Haberler

İzmir'de 6 yaşındaki Işıl, servis aracının altına kaçan topu almak isterken canından oldu

İzmir'de 6 yaşındaki Işıl, servis aracının altına kaçan topu almak isterken canından oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Işıl K. (6), okul servis otobüsünün altına kaçan topu almak isterken, hareket eden aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde Işıl K. (6), okul servis otobüsünün altına kaçan topu almak isterken, hareket eden aracın çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D. yönetimindeki 35 S 00662 plakalı okul servisi otobüsü, yolda top oynayan çocukları görerek durdu. Ardından hareket eden sürücü, yola devam ettiği sırada sol arka teker kısmına kaçan topu almak için aracın altına giren Işıl K.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, sürücü A.D.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Burcu Köksal, AK Parti'ye geçeceği tarihi açıkladı

AK Parti'ye geçeceği tarih belli oldu! Bizzat kendisi açıkladı
Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı 'ciddi olarak' düşündüğünü belirtti

Trump “51. eyalet” unvanını Kanada’dan aldı, o ülkeye verdi
Muhittin Böcek'in itirafçı ifadesi ortaya çıktı: Oğlumun 1 milyon euro beyanı doğru

CHP'yi sarsacak ifade! Bomba iddiayı Muhittin Böcek doğruladı
Eline öpmek isteyen kişiye Aziz Yıldırım'dan bomba ifade

Eline öpmek isteyen taraftara söylediği şey bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur

Kürsüden çağrı yaptı: Bu ayıbı gidermek Türk siyasetinin borcudur
Trump, Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı 'ciddi olarak' düşündüğünü belirtti

Trump “51. eyalet” unvanını Kanada’dan aldı, o ülkeye verdi
Gözde Şeker, veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı

Veda edeceğini duyurduğu Halk TV'deki son yayınına çıkamadı
Ünlü şarkıcı Bengü, sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı

Ünlü şarkıcının zor anları! Sahnede hıçkıra hıçkıra ağladı