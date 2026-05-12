Bolu Belediyesi'nde arama

BOLU Belediyesi ve bağlı şirketlerinden Bol-Tur A.Ş.'ye jandarma tarafından operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri binada arama yapıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabahın erken saatlerinde Bolu Belediyesi'ne ve belediyeye bağlı Bolu-Tur A.Ş.'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında, jandarma ekipleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Satın Alma Birimi ve Bol-Tur A.Ş.'de arama gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin arama çalışması sürüyor.

Haber: Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı