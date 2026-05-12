Survivor Yunanistan'da korkunç kaza! Yarışmacının bacağı kesildi, program durduruldu
Survivor Yunanistan yarışmasında korkutan bir kaza yaşandı. Yarışmacı Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde zıpkınla balık avladığı sırada sürat teknesinin çarpması sonucu bacağının kesildiği ve ağır yaralandığı ifade edildi. Kaza sonrası SKAI kanalı program yayınını süresiz olarak askıya aldı.
- Survivor Yunanistan yarışmacısı Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti'nde turistik bir teknenin çarpması sonucu ağır yaralandı.
- Kaza, yarışmacının yarışma dışında zıpkınla balık avladığı sırada meydana geldi.
- Programın yayını askıya alındı ve olayla ilgili liman makamları tarafından soruşturma başlatıldı.
Yunanistan’da yayınlanan Survivor yarışmasının dikkat çeken isimlerinden Stavros Floros, Dominik Cumhuriyeti’nde yaşanan ciddi bir kazada ağır yaralandı. Yarışmacıya turistik bir teknenin çarptığı belirtilirken, yapım şirketi Floros’un sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
TEKNE ÇARPTI
Yunan basınında yer alan haberlere göre kaza, Agios Dominikos bölgesinde meydana geldi. Survivor yarışmacısı Stavros Floros’un yarışma çekimleri dışında bulunduğu sırada turistik bir teknenin çarpması sonucu ağır yaralandığı belirtildi.
Kazanın ardından yapım ekibinin hızla müdahale ettiği ve Floros’a olay yerinde ilk yardım yapıldığı öğrenildi. Yarışmacı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
YAYIN ASKIYA ALINDI
Survivor’daki kazayla ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Survivor Yunanistan da korkunç kaza: Yarışmacıya tekne çarptı, yayın askıya alındı 1
“Şu ana kadar elde edilen bilgilere göre kaza, yarışmacının yarışma süreci dışında zıpkınla balık avladığı sırada bir turist teknesinin kendisine çarpması sonucu meydana gelmiştir. İlk andan itibaren yaralıya yardım sağlanması ve güvenli şekilde hastaneye ulaştırılması için hızlıca harekete geçilmiştir. Olayın nedenleri ve tüm koşullarının netleştirilmesi amacıyla yetkili liman makamları tarafından soruşturma sürdürülmektedir. Yarışmacı hastanede ciddi ancak stabil durumda olup hayati tehlikesi bulunmamaktadır.”
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yapım şirketi, olayın nedenine ilişkin yetkili liman makamları tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Açıklamada, sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olunması çağrısı da yapıldı.
Yarışmacının sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceği bildirildi.