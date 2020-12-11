RECEP TAYYİP ERDOĞAN HABERLERİ

Recep Tayyip Erdoğan - 11.12.2020

Esnaf ve sanatkarların koronavirüs salgınından etkilendiğini dile getiren Tüfenkçi, "Onlara verilen desteklere baktığımız zaman, faiz indirimleri, Halk Bankasının kredileri... Bazılarınız bundan da rahatsız oluyorlar. 'Niye bu ucuz kredileri sağlıyorsunuz?' diyorlar ama biz bu ucuz kredileri sağlamaya devam edeceğiz. Esnafın yanında olmaya her daim devam edeceğiz. Çünkü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan esnaf dostu bir Cumhurbaşkanı, bir Başkan, bir lider.