Politika Haberleri - Politika Haber - Haberler

Politika Haberleri
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19 Mayıs için mesaj yayınlayan Bahçeli'den Sinan Oğan göndermesi: Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösteren fırsatçı acizler
Nakit avans çekiminin durdurulduğu iddiasına AK Partili Külünk'ten dikkat çeken yorum: Özel bankalar Türkiye'ye operasyon çekiyor
Yeni dönemde meclise giremeyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilliği maaşını iade etmek için dilekçe verdi
Yeni dönemde Meclis'e giremeyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 3 aylık peşin ödenen milletvekilliği maaşının bir buçuk aylık dönemini iade etmek için dilekçe verdi.
Bakanlık teklif edildiği iddia edilen Sinan Oğan'dan yeni çıkış: Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olmak varken?
Parti programında yer alan "yalnız kadınların sahiplenilmesi" ifadesi tepki çekmişti! HÜDA PAR'dan açıklama
Kılıçdaroğlu: Bize oy veren 25 milyon kişiye sesleniyorum; sandık görevlisi ve müşahite ihtiyacımız var
"Akşener sessiz kaldı" söylemlerine bir yorum da AK Partili Numan Kurtulmuş'tan: 'Ben demiştim' haleti ruhiye içinde olabilir
Canan Kaftancıoğlu: Öcalan terör örgütü kurucusudur, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: 14 Mayıs'ta sonucu bildikleri halde tiyatro sahnelediler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçimleri öncesinde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Seçim gecesi İmamoğlu ve Yavaş'ın yaptığı açıklamalara tepki gösteren Erdoğan, "14 Mayıs gecesi sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun 2. turu kazanmak için planı hazır: Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimleri tanıtacak
Davutoğlu'ndan Millet İttifakı'nın 2. tur zirvesi sonrası çok konuşulacak paylaşım: Mesele Erdoğan-Kılıçdaroğlu tercihinin ötesinde
Beyaz Saray'dan 2. tura kalan seçimlerle ilgili ilk yorum: Kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız
Okmeydanı turunda olay çıktı, Beyoğlu Belediye Başkanı isyan etti: Türk bayrağı taşıyan kadınlarımıza saldırdılar
Erdoğan, 2. tur seçim programını paylaştı! Hafta sonu deprem bölgesine ziyarette bulunacak
AK Parti Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçim programına ilişkin detayları da paylaşan Erdoğan, "Yarın İstanbul'daki şoför esnafıyla cuma günü hemşehri dernekleriyle bir araya geleceğiz. Hafta sonu deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ziyaret edeceğiz. Salı günü deprem bölgesinde iki şehrimizi ziyaret edeceğiz" dedi.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu seçim sonuçları üzerinden eleştirdi: Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alındı
CHP'nin 2. tur stratejisi netleşti! Kılıçdaroğlu, partiyi terörle ilişkilendiren algıyı tersine çevirmeyi planlıyor
Seçilemeyen bağımsız milletvekili adayından seçmene sitem: Siz demediniz mi Elazığ artık sahipsiz değil?
Akşener'in danışmanından "Seçim sonuçları sonrası camı çerçeveyi indirdi" iddialarına fotoğraflı yanıt
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim sonuçlarının ardından sinirlenip bir genel merkez çalışanına vurduğu ve camları kırdığı iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Akşener'in danışmanı Murat İde, iddialara fotoğrafla yanıt verirken paylaşımına "Alın size kırılan cam çerçeve, tokatlanan personel" notunu düştü.
Beşar Esad'dan 14 Mayıs açıklaması: Türkiye'nin iç siyasetine karışmam, kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum
Uzun süredir sessizliğini koruyan Abdullah Gül'den seçim mesajı: Çıkan sonucu herkesin saygıyla karşılayacağına inancım tam
Seçim yasakları devrede! İşte 14 Mayıs gecesine kadar geçerli olacak kurallar
Türkiye bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kilitlenirken, seçim yasakları da 13 Mayıs saat 18.00 itibarıyla başladı. Buna göre, propaganda yasağı 24 saat boyunca geçerli olacak. Bugün sabah 06.00'dan itibaren alkol satışı yapılamayacak. Kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
Seçim öncesi son miting! Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğup büyüdüğü semtte coşkulu kalabalığa böyle seslendi
Sinan Oğan, "2. turda bedavaya destek vermeyiz" sözlerine gelen tepkilere yanıt verdi: 2. turda tabanımızı ikna etmeniz gerekmeyecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıklar, 'Erdoğan'ı düşürmemiz lazım" diye talimat veren Biden'a da cevap verecek
Mansur Yavaş, torununun İmamoğlu'na sorduğu Ayasofya sorusunu paylaştı: Ekrem Başkan'ı biraz terletti
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın aynı anda 25 kanalda gösterilmesine böyle tepki verdi: Demokrasi vadediyoruz demokrasi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Seçimleri kaybederseniz tavrınız ne olacak?" sorusuna yanıt: Sandıktan çıkan her türlü sonucu kabul edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına karşı Putin'in arkasında durdu: Buna eyvallah etmem
Suikast iddiaları sonrası Kılıçdaroğlu'nun mitinginde güvenlik önlemlerinin artırılması gözlerden kaçmadı
Kremlin'den Kılıçdaroğlu'nun "kaset" çıkışına yanıt: Bu iddiaları ana muhalefetin adayına ileten kişiler yalancıdır
Kılıçdaroğlu hakkında sahte broşür dağıtırken CHP'li vekil adayına yakalandılar! Gözaltı sırasında ortalık karıştı
Soylu'dan İnce'nin hedef alındığı kaset iddialarıyla ilgili yorum: Fail FETÖ ve ABD, koordinasyon belli
Kılıçdaroğlu'ndan kaset iddiaları sonrası İnce'ye çağrı: Soframız açık, bu pislikleri birlikte temizleyelim
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitinginde oynattığı videoyla ilgili ilk kez konuştu
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasilere yönelik cinsel yönelim yorumlarına tepki gösterdi
CHP'li vekilden gündem yaratacak iddia: Jandarmaya sözlü olarak seçim sonuçları bildirilmesi talimatı verildi
ABD'den 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklama: Hangi hükümet seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, İmamoğlu'na yapılan saldırıyla ilgili konuştu: Atılan 3-5 taş, abartılacak bir şey yok