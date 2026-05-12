Kapıkule'de yolcu otobüsünde 2 bin adet canlı yeşil alg ele geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde 8,5 kilogram ağırlığında 2 bin 125 adet 'Aegagropila linnaei' cinsi canlı yeşil alg ele geçirildi. Olayla ilgili beş kişiye toplam 474 bin 55 TL idari ceza uygulandı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda, Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde toplam ağırlığı 8,5 kilogram olan 2 bin 125 adet "Aegagropila linnaei" cinsi canlı yeşil algin yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışıldığı tespit edildi. Durumun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi.

Yapılan incelemeler sonucunda canlı yeşil algler ile nakilde kullanılan araca, mülkiyetin kamuya geçirilmesi kararı alınmak üzere el konuldu. Otobüste bulunan 5 kişiye ise 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde toplam 474 bin 55 TL idari para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, su ürünleri kaynaklarının korunmasına yönelik denetim ve kontrol faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıPınar Kasım:

su ürünleri kaynakları çalınan ülkede başka sorun yok herhalde ama neyse kontroller devam etsin işte

Haber YorumlarıVeli Çağlar Türe:

Kaçakçılık var. Denetim yapılmış. Ceza kesilmiş. Sistem işliyor. Devlet görevini yapıyor. Ülkenin yasaları vardır.

Haber YorumlarıYasemin Doğan:

bu kaçakçılara cok hafif kalmış 474 bin lira ne fiyatı bunlar hapse atılması lazımdı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

