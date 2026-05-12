Haberler

Zıpkınla balık avlarken boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti

Zıpkınla balık avlarken boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Zıpkınla balık avlarken boğulma tehlikesi geçiren genç hayatını kaybetti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde zıpkınla balık avlamak için denize açılan 30 yaşındaki Mustafa Onur Özgenç, boğulma tehlikesi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

  • Bartın'ın Amasra ilçesinde zıpkınla balık avlarken boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Onur Özgenç (30) hayatını kaybetti.
  • Özgenç, Sahil Güvenlik dalgıç ekibi tarafından son görüldüğü yerin 10 metre yakınında, 15 metre derinlikte bilinci kapalı halde bulundu.
  • Özgenç, Amasra Devlet Hastanesi ve Bartın Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, zıpkınla balık avlamak için daldığı denizde boğulma tehlikesi geçiren Mustafa Onur Özgenç (30), tedaviye alındığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Türkiye Taş Kömürleri (TTK) lojmanları altındaki sahilde meydana geldi. Sahildeki kayalıkta özel kıyafetleriyle zıpkınla balık avlamak üzere denize açılan Mustafa Onur Özgenç, uzun süre sudan çıkmadı. Bölgede oltayla balık tutanlar, durumu fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı DEGAK-3 dalgıç ekibi, Özgenç'i, son görüldüğü yerin 10 metre yakınında, 15 metre derinlikte bilinci kapalı halde buldu. 

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Mustafa Onur Özgenç, Amasra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı, buradaki ilk müdahalesinin ardından da Bartın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Özgenç, yapılan tüm çabalara rağmen bugün, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Bartın'da futbol hakemliği de yaptığı öğrenilen Mustafa Onur Özgenç'in cenazesi, otopsinin ardından memleketi Mersin'in Erdemli ilçesine gönderilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı

Trump'ın ecel terleri! Korkudan neredeyse kürsünün altına girecekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep

Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep
Uzun süredir tutukluydu! Şarkıcı Yusuf Güney için yeni karar

Uzun süredir tutukluydu! Yusuf Güney için yeni karar
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
İran savaşı rafları da vurdu! Dev marka ambalajlarını siyah beyaz yapacak

İran savaşı rafları da vurdu! Renkli ambalajlar tarih olabilir
Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep

Mehirde çıtayı arşa çıkardı! Gelinden ağızları açık bırakan talep
İran'da terör suçlamasıyla 1 kişi idam edildi

Komşuda şafak vakti idam! Cezası infaz edildi
Pakistan'da pazar yerinde patlama! 2'si polis 9 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi kana bulayan patlama! Ölenlerin arasında polisler de var