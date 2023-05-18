Politika Haberleri - Politika Haber - Haberler

Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Politika Haberleri

Politika haber, Politika son dakika haberleri ve gelişmeleri.

19 Mayıs için mesaj yayınlayan Bahçeli'den Sinan Oğan göndermesi: Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösteren fırsatçı acizler

19 Mayıs için mesaj yayınlayan Bahçeli'den Sinan Oğan göndermesi: Olmayan siyasi gücünü varmış gibi gösteren fırsatçı acizler
Nakit avans çekiminin durdurulduğu iddiasına AK Partili Külünk'ten dikkat çeken yorum: Özel bankalar Türkiye'ye operasyon çekiyor

Nakit avans çekiminin durdurulduğu iddiasına AK Partili Külünk'ten dikkat çeken yorum: Özel bankalar Türkiye'ye operasyon çekiyor
Son Dakika: 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak

Son Dakika: 28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı 2. tur seçimleri için tekrar seçmen kağıdı dağıtılacak

Yeni dönemde meclise giremeyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilliği maaşını iade etmek için dilekçe verdi

Yeni dönemde meclise giremeyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, milletvekilliği maaşını iade etmek için dilekçe verdi

Yeni dönemde Meclis'e giremeyen Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 3 aylık peşin ödenen milletvekilliği maaşının bir buçuk aylık dönemini iade etmek için dilekçe verdi.
Bakanlık teklif edildiği iddia edilen Sinan Oğan'dan yeni çıkış: Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olmak varken?

Bakanlık teklif edildiği iddia edilen Sinan Oğan'dan yeni çıkış: Niye bakan olayım, başkan yardımcısı olmak varken?
Gelecek Partisi Kurucu Başkan Yardımcısı, zehir zemberek bir açıklama ile partisinden istifa etti

Gelecek Partisi Kurucu Başkan Yardımcısı, zehir zemberek bir açıklama ile partisinden istifa etti
Parti programında yer alan 'yalnız kadınların sahiplenilmesi' ifadesi tepki çekmişti! HÜDA PAR'dan açıklama

Parti programında yer alan "yalnız kadınların sahiplenilmesi" ifadesi tepki çekmişti! HÜDA PAR'dan açıklama
Kılıçdaroğlu: Bize oy veren 25 milyon kişiye sesleniyorum; sandık görevlisi ve müşahite ihtiyacımız var

Kılıçdaroğlu: Bize oy veren 25 milyon kişiye sesleniyorum; sandık görevlisi ve müşahite ihtiyacımız var
'Akşener sessiz kaldı' söylemlerine bir yorum da AK Partili Numan Kurtulmuş'tan: 'Ben demiştim' haleti ruhiye içinde olabilir

"Akşener sessiz kaldı" söylemlerine bir yorum da AK Partili Numan Kurtulmuş'tan: 'Ben demiştim' haleti ruhiye içinde olabilir
Beklenen görüşmenin tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan yarın bir araya gelecek

Beklenen görüşmenin tarihi belli oldu! Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan yarın bir araya gelecek
Kılıçdaroğlu son vaadiyle adeta Sinan Oğan'a seslendi: Tüm mültecileri evlerine göndereceğim

Kılıçdaroğlu son vaadiyle adeta Sinan Oğan'a seslendi: Tüm mültecileri evlerine göndereceğim
Kime destek vereceği merak konusu! Sinan Oğan, Davutoğlu ile görüştü

Kime destek vereceği merak konusu! Sinan Oğan, Davutoğlu ile görüştü
Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı geliyor

Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı geliyor
Canan Kaftancıoğlu: Öcalan terör örgütü kurucusudur, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur

Canan Kaftancıoğlu: Öcalan terör örgütü kurucusudur, Kılıçdaroğlu'nun serbest bırakma yetkisi yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: 14 Mayıs'ta sonucu bildikleri halde tiyatro sahnelediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: 14 Mayıs'ta sonucu bildikleri halde tiyatro sahnelediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçimleri öncesinde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Seçim gecesi İmamoğlu ve Yavaş'ın yaptığı açıklamalara tepki gösteren Erdoğan, "14 Mayıs gecesi sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler." dedi.
Kılıçdaroğlu'nun 2. turu kazanmak için planı hazır: Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimleri tanıtacak

Kılıçdaroğlu'nun 2. turu kazanmak için planı hazır: Bakanlar Kurulu'nda yer alacak isimleri tanıtacak
Gelecek Partisi Kurucusu Abdullah Güzeldülger: Eleştiriler haklı, oylar beklentilerimizin altında

Gelecek Partisi Kurucusu Abdullah Güzeldülger: Eleştiriler haklı, oylar beklentilerimizin altında
Davutoğlu'ndan Millet İttifakı'nın 2. tur zirvesi sonrası çok konuşulacak paylaşım: Mesele Erdoğan-Kılıçdaroğlu tercihinin ötesinde

Davutoğlu'ndan Millet İttifakı'nın 2. tur zirvesi sonrası çok konuşulacak paylaşım: Mesele Erdoğan-Kılıçdaroğlu tercihinin ötesinde
Beyaz Saray'dan 2. tura kalan seçimlerle ilgili ilk yorum: Kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız

Beyaz Saray'dan 2. tura kalan seçimlerle ilgili ilk yorum: Kazanan kim olursa olsun onunla çalışmaya hazır olacağız
Okmeydanı turunda olay çıktı, Beyoğlu Belediye Başkanı isyan etti: Türk bayrağı taşıyan kadınlarımıza saldırdılar

Okmeydanı turunda olay çıktı, Beyoğlu Belediye Başkanı isyan etti: Türk bayrağı taşıyan kadınlarımıza saldırdılar
Bakan Soylu: Türkiye'de bir anket mafyası var, Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor

Bakan Soylu: Türkiye'de bir anket mafyası var, Bekir Ağırdır Türkiye'ye operasyon çekiyor
Onursal Adıgüzel kendini böyle savundu: Yalnızca 313 sandıkta yoktuk, sistem sıfır sorunla çalıştı

Onursal Adıgüzel kendini böyle savundu: Yalnızca 313 sandıkta yoktuk, sistem sıfır sorunla çalıştı
İstifa mı etti, görevden mi alındı? Onursal Adıgüzel seçimin ardından sessizliğini bozdu

İstifa mı etti, görevden mi alındı? Onursal Adıgüzel seçimin ardından sessizliğini bozdu
Erdoğan'a desteğini açıklayan Perinçek'in 1 hafta önceki sözleri bambaşka

Erdoğan'a desteğini açıklayan Perinçek'in 1 hafta önceki sözleri bambaşka
Yeni dönemin en genç milletvekilleri belli oldu! 4'ü AK Parti'den 1'i Yeşil Sol Parti'den

Yeni dönemin en genç milletvekilleri belli oldu! 4'ü AK Parti'den 1'i Yeşil Sol Parti'den

Erdoğan, 2. tur seçim programını paylaştı! Hafta sonu deprem bölgesine ziyarette bulunacak

Erdoğan, 2. tur seçim programını paylaştı! Hafta sonu deprem bölgesine ziyarette bulunacak

AK Parti Ankara İl Teşkilatı ve ilçe belediye başkanlarıyla görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak 2. tur seçimleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Seçim programına ilişkin detayları da paylaşan Erdoğan, "Yarın İstanbul'daki şoför esnafıyla cuma günü hemşehri dernekleriyle bir araya geleceğiz. Hafta sonu deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ziyaret edeceğiz. Salı günü deprem bölgesinde iki şehrimizi ziyaret edeceğiz" dedi.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu seçim sonuçları üzerinden eleştirdi: Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alındı

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu seçim sonuçları üzerinden eleştirdi: Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alındı
CHP'nin 2. tur stratejisi netleşti! Kılıçdaroğlu, partiyi terörle ilişkilendiren algıyı tersine çevirmeyi planlıyor

CHP'nin 2. tur stratejisi netleşti! Kılıçdaroğlu, partiyi terörle ilişkilendiren algıyı tersine çevirmeyi planlıyor
Davutoğlu'ndan, CHP'lileri kızdıran paylaşım! Tepkiler gelince hemen sildi

Davutoğlu'ndan, CHP'lileri kızdıran paylaşım! Tepkiler gelince hemen sildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket şirketlerine sitem: Hepsi iflas etti, sahte bir pazar kurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket şirketlerine sitem: Hepsi iflas etti, sahte bir pazar kurdular
İtirazlar sonuç verdi! AK Parti Isparta'da milletvekili sayısını 2'ye yükseltti

İtirazlar sonuç verdi! AK Parti Isparta'da milletvekili sayısını 2'ye yükseltti
Seçimler ikinci tura kaldı, Meral Akşener sessizliğe büründü! 14 Mayıs'tan bu yana suskun

Seçimler ikinci tura kaldı, Meral Akşener sessizliğe büründü! 14 Mayıs'tan bu yana suskun
Seçilemeyen bağımsız milletvekili adayından seçmene sitem: Siz demediniz mi Elazığ artık sahipsiz değil?

Seçilemeyen bağımsız milletvekili adayından seçmene sitem: Siz demediniz mi Elazığ artık sahipsiz değil?
Demirtaş'tan 2. tur yorumu: Umutsuzluk yok, çok defa kazandık yine kazanacağız

Demirtaş'tan 2. tur yorumu: Umutsuzluk yok, çok defa kazandık yine kazanacağız
Oy kullanacağınız okul değişecek mi? 2. tur öncesi tüm bilmeniz gerekenler

Oy kullanacağınız okul değişecek mi? 2. tur öncesi tüm bilmeniz gerekenler
Meclis'teki koltuk sayısı nasıl değişti? İşte parti parti 2018 ve 2023 karşılaştırması

Meclis'teki koltuk sayısı nasıl değişti? İşte parti parti 2018 ve 2023 karşılaştırması

Akşener'in danışmanından "Seçim sonuçları sonrası camı çerçeveyi indirdi" iddialarına fotoğraflı yanıt

Akşener'in danışmanından 'Seçim sonuçları sonrası camı çerçeveyi indirdi' iddialarına fotoğraflı yanıt

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim sonuçlarının ardından sinirlenip bir genel merkez çalışanına vurduğu ve camları kırdığı iddiası sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Akşener'in danışmanı Murat İde, iddialara fotoğrafla yanıt verirken paylaşımına "Alın size kırılan cam çerçeve, tokatlanan personel" notunu düştü.
Şahan Gökbakar'dan Millet İttifakı'na tepki: Çıktılar ama bir şey söylemediler

Şahan Gökbakar'dan Millet İttifakı'na tepki: Çıktılar ama bir şey söylemediler
Kılıçdaroğlu: Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin, seçimi 2. turda mutlaka kazanacağız

Kılıçdaroğlu: Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin, seçimi 2. turda mutlaka kazanacağız
Canan Kaftancıoğlu: Başkasının yerine oy kullanmak isteyen sandık kurulu başkanı gözaltına alındı

Canan Kaftancıoğlu: Başkasının yerine oy kullanmak isteyen sandık kurulu başkanı gözaltına alındı
Sandık başındaki görevliler yemini ederek göreve başladı

Sandık başındaki görevliler yemini ederek göreve başladı
Twitter'dan seçimler öncesi Türkiye için kısıtlama kararı! Musk topu hükümete attı

Twitter'dan seçimler öncesi Türkiye için kısıtlama kararı! Musk topu hükümete attı
Soruşturmada yeni gelişme! İnce'ye yönelik kaset iddialarının altından FETÖ çıktı

Soruşturmada yeni gelişme! İnce'ye yönelik kaset iddialarının altından FETÖ çıktı
Beşar Esad'dan 14 Mayıs açıklaması: Türkiye'nin iç siyasetine karışmam, kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum

Beşar Esad'dan 14 Mayıs açıklaması: Türkiye'nin iç siyasetine karışmam, kimin kazanacağıyla ilgilenmiyorum
Uzun süredir sessizliğini koruyan Abdullah Gül'den seçim mesajı: Çıkan sonucu herkesin saygıyla karşılayacağına inancım tam

Uzun süredir sessizliğini koruyan Abdullah Gül'den seçim mesajı: Çıkan sonucu herkesin saygıyla karşılayacağına inancım tam
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile sonlandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile sonlandırdı
TRT'deki propaganda konuşmaları yayınlandı! Cumhurbaşkanı adayları son mesajlarını verdi

TRT'deki propaganda konuşmaları yayınlandı! Cumhurbaşkanı adayları son mesajlarını verdi

Seçim yasakları devrede! İşte 14 Mayıs gecesine kadar geçerli olacak kurallar

Seçim yasakları devrede! İşte 14 Mayıs gecesine kadar geçerli olacak kurallar

Türkiye bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine kilitlenirken, seçim yasakları da 13 Mayıs saat 18.00 itibarıyla başladı. Buna göre, propaganda yasağı 24 saat boyunca geçerli olacak. Bugün sabah 06.00'dan itibaren alkol satışı yapılamayacak. Kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak.
YSK'nın kararının ardından Muharrem İnce'den yeni paylaşım: Çabalarınız boşa gitmeyecek

YSK'nın kararının ardından Muharrem İnce'den yeni paylaşım: Çabalarınız boşa gitmeyecek
Seçim öncesi son miting! Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğup büyüdüğü semtte coşkulu kalabalığa böyle seslendi

Seçim öncesi son miting! Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğup büyüdüğü semtte coşkulu kalabalığa böyle seslendi
Kılıçdaroğlu seçim gezilerini Anıtkabir'de noktaladı: Çok heyecanlıyım, çok

Kılıçdaroğlu seçim gezilerini Anıtkabir'de noktaladı: Çok heyecanlıyım, çok
Kılıçdaroğlu, sandık başında görev yapacak memurları uyardı: Partici değil, devletten yana olun

Kılıçdaroğlu, sandık başında görev yapacak memurları uyardı: Partici değil, devletten yana olun
Sinan Oğan, '2. turda bedavaya destek vermeyiz' sözlerine gelen tepkilere yanıt verdi: 2. turda tabanımızı ikna etmeniz gerekmeyecek mi?

Sinan Oğan, "2. turda bedavaya destek vermeyiz" sözlerine gelen tepkilere yanıt verdi: 2. turda tabanımızı ikna etmeniz gerekmeyecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime saatler kala yaptığı mitinge 'kazandıran ceket' ile çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçime saatler kala yaptığı mitinge "kazandıran ceket" ile çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıklar, 'Erdoğan'ı düşürmemiz lazım' diye talimat veren Biden'a da cevap verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sandıklar, 'Erdoğan'ı düşürmemiz lazım" diye talimat veren Biden'a da cevap verecek
Mansur Yavaş, torununun İmamoğlu'na sorduğu Ayasofya sorusunu paylaştı: Ekrem Başkan'ı biraz terletti

Mansur Yavaş, torununun İmamoğlu'na sorduğu Ayasofya sorusunu paylaştı: Ekrem Başkan'ı biraz terletti
İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giymesine Bakan Soylu'dan sert tepki

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giymesine Bakan Soylu'dan sert tepki
Yarın tüm gözler bu sandıklarda olacak! İşte liderlerin oy kullanacağı yerler

Yarın tüm gözler bu sandıklarda olacak! İşte liderlerin oy kullanacağı yerler
Kılıçdaroğlu'nun 'Gülen'in iadesi talep edilmedi' sözlerine AK Parti'den yanıt

Kılıçdaroğlu'nun "Gülen'in iadesi talep edilmedi" sözlerine AK Parti'den yanıt
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın aynı anda 25 kanalda gösterilmesine böyle tepki verdi: Demokrasi vadediyoruz demokrasi

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın aynı anda 25 kanalda gösterilmesine böyle tepki verdi: Demokrasi vadediyoruz demokrasi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Seçimleri kaybederseniz tavrınız ne olacak?' sorusuna yanıt: Sandıktan çıkan her türlü sonucu kabul edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, "Seçimleri kaybederseniz tavrınız ne olacak?" sorusuna yanıt: Sandıktan çıkan her türlü sonucu kabul edeceğiz
Kılıçdaroğlu'ndan 'Muharrem İnce mitinge davet edildi mi?' sorusuna yanıt: Aradım ama ulaşamadım

Kılıçdaroğlu'ndan "Muharrem İnce mitinge davet edildi mi?" sorusuna yanıt: Aradım ama ulaşamadım
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına karşı Putin'in arkasında durdu: Buna eyvallah etmem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına karşı Putin'in arkasında durdu: Buna eyvallah etmem
Cem Yılmaz, seçimlerde oy vereceği ismi açık açık ilan etti! Gençlere de bir çağrısı var

Cem Yılmaz, seçimlerde oy vereceği ismi açık açık ilan etti! Gençlere de bir çağrısı var
Suikast iddiasının ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu mitinglere çelik yelek giyerek çıktı

Suikast iddiasının ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu mitinglere çelik yelek giyerek çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin pankartına tepki: Siz İstanbul'a gerekeni yaptınız mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin pankartına tepki: Siz İstanbul'a gerekeni yaptınız mı?
Millet İttifakı, final mitingi için tam kadro Ankara'ya çıkarma yaptı! Meydan hıncahınç doldu

Millet İttifakı, final mitingi için tam kadro Ankara'ya çıkarma yaptı! Meydan hıncahınç doldu
Millet İttifakı'nın Samsun mitinginde Kılıçdaroğlu, geniş bir kalabalığa seslendi

Millet İttifakı'nın Samsun mitinginde Kılıçdaroğlu, geniş bir kalabalığa seslendi
Kerem Kınık'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım

Kerem Kınık'ın istifası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım
Suikast iddiaları sonrası Kılıçdaroğlu'nun mitinginde güvenlik önlemlerinin artırılması gözlerden kaçmadı

Suikast iddiaları sonrası Kılıçdaroğlu'nun mitinginde güvenlik önlemlerinin artırılması gözlerden kaçmadı
'Bütün cadde Suriyeli' diyen Ümit Özdağ'ın karşılaştığı ilk esnaf Türk çıktı

"Bütün cadde Suriyeli" diyen Ümit Özdağ'ın karşılaştığı ilk esnaf Türk çıktı
Muhammed Nur Nahya, taklidini yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüremedi

Muhammed Nur Nahya, taklidini yaptığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güldüremedi
Son dakika! Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan istifa kararı sonrası ilk paylaşım

Son dakika! Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan istifa kararı sonrası ilk paylaşım
Son Dakika! Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti

Son Dakika! Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti
Muharrem İnce'den mektup: Adaylıktan çekilmem başka sahte kasetler olduğu için değildir

Muharrem İnce'den mektup: Adaylıktan çekilmem başka sahte kasetler olduğu için değildir
Kılıçdaroğlu'ndan Kremlin'in açıklamasına yanıt: Elimizde somut kanıt var

Kılıçdaroğlu'ndan Kremlin'in açıklamasına yanıt: Elimizde somut kanıt var
Son Dakika: Evraklar YSK'da! Muharrem İnce adaylıktan resmen çekildi

Son Dakika: Evraklar YSK'da! Muharrem İnce adaylıktan resmen çekildi
Kremlin'den Kılıçdaroğlu'nun 'kaset' çıkışına yanıt: Bu iddiaları ana muhalefetin adayına ileten kişiler yalancıdır

Kremlin'den Kılıçdaroğlu'nun "kaset" çıkışına yanıt: Bu iddiaları ana muhalefetin adayına ileten kişiler yalancıdır
Selahattin Demirtaş'tan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin ilk yorum

Selahattin Demirtaş'tan Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin ilk yorum
Sinan Oğan'dan bomba tehdit iddiası: Genel başkan bu sabah kapısının önünde not buldu

Sinan Oğan'dan bomba tehdit iddiası: Genel başkan bu sabah kapısının önünde not buldu
O mesajın kendisiyle ilgisi var mı? MHP'li Yönter'den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddialara yanıt

O mesajın kendisiyle ilgisi var mı? MHP'li Yönter'den Sinan Ateş cinayetiyle ilgili iddialara yanıt
'İnce çekilirse ben de çekilirim' diyen Erkan Baş ile ilgili açıklama TİP Sözcüsü Kadıgil'den geldi

"İnce çekilirse ben de çekilirim" diyen Erkan Baş ile ilgili açıklama TİP Sözcüsü Kadıgil'den geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile sonlandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim programını Ayasofya'da akşam namazı ile sonlandıracak
Kılıçdaroğlu hakkında sahte broşür dağıtırken CHP'li vekil adayına yakalandılar! Gözaltı sırasında ortalık karıştı

Kılıçdaroğlu hakkında sahte broşür dağıtırken CHP'li vekil adayına yakalandılar! Gözaltı sırasında ortalık karıştı
Soylu'dan İnce'nin hedef alındığı kaset iddialarıyla ilgili yorum: Fail FETÖ ve ABD, koordinasyon belli

Soylu'dan İnce'nin hedef alındığı kaset iddialarıyla ilgili yorum: Fail FETÖ ve ABD, koordinasyon belli
Sinan Oğan: Bırakın çekilmeyi ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz

Sinan Oğan: Bırakın çekilmeyi ikinci tur için iddiamızı sürdürüyoruz
Büro-İş Sendikası, HÜDA PAR'ın kapatılması için Yargıtay'a başvurdu

Büro-İş Sendikası, HÜDA PAR'ın kapatılması için Yargıtay'a başvurdu
Yurt dışındaki oylar Ankara'ya ulaştı! Polis konvoyu eşliğinde tırlarla taşındı

Yurt dışındaki oylar Ankara'ya ulaştı! Polis konvoyu eşliğinde tırlarla taşındı
Kılıçdaroğlu'ndan kaset iddiaları sonrası İnce'ye çağrı: Soframız açık, bu pislikleri birlikte temizleyelim

Kılıçdaroğlu'ndan kaset iddiaları sonrası İnce'ye çağrı: Soframız açık, bu pislikleri birlikte temizleyelim
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitinginde oynattığı videoyla ilgili ilk kez konuştu

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul mitinginde oynattığı videoyla ilgili ilk kez konuştu
İzmir'deki taşlı sopalı olayın ardından AK Parti ve CHP'li başkanlar sarılarak poz verdi

İzmir'deki taşlı sopalı olayın ardından AK Parti ve CHP'li başkanlar sarılarak poz verdi
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasilere yönelik cinsel yönelim yorumlarına tepki gösterdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, siyasilere yönelik cinsel yönelim yorumlarına tepki gösterdi
CHP'li vekilden gündem yaratacak iddia: Jandarmaya sözlü olarak seçim sonuçları bildirilmesi talimatı verildi

CHP'li vekilden gündem yaratacak iddia: Jandarmaya sözlü olarak seçim sonuçları bildirilmesi talimatı verildi
ABD'den 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklama: Hangi hükümet seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz

ABD'den 14 Mayıs seçimleriyle ilgili açıklama: Hangi hükümet seçilirse seçilsin birlikte çalışmaya devam edeceğiz
Cübbeli'nin sözleri Mansur Yavaş'ı harekete geçirdi: Belden aşağı bir üslup, savcılığa verdim

Cübbeli'nin sözleri Mansur Yavaş'ı harekete geçirdi: Belden aşağı bir üslup, savcılığa verdim
Fatih Erbakan: Müfredat değiştirilecek, eğitim sistemi ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek

Fatih Erbakan: Müfredat değiştirilecek, eğitim sistemi ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek
Kılıçdaroğlu, tepki çeken mutfak pankartına bu fotoğrafla yanıt verdi: Alın şimdi bunu da koyun

Kılıçdaroğlu, tepki çeken mutfak pankartına bu fotoğrafla yanıt verdi: Alın şimdi bunu da koyun
Bakan Karaismailoğlu ile CHP Milletvekili Kaya ödül töreninde tartıştı

Bakan Karaismailoğlu ile CHP Milletvekili Kaya ödül töreninde tartıştı
Sinan Oğan: Muhalefet birinci turda kazanırsa kaos çıkar, seçimler mutlaka ikinci tura kalmalı

Sinan Oğan: Muhalefet birinci turda kazanırsa kaos çıkar, seçimler mutlaka ikinci tura kalmalı
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, İmamoğlu'na yapılan saldırıyla ilgili konuştu: Atılan 3-5 taş, abartılacak bir şey yok

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, İmamoğlu'na yapılan saldırıyla ilgili konuştu: Atılan 3-5 taş, abartılacak bir şey yok
Haberler ›› Politika Haberleri
title