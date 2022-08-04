İran Haberleri - İran Haber - Haberler

İran Haberleri
İran haber, İran son dakika haberleri ve gelişmeleri.
İranlı milletvekili: "Dini Lider Hamaney'den nükleer silahları yasaklayan fetvasını değiştirmesini talep edeceğiz"
İranlı milletvekilinden "Hamaney'den nükleer silahları yasaklayan fetvasını değiştirmesini isteyebiliriz" çıkışı
Son dakika haberi... Yemen'de 4 ayı geride bırakan BM himayesindeki ateşkes hedeflerine ulaştı mı?
Son dakika haberleri | İran'da DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı
İran'ın "Devrim Muhafızlarının terör listesinden çıkarılması talebinden vazgeçtiği" iddiası
İranlı Başmüzakereci'ye göre nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD Tahran'a şart koşamaz
İran, Çin-Tayvan gerginliğinde tarafını seçti: Tek Çin politikasını tereddütsüz destekliyoruz
Sevgilisi ile ayrı eve çıkmak isteyince olanlar oldu! Kız tarafının ailesi kaldırım taşı ile saldırdı
İran Dışişleri Bakanı Kenani: "ABD'nin yaptırım kararına hızlı ve sert bir şekilde cevap vereceğiz"
UAEA Başkanı, nükleer silahsızlanmayla ilgili "anlayış ve iş birliğinin" önemini vurguladı
Son dakika haberleri | İran: Uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdüreceğiz ancak nükleer silah üretmeyeceğiz
İran Dışişleri Bakanı Kenani: "ABD'nin yaptırım kararına hızlı ve sert bir şekilde cevap vereceğiz"
Son dakika haber: İran: ABD'nin, ülke petrolünü hedef alan yeni yaptırımlarına kararlı ve hızlı yanıt vereceğiz
İran'dan "yüzlerce yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjünün çalıştırılacağı" açıklaması
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretini destekleyen şirketlere yaptırım
ABD'den İran petrol ve petrokimya sektörüyle bağlantısı olan Çin ve BAE'li şirketlere yaptırım
İran'dan, "ABD hazırsa, müzakereleri kısa sürede sonuçlandırmaya hazırız" açıklaması
Son dakika gündem: İran'da şiddetli yağışlardan kaynaklı sellerde can kaybı 56'ya yükseldi
Son dakika haberi... İran'da Tahran ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlarda 4 kişi hayatını kaybetti
Son dakika politika: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "İran'ın iyi ve güçlü bir anlaşmaya varmak için göstermiş olduğu kararlılıkta hiçbir şüphe yoktur"