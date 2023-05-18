Politika Haberleri - Politika Haber - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a tepki: 14 Mayıs'ta sonucu bildikleri halde tiyatro sahnelediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2. tur seçimleri öncesinde sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Seçim gecesi İmamoğlu ve Yavaş'ın yaptığı açıklamalara tepki gösteren Erdoğan, "14 Mayıs gecesi sonuçları bildikleri halde televizyon ekranlarında sahneledikleri "kazandık" tiyatrosunu hep birlikte takip ettik. Sandığın rengi belli oldukça yalanları ortaya çıktı. Buna rağmen, ne bilerek yanlış yönlendirdikleri seçmenlerinden ne de kamuoyundan çıkıp özür dahi dilemediler." dedi.