Avrupa Birliği, Türkiye'nin Doğu Akdeniz konferansı önerisini değerlendiriyor
Kaynaklar, Doğu Akdeniz'deki gerilimin çözümü noktasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konferans davetini sürdürdüğünü ve AB ile Türkiye'nin aynı hedef doğrultusunda çalıştığını belirtti.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
CHP Grup Başkanvekili Altay, CHP Maltepe İlçe Teşkilatı'ndaki olayla ilgili konuştu
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
"Bozkırın Bilge Kalemi" Aytmatov tüm yönleriyle Uluslararası 4. Issık Göl Forumu'nda ele alındı
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
TÜGVA İstanbul, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cami açılışında özellikle gençlerin Ayasofya'yı hiçbir zaman boş bırakmaması gerektiğini belirtmesi üzerine 21 haftadır her hafta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde buluştukların vurgulayan Şanlan, şunları kaydetti: "İnşallah bu buluşmalar 2021'de de devam edecek.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Günün özeti
Günün öne çıkan gelişmelerini sizler için derledik;"AB zirvesinde aklıselim sahibi ülkeler, olumlu tavırla bazı ülkelerin oyununu boşa çıkardı"Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Son dakika haberleri... Akhisar çevre yolu Bakan Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın açılıyor
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Azerbaycan'ın zafer coşkusu Ermenistan'ı sokağa döktü
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla başkent Bakü'deki Azadlık Meydanı'nda, Zafer Geçidi Töreni düzenlendi. Törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Son dakika haber | Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, "7. Türkiye-Almanya Göç Diyaloğu Toplantısı"nda konuştu Açıklaması
Kıran, çevrim içi düzenlenen "7. Türkiye-Almanya Göç Diyaloğu Toplantısı"nda konuştu. ??????? Türkiye-Almanya ilişkilerinin uzun geçmişe sahip olduğunu ve zaman içinde test edildiğini belirten Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in liderliğinin, iki ülke ilişkilerine büyük katkı yaptığını söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Azerbaycanlı milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de verdiği mesajları değerlendirdi
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
ESKİŞEHİR - Türkiye'nin ilk milli helikopter motoru TEI-TS1400, Gökbey'e entegrasyon için gün sayıyor
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçeleri görüşülüyor
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Başkomutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Mehmetciğin, hem içeride hem dışarıda milli güvenliğe yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmesinin tarihi bir hadise olduğunun altını çizerek "Suriye'de, Irak'ta oluşturulmaya çalışılan terör devletinin yerle yeksan edilmesi, bir milli güvenlik zaruretidir.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün okuduğu şiir nedeniyle İran Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'ndan teşekkür mesajı
Korona virüs tedavi süreci tamamlanan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Türkoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kovid-19 tedavim sürecinde arayarak, mesaj ve desteklerini paylaşarak yanımda olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Kemal Kılıçdaroğlu'na, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, bakanlarımıza, federasyon başkanlarımıza, basketbol camiamızın değerli temsilcilerine ve basın mensuplarına teşekkür ederim.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Son Dakika | Çopuroğlu, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
AK Parti'li Çelik: Avrupa, Türkiye olmadan hiçbir temel sorunu çözemez
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, savunma sanayisini hedef alan saldırılara değinerek, "Savunma sanayimizi hedef alan saldırılar aynı zamanda yıllarca ülkemize kendi ürünlerini fahiş fiyatla satan, canları istediğinde bize bunların üzerinden şantaj...
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "SİHA'larımıza, İHA'larımıza, tanklarımıza saldıran herkes bilerek ya da bilmeyerek Türkiye düşmanı çevrelerin çıkarlarını...
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
103 yaşında Kovid-19'u yenen Tekin torunlarıyla bir araya geldi
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yaşayan ve koronavirüsü (Kovid-19) yenen 103 yaşındaki Emine Tekin, taburcu olup torunlarıyla bir araya gelmenin sevincini yaşadı.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Cumhurbaşkanına hakaret sanığına 1 yıl 2 ay hapis
KAYSERİ'de sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan F.Ş. (25), 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Yüzbaşı Kurt ve Uzman Çavuş Anar'ın ailelerine başsağlığı diledi
Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuzhan Anar'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 12
Antalya şehidini uğurladı (3) CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ŞEHİT BABASIYLA GÖRÜŞTÜ Akdeniz Üniversitesi Camii'ndeki cenaze töreninin ardından Şehit Jandarma Yüzbaşı Yasin Kurt'un naaşı Uncalı Mezarlığı içindeki Garnizon Şehitliği'ne getirildi. Burada baba Ziya ve anne Ömrüye Kurt, Türk bayrağına sarılı tabutu karşıladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aileyi teskin etti. Tabuttan alınan Türk bayrağı aileye verilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Soylu'nun cep telefonu üzerinden baba Ziya Kurt'u arayarak taziye dileklerini iletti.
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş Kılıçdaroğlu, 'aday olabilirim' sinyalini vermiştir
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (3)
Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aklıselim sahibi ülkeler oyunu boşa çıkardılar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklıselim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak, bu oyunu boşa çıkardılar" dedi.