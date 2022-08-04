İran Haberleri - İran Haber - Haberler

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İran Haberleri

İran haber, İran son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İranlı milletvekili: 'Dini Lider Hamaney'den nükleer silahları yasaklayan fetvasını değiştirmesini talep edeceğiz'

İranlı milletvekili: "Dini Lider Hamaney'den nükleer silahları yasaklayan fetvasını değiştirmesini talep edeceğiz"

İran - 10 Dakika Önce
Son dakika haber: İran'da terör saldırısı hazırlığındaki 10 DEAŞ üyesi tutuklandı

Son dakika haber: İran'da terör saldırısı hazırlığındaki 10 DEAŞ üyesi tutuklandı

İran - 1 Saat Önce
İranlı milletvekilinden 'Hamaney'den nükleer silahları yasaklayan fetvasını değiştirmesini isteyebiliriz' çıkışı

İranlı milletvekilinden "Hamaney'den nükleer silahları yasaklayan fetvasını değiştirmesini isteyebiliriz" çıkışı

İran - 2 Saat Önce
Son dakika haberi... Yemen'de 4 ayı geride bırakan BM himayesindeki ateşkes hedeflerine ulaştı mı?

Son dakika haberi... Yemen'de 4 ayı geride bırakan BM himayesindeki ateşkes hedeflerine ulaştı mı?

İran - 2 Saat Önce
Son dakika haberleri | İran'da DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri | İran'da DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla 10 kişi gözaltına alındı

İran - 3 Saat Önce
İran'ın 'Devrim Muhafızlarının terör listesinden çıkarılması talebinden vazgeçtiği' iddiası

İran'ın "Devrim Muhafızlarının terör listesinden çıkarılması talebinden vazgeçtiği" iddiası

İran - 4 Saat Önce
İranlı Başmüzakereci'ye göre nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD Tahran'a şart koşamaz

İranlı Başmüzakereci'ye göre nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD Tahran'a şart koşamaz

İran - Dün 22:52
Irak'ta Sadr'dan 'eyleme devam ve erken seçim' çağrısı

Irak'ta Sadr'dan "eyleme devam ve erken seçim" çağrısı

İran - Dün 20:22
İran plakalı tırda 14 kilo 242 gram uyuşturucu ele geçirildi

İran plakalı tırda 14 kilo 242 gram uyuşturucu ele geçirildi

İran - Dün 18:36
İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri Viyana'da yeniden başlıyor

İran ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakereleri Viyana'da yeniden başlıyor

İran - Dün 18:20
Viyana'da gerçekleştirilen İran ile nükleer müzakereler yeniden başlıyor

Viyana'da gerçekleştirilen İran ile nükleer müzakereler yeniden başlıyor

İran - Dün 16:50
Rusya, İran'a ait uyduyu uzaya fırlatacak

Rusya, İran'a ait uyduyu uzaya fırlatacak

İran - Dün 15:20
Suudi Arabistan, Yemen'deki ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan, Yemen'deki ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşıladı

İran - Dün 12:38
İran'da savaş uçağı düştü: 2 yaralı

İran'da savaş uçağı düştü: 2 yaralı

İran - Dün 12:26

Tahran'ın yanı başındaki vadi köyü Dereke sıcaktan kaçanların sığınağı oluyor
Son dakika haberi | İran'da SU-22 tipi savaş uçağı düştü

Son dakika haberi | İran'da SU-22 tipi savaş uçağı düştü

İran - Dün 12:08
İran meclisinden Belçika ile karşılıklı mahkum takasına onay

İran meclisinden Belçika ile karşılıklı mahkum takasına onay

İran - Dün 11:47
İran, Çin-Tayvan gerginliğinde tarafını seçti: Tek Çin politikasını tereddütsüz destekliyoruz

İran, Çin-Tayvan gerginliğinde tarafını seçti: Tek Çin politikasını tereddütsüz destekliyoruz

İran - Dün 11:40
Ağrı 3. sayfa haberleri: Ağrı'da 14 kilo 242 gram toz esrar ele geçirildi

Ağrı 3. sayfa haberleri: Ağrı'da 14 kilo 242 gram toz esrar ele geçirildi

İran - Dün 10:59
İran Meclisi Belçika ile mahkum değişimi anlaşmasını onayladı

İran Meclisi Belçika ile mahkum değişimi anlaşmasını onayladı

İran - Dün 10:57
Son Dakika | İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 90'a yükseldi

Son Dakika | İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 90'a yükseldi

İran - Dün 10:33
Sevgilisi ile ayrı eve çıkmak isteyince olanlar oldu! Kız tarafının ailesi kaldırım taşı ile saldırdı

Sevgilisi ile ayrı eve çıkmak isteyince olanlar oldu! Kız tarafının ailesi kaldırım taşı ile saldırdı

İran - Dün 09:41
İran Dışişleri Bakanı Kenani: 'ABD'nin yaptırım kararına hızlı ve sert bir şekilde cevap vereceğiz'

İran Dışişleri Bakanı Kenani: "ABD'nin yaptırım kararına hızlı ve sert bir şekilde cevap vereceğiz"

İran - Dün 00:58
İranlı casusların keşif görüntülerine ulaşıldı

İranlı casusların keşif görüntülerine ulaşıldı

İran - Dün 00:58
UAEA Başkanı, nükleer silahsızlanmayla ilgili 'anlayış ve iş birliğinin' önemini vurguladı

UAEA Başkanı, nükleer silahsızlanmayla ilgili "anlayış ve iş birliğinin" önemini vurguladı

İran - 02.08.2022
İran'da sıcak hava

İran'da sıcak hava

İran - 02.08.2022
İranlı casusların keşif görüntülerine ulaşıldı

İranlı casusların keşif görüntülerine ulaşıldı

İran - 02.08.2022
Son dakika haberleri | İran: Uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdüreceğiz ancak nükleer silah üretmeyeceğiz

Son dakika haberleri | İran: Uranyum zenginleştirme faaliyetlerini sürdüreceğiz ancak nükleer silah üretmeyeceğiz

İran - 02.08.2022
İran Dışişleri Bakanı Kenani: 'ABD'nin yaptırım kararına hızlı ve sert bir şekilde cevap vereceğiz'

İran Dışişleri Bakanı Kenani: "ABD'nin yaptırım kararına hızlı ve sert bir şekilde cevap vereceğiz"

İran - 02.08.2022
Son dakika haber: İran: ABD'nin, ülke petrolünü hedef alan yeni yaptırımlarına kararlı ve hızlı yanıt vereceğiz

Son dakika haber: İran: ABD'nin, ülke petrolünü hedef alan yeni yaptırımlarına kararlı ve hızlı yanıt vereceğiz

İran - 02.08.2022
İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 76'ya yükseldi

İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 76'ya yükseldi

İran - 02.08.2022
Blinken: 'İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesinin en iyi yol olduğuna inanıyoruz'

Blinken: "İran'ın nükleer anlaşmaya dönmesinin en iyi yol olduğuna inanıyoruz"

İran - 02.08.2022
ABD ve İsrail'den Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat

ABD ve İsrail'den Kızıldeniz'de ortak askeri tatbikat

İran - 02.08.2022
İran'dan 'yüzlerce yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjünün çalıştırılacağı' açıklaması

İran'dan "yüzlerce yeni nesil uranyum zenginleştirme santrifüjünün çalıştırılacağı" açıklaması

İran - 01.08.2022
Son dakika haberleri... İran'daki sel felaketinde can kaybı 76'ya yükseldi

Son dakika haberleri... İran'daki sel felaketinde can kaybı 76'ya yükseldi

İran - 01.08.2022
İran'dan uranyum zenginleştirmede kullanılan yüzlerce santrifüje gaz akışı emri

İran'dan uranyum zenginleştirmede kullanılan yüzlerce santrifüje gaz akışı emri

İran - 01.08.2022
ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretini destekleyen şirketlere yaptırım

ABD'den İran'ın petrol ve petrokimya ürünlerinin ticaretini destekleyen şirketlere yaptırım

İran - 01.08.2022
ABD'den İran petrol ve petrokimya sektörüyle bağlantısı olan Çin ve BAE'li şirketlere yaptırım

ABD'den İran petrol ve petrokimya sektörüyle bağlantısı olan Çin ve BAE'li şirketlere yaptırım

İran - 01.08.2022
ABD, İran petrolünün ticaretini denetlemek için 6 kuruluşu görevlendirdi

ABD, İran petrolünün ticaretini denetlemek için 6 kuruluşu görevlendirdi

İran - 01.08.2022
Bağdat'ta Sadr'ın rakibi Şii gruplar Yeşil Bölge'ye girmek istiyor

Bağdat'ta Sadr'ın rakibi Şii gruplar Yeşil Bölge'ye girmek istiyor

İran - 01.08.2022
İranlı muhafazakar siyasetçiden 'Sadr pozisyonunu belirlemeli' açıklaması

İranlı muhafazakar siyasetçiden "Sadr pozisyonunu belirlemeli" açıklaması

İran - 01.08.2022
Başkan Ünlü: 'Yamaç paraşütünün gelişmesi için her türlü katkıya hazırız'

Başkan Ünlü: "Yamaç paraşütünün gelişmesi için her türlü katkıya hazırız"

İran - 01.08.2022
İran: 'Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz'

İran: "Irak'taki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"

İran - 01.08.2022
İran'dan 'Irak'ın istikrar ve güvenliği bölge için önemli' açıklaması

İran'dan "Irak'ın istikrar ve güvenliği bölge için önemli" açıklaması

İran - 01.08.2022
İran'da Kerbela Şehitlerini anma programları başladı

İran'da Kerbela Şehitlerini anma programları başladı

İran - 01.08.2022
Son dakika haber... İran: 'Nükleer bomba yapabilecek kapasiteye sahibiz'

Son dakika haber... İran: "Nükleer bomba yapabilecek kapasiteye sahibiz"

İran - 01.08.2022
İranlı Komutan: ABD'nin Küresel Siyasi Etkisi Azalıyor

İranlı Komutan: ABD'nin Küresel Siyasi Etkisi Azalıyor

İran - 01.08.2022
İran'dan, 'ABD hazırsa, müzakereleri kısa sürede sonuçlandırmaya hazırız' açıklaması

İran'dan, "ABD hazırsa, müzakereleri kısa sürede sonuçlandırmaya hazırız" açıklaması

İran - 31.07.2022
Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem

Umman Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem

İran - 31.07.2022
İran'daki sel felaketinde can kaybı 69'a yükseldi

İran'daki sel felaketinde can kaybı 69'a yükseldi

İran - 31.07.2022
İran ile Afganistan sınırında çatışma

İran ile Afganistan sınırında çatışma

İran - 31.07.2022
BM, Yemen'de Başkanlık Konseyine ateşkesin uzatılması yönünde bir çerçeve iletti

BM, Yemen'de Başkanlık Konseyine ateşkesin uzatılması yönünde bir çerçeve iletti

İran - 31.07.2022
Son Dakika | İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 69'a yükseldi

Son Dakika | İran'da şiddetli yağışlarla oluşan sellerde can kaybı 69'a yükseldi

İran - 31.07.2022
Cam yüklü tırda 8 kilo 958 gram toz esrar bulundu

Cam yüklü tırda 8 kilo 958 gram toz esrar bulundu

İran - 31.07.2022
Ağrı 3. sayfa haberleri: Ağrı'da 8 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi

Ağrı 3. sayfa haberleri: Ağrı'da 8 kilo 750 gram toz esrar ele geçirildi

İran - 31.07.2022
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile görüştü

İran - 31.07.2022
Irak'ta Sadr destekçilerinin mecliste oturma eylemi sürüyor

Irak'ta Sadr destekçilerinin mecliste oturma eylemi sürüyor

İran - 31.07.2022
MSB: 'Hava Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı İran'a hareket etti'

MSB: "Hava Kuvvetlerimize ait bir nakliye uçağı İran'a hareket etti"

İran - 30.07.2022
AFAD'dan İran'a insani yardım malzemesi

AFAD'dan İran'a insani yardım malzemesi

İran - 30.07.2022
Son dakika haberi: Esed rejiminin Halep kırsalındaki saldırısında 2 çocuk öldü

Son dakika haberi: Esed rejiminin Halep kırsalındaki saldırısında 2 çocuk öldü

İran - 30.07.2022
İran'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi

İran'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e yükseldi

İran - 31.07.2022
Son dakika haber! İran plakalı tır kontrolden çıktı: 1 ölü

Son dakika haber! İran plakalı tır kontrolden çıktı: 1 ölü

İran - 30.07.2022
Sadr destekçileri mecliste oturma eylemi başlattı

Sadr destekçileri mecliste oturma eylemi başlattı

İran - 30.07.2022
İran'da İsveç vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutukladı

İran'da İsveç vatandaşı casusluk suçlamasıyla tutukladı

İran - 30.07.2022
İran'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi

İran'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi

İran - 30.07.2022
İran'da bir İsveç vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklandı

İran'da bir İsveç vatandaşı casusluk iddiasıyla tutuklandı

İran - 30.07.2022
Bağdat'ta Sadr destekçileri mecliste oturma eylemi başlattı

Bağdat'ta Sadr destekçileri mecliste oturma eylemi başlattı

İran - 30.07.2022
Irak iç savaşa mı gidiyor? Şii liderin destekçileri Yeşil Bölge'yi bastı

Irak iç savaşa mı gidiyor? Şii liderin destekçileri Yeşil Bölge'yi bastı

İran - 30.07.2022
Çin Cumhurbaşkanı Xi, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle Telefonda Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi, İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle Telefonda Görüştü

İran - 30.07.2022
Son dakika gündem: İran'da şiddetli yağışlardan kaynaklı sellerde can kaybı 56'ya yükseldi

Son dakika gündem: İran'da şiddetli yağışlardan kaynaklı sellerde can kaybı 56'ya yükseldi

İran - 30.07.2022
Bağdat'ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basmaya çalışıyor

Bağdat'ta Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basmaya çalışıyor

İran - 30.07.2022
Bağdat'ta Sadr destekçileri Şii lider Hekim'in parti binalarını kapattı

Bağdat'ta Sadr destekçileri Şii lider Hekim'in parti binalarını kapattı

İran - 30.07.2022
Ordu haber! Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 3 asker öldü, 9'u yaralandı

Ordu haber! Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında 3 asker öldü, 9'u yaralandı

İran - 29.07.2022
Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki sel felaketi için mesaj

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran'daki sel felaketi için mesaj

İran - 29.07.2022
Macron ve Bin Selman, Ukrayna savaşı ve İran nükleer anlaşmasını görüştü

Macron ve Bin Selman, Ukrayna savaşı ve İran nükleer anlaşmasını görüştü

İran - 29.07.2022
Çin Devlet Başkanı Şi, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

Çin Devlet Başkanı Şi, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü

İran - 29.07.2022
Yemen'de Husilerin alıkoyduğu gazetecinin sağlık durumu kritik

Yemen'de Husilerin alıkoyduğu gazetecinin sağlık durumu kritik

İran - 29.07.2022
Lübnan Enerji Bakanı Fayyad, İran yakıtını karşılıksız alabileceklerini söyledi

Lübnan Enerji Bakanı Fayyad, İran yakıtını karşılıksız alabileceklerini söyledi

İran - 29.07.2022
Son dakika haberleri! İran'daki sel felaketinin bilançosu: 44 ölü

Son dakika haberleri! İran'daki sel felaketinin bilançosu: 44 ölü

İran - 29.07.2022
İran'da 3 kadın, eşlerini öldürdükleri gerekçesiyle idam edildi

İran'da 3 kadın, eşlerini öldürdükleri gerekçesiyle idam edildi

İran - 29.07.2022
Manuel Fernandes: 'Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi'

Manuel Fernandes: "Beşiktaş benim kalbim gibi, hayatım gibi"

İran - 29.07.2022
İran, Afganistan'la arasındaki Hilmend Su Yolu sorununun çözülmesini istiyor

İran, Afganistan'la arasındaki Hilmend Su Yolu sorununun çözülmesini istiyor

İran - 29.07.2022
Tahran'ın çevre köylerindeki sel felaketinde ölü sayısı 18'e yükseldi

Tahran'ın çevre köylerindeki sel felaketinde ölü sayısı 18'e yükseldi

İran - 29.07.2022
8 KİLO UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN 5 İRANLI TUTUKLANDI

8 KİLO UYUŞTURUCU İLE YAKALANAN 5 İRANLI TUTUKLANDI

İran - 29.07.2022
Tahran'ın kuzeybatısındaki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti

Tahran'ın kuzeybatısındaki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti

İran - 28.07.2022
İran'daki sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi

İran'daki sel felaketinde can kaybı 6'ya yükseldi

İran - 28.07.2022
Tahran'ın kuzeybatısındaki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (2)

Tahran'ın kuzeybatısındaki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti (2)

İran - 28.07.2022
Irak'ta İran destekli Şiiler, Sadr'a rağmen başbakan adayında ısrarcı

Irak'ta İran destekli Şiiler, Sadr'a rağmen başbakan adayında ısrarcı

İran - 28.07.2022
İran'da Türkiye'nin de katıldığı sağlık turizmi kongre ve fuarı düzenlendi

İran'da Türkiye'nin de katıldığı sağlık turizmi kongre ve fuarı düzenlendi

İran - 28.07.2022
Yolcu otobüsünde metamfetamin ile yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Yolcu otobüsünde metamfetamin ile yakalanan 5 zanlı tutuklandı

İran - 28.07.2022
İran: Mossad bağlantılı 5 kişilik casus şebekesi yakalandı

İran: Mossad bağlantılı 5 kişilik casus şebekesi yakalandı

İran - 28.07.2022
İran İsfahan'daki tesiste yeni nükleer araştırma reaktörü inşa ediyor

İran İsfahan'daki tesiste yeni nükleer araştırma reaktörü inşa ediyor

İran - 28.07.2022
İran'da sel: 4 ölü, 9 yaralı

İran'da sel: 4 ölü, 9 yaralı

İran - 28.07.2022
Son dakika haberi... İran'da Tahran ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlarda 4 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haberi... İran'da Tahran ve çevresini etkisi altına alan şiddetli yağışlarda 4 kişi hayatını kaybetti

İran - 28.07.2022
Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında iki günde 5 asker öldü

Yemen ordusu: Husilerin saldırılarında iki günde 5 asker öldü

İran - 27.07.2022
İran Dışişleri Bakanı, AB yetkilisiyle 'nükleer müzakereleri' görüştü

İran Dışişleri Bakanı, AB yetkilisiyle "nükleer müzakereleri" görüştü

İran - 27.07.2022
Son dakika politika: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'İran'ın iyi ve güçlü bir anlaşmaya varmak için göstermiş olduğu kararlılıkta hiçbir şüphe yoktur'

Son dakika politika: İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: "İran'ın iyi ve güçlü bir anlaşmaya varmak için göstermiş olduğu kararlılıkta hiçbir şüphe yoktur"

İran - 27.07.2022
Beyaz Saray: İran ile nükleer anlaşmaya yakın zamanda dönülmesi uzak ihtimal

Beyaz Saray: İran ile nükleer anlaşmaya yakın zamanda dönülmesi uzak ihtimal

İran - 27.07.2022
Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı

Bağdat'ta Sadr yanlısı bir grup Yeşil Bölge'yi bastı

İran - 27.07.2022
İran: Geçen hafta yakalanan ajanlar Mossad'la bağlantılı Komele üyeleri

İran: Geçen hafta yakalanan ajanlar Mossad'la bağlantılı Komele üyeleri

İran - 27.07.2022
Irak'ta Sadr yanlıları, İran destekli başbakan adayını protesto etti

Irak'ta Sadr yanlıları, İran destekli başbakan adayını protesto etti

İran - 27.07.2022
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