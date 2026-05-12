Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında

Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. AK Parti’ye katılma kararı alan Köksal’ın rozetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılması bekleniyor.

"AK PARTİ'YE KATILIYORUM, İÇİM ÇOK RAHAT"

CHP yönetimi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Burcu Köksal’ın parti değiştireceğine ilişkin iddialar son günlerde siyaset gündeminde geniş yer bulmuştu. Köksal, dün akşam yaptığı açıklamada "AK Parti'ye katılıyorum, içim çok rahat. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmamıştı" diyerek tartışmalara son noktayı koydu.

"ÖZGÜR ÖZEL BENİ TEHDİT ETTİ"

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burcu Köksal’la arasında geçen diyaloğu anlatmış ve bu geçişin nedeni olarak Köksal’ın eşini işaret etmişti. Bu iddialara da yanıt veren Köksal, "Kim tehdit etmiş beni önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti. 5-6 ay önce AK Parti’ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel ‘5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim’ yazdı. ‘Seni affetmem için bana yalvaracaksın’ dedi" açıklamasında bulundu.

ROZETİ ERDOĞAN TAKACAK

AK Parti saflarına katılma kararı aldığı belirtilen Burcu Köksal’ın rozetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenecek törende bizzat takılacağı öğrenildi. Siyasi kulislerde dikkatle takip edilen gelişmenin, Afyonkarahisar’daki belediye meclisi dengelerini de etkileyebileceği değerlendiriliyor.

GÖZLER YAPILACAK AÇIKLAMADA

Burcu Köksal’ın AK Parti’ye katılımıyla ilgili resmi açıklamanın bugün yapılacak törende netleşmesi bekleniyor.