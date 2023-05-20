Ekrem İmamoğlu Haberleri - Ekrem İmamoğlu Kimdir - Haberler

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Ekrem İmamoğlu Haberleri

Ekrem İmamoğlu haber, Ekrem İmamoğlu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Ekrem İmamoğlu

Ekrem İmamoğlu Biyografisi

Doğum YeriTrabzon / Türkiye
Doğum Tarihi1.01.1970 / 1.01.1900

Ekrem İmamoğlu Kimdir ?

1970'te Trabzon’da doğan Ekrem İmamoğlu İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu. 1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketlerinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kadar yükseldi. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü'nde yöneticilik yaptı. Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde de kurucu ve ba
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İmamoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken yorum: Kısmen başarılı oldu, bizi 3-4 puan aşağıya çekti

İmamoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken yorum: Kısmen başarılı oldu, bizi 3-4 puan aşağıya çekti

Ekrem İmamoğlu - 10 Saat Önce
İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: Seçim gecesi iktidarın oyununu Mansur Yavaş ile bozduk

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: Seçim gecesi iktidarın oyununu Mansur Yavaş ile bozduk

Ekrem İmamoğlu - Dün 23:58
İmamoğlu gençlere seslendi: Gücünüzün farkında olun ve hiçbir zaman bildiğiniz doğrulardan asla geri durmayın

İmamoğlu gençlere seslendi: Gücünüzün farkında olun ve hiçbir zaman bildiğiniz doğrulardan asla geri durmayın

Ekrem İmamoğlu - Dün 23:23
İmamoğlu Gençlere Seslendi: 'Siz Hep Önde Oldunuz, Hep En Önde Olacaksınız'

İmamoğlu Gençlere Seslendi: 'Siz Hep Önde Oldunuz, Hep En Önde Olacaksınız'

Ekrem İmamoğlu - Dün 23:12
İmamoğlu, 19 Mayıs kutlamalarında gençlere seslendi

İmamoğlu, 19 Mayıs kutlamalarında gençlere seslendi

Ekrem İmamoğlu - Dün 22:40
İmamoğlu, 19 Mayıs kutlamalarına katıldı

İmamoğlu, 19 Mayıs kutlamalarına katıldı

Ekrem İmamoğlu - Dün 22:34
İmamoğlu, AKP'li vatandaşın Suriyeliler ve PKK iddialarına yanıt verdi

İmamoğlu, AKP'li vatandaşın Suriyeliler ve PKK iddialarına yanıt verdi

Ekrem İmamoğlu - Dün 22:03
İmamoğlu: 'PKK'nın ne işi var burada?'

İmamoğlu: 'PKK'nın ne işi var burada?'

Ekrem İmamoğlu - Dün 21:34
İmamoğlu: 'Medya, Sistem Belli Bir Kesimin Elinde. Biz Yeterince Sesimizi Duyuramadık'

İmamoğlu: "Medya, Sistem Belli Bir Kesimin Elinde. Biz Yeterince Sesimizi Duyuramadık"

Ekrem İmamoğlu - 18.05.2023
İmamoğlu gençleri firesiz oy kullanmaya çağırdı

İmamoğlu gençleri firesiz oy kullanmaya çağırdı

Ekrem İmamoğlu - 18.05.2023
Bakan Kirişci'den Yavaş ve İmamoğlu'na tepki

Bakan Kirişci'den Yavaş ve İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu - 17.05.2023
Bakan Kirişci'den Yavaş ve İmamoğlu'na tepki

Bakan Kirişci'den Yavaş ve İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu - 17.05.2023
Bakan Kirişci'den Yavaş ve İmamoğlu'na tepki

Bakan Kirişci'den Yavaş ve İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu - 17.05.2023
Bakan Kirişci'den Yavaş ve İmamoğlu'na tepki

Bakan Kirişci'den Yavaş ve İmamoğlu'na tepki

Ekrem İmamoğlu - 17.05.2023
İmamoğlu ve Yavaş'tan Ortak Mesaj: 'Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi İçin Sıkı Bir Çalışmaya Başlıyoruz'

İmamoğlu ve Yavaş'tan Ortak Mesaj: "Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi İçin Sıkı Bir Çalışmaya Başlıyoruz"

Ekrem İmamoğlu - 16.05.2023
İmamoğlu ve Yavaş'tan Ortak Mesaj: 'Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi İçin Sıkı Bir Çalışmaya Başlıyoruz'

İmamoğlu ve Yavaş'tan Ortak Mesaj: "Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi İçin Sıkı Bir Çalışmaya Başlıyoruz"

Ekrem İmamoğlu - 16.05.2023
Seçim gecesi İmamoğlu ve Yavaş'a ne yaptı? Tuncay Özkan hakkında çok konuşulacak sözler

Seçim gecesi İmamoğlu ve Yavaş'a ne yaptı? Tuncay Özkan hakkında çok konuşulacak sözler

Ekrem İmamoğlu - 16.05.2023
İmamoğlu, seçim sonuçlarının ardından İBB'de toplantıya katıldı! Herkes aynı yorumu yaptı

İmamoğlu, seçim sonuçlarının ardından İBB'de toplantıya katıldı! Herkes aynı yorumu yaptı

Ekrem İmamoğlu - 15.05.2023
İmamoğlu'nun taşlı saldırıya uğradığı Erzurum'da, Erdoğan oyların yüzde 68'ini aldı

İmamoğlu'nun taşlı saldırıya uğradığı Erzurum'da, Erdoğan oyların yüzde 68'ini aldı

Ekrem İmamoğlu - 15.05.2023
İmamoğlu, Saat 23.35'te Açıkladı: 'Aynı Manipülasyon ile Milletimizi Ne Yazık Ki Bu Gece de Ekranlara Mahkûm Edecekler Ama Biz Asla Vazgeçmeyeceğiz.

İmamoğlu, Saat 23.35'te Açıkladı: "Aynı Manipülasyon ile Milletimizi Ne Yazık Ki Bu Gece de Ekranlara Mahkûm Edecekler Ama Biz Asla Vazgeçmeyeceğiz.

Ekrem İmamoğlu - 15.05.2023
İmamoğlu, Saat 23.35'te Açıkladı: 'Aynı Manipülasyon ile Milletimizi Ne Yazık Ki Bu Gece de Ekranlara Mahkûm Edecekler Ama Biz Asla Vazgeçmeyeceğiz.

İmamoğlu, Saat 23.35'te Açıkladı: "Aynı Manipülasyon ile Milletimizi Ne Yazık Ki Bu Gece de Ekranlara Mahkûm Edecekler Ama Biz Asla Vazgeçmeyeceğiz.

Ekrem İmamoğlu - 15.05.2023
Ekrem İmamoğlu: 'Sayın Genel Başkanımızın Oyu Yüzde 49, Sayın Erdoğan'ın Oyu Yüzde 45 Civarında.

Ekrem İmamoğlu: "Sayın Genel Başkanımızın Oyu Yüzde 49, Sayın Erdoğan'ın Oyu Yüzde 45 Civarında.

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
Ekrem İmamoğlu: 'Sayın Genel Başkanımızın Oyu Yüzde 49, Sayın Erdoğan'ın Oyu Yüzde 45 Civarında.

Ekrem İmamoğlu: "Sayın Genel Başkanımızın Oyu Yüzde 49, Sayın Erdoğan'ın Oyu Yüzde 45 Civarında.

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
İmamoğlu, Saat 20: 54'te Açıklama Yaptı: 'Şu An Elde Ettiğimiz Veriler, Ciddi Bir Düşüşü Bize Sergileyen Bir İktidar Tablosu Sunuyor.

İmamoğlu, Saat 20: 54'te Açıklama Yaptı: "Şu An Elde Ettiğimiz Veriler, Ciddi Bir Düşüşü Bize Sergileyen Bir İktidar Tablosu Sunuyor.

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
İmamoğlu: Kurumları sağlıklı verileri açıklamaya davet ediyoruz

İmamoğlu: Kurumları sağlıklı verileri açıklamaya davet ediyoruz

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
İmamoğlu: Kurumları sağlıklı verileri açıklamaya davet ediyoruz

İmamoğlu: Kurumları sağlıklı verileri açıklamaya davet ediyoruz

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
İmamoğlu: Kurumları sağlıklı verileri açıklamaya davet ediyoruz

İmamoğlu: Kurumları sağlıklı verileri açıklamaya davet ediyoruz

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
İmamoğlu, Saat 20: 54'te Açıklama Yaptı: 'Şu An Elde Ettiğimiz Veriler, Ciddi Bir Düşüşü Bize Sergileyen Bir İktidar Tablosu Sunuyor.

İmamoğlu, Saat 20: 54'te Açıklama Yaptı: "Şu An Elde Ettiğimiz Veriler, Ciddi Bir Düşüşü Bize Sergileyen Bir İktidar Tablosu Sunuyor.

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
İmamoğlu: Kurumları sağlıklı verileri açıklamaya davet ediyoruz

İmamoğlu: Kurumları sağlıklı verileri açıklamaya davet ediyoruz

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
AK Parti'li Çelik: Yaptıkları açıklama, milli iradeyi gasbetme açıklamasıdır

AK Parti'li Çelik: Yaptıkları açıklama, milli iradeyi gasbetme açıklamasıdır

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
AK Parti'li Çelik: Yaptıkları açıklama, milli iradeyi gasbetme açıklamasıdır

AK Parti'li Çelik: Yaptıkları açıklama, milli iradeyi gasbetme açıklamasıdır

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da, Erdoğan yarışı önde bitirdi

İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da, Erdoğan yarışı önde bitirdi

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
Mansur Yavaş ellerindeki son veriyi paylaştı: Kılıçdaroğlu yüzde 47.42 ile önde

Mansur Yavaş ellerindeki son veriyi paylaştı: Kılıçdaroğlu yüzde 47.42 ile önde

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Erdoğan birinci çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Erdoğan birinci çıktı

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Erdoğan birinci çıktı

Ekrem İmamoğlu'nun sandığından Erdoğan birinci çıktı

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
EKREM İMAMOĞLU'NUN SANDIĞINDAN ERDOĞAN BİRİNCİ ÇIKTI

EKREM İMAMOĞLU'NUN SANDIĞINDAN ERDOĞAN BİRİNCİ ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
Son dakika! İmamoğlu: AA'nın verileri bizim için yok hükmündedir

Son dakika! İmamoğlu: AA'nın verileri bizim için yok hükmündedir

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
İmamoğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Ziyaret: 'Herkes Hassas Olmak Zorunda Bugün'

İmamoğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Ziyaret: "Herkes Hassas Olmak Zorunda Bugün"

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oy kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oy kullandı

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oy kullandı: Her şey çok güzel olacak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oy kullandı: Her şey çok güzel olacak

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı

Ekrem İmamoğlu Oyunu Kullandı

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
Ekrem İmamoğlu oy kullandı

Ekrem İmamoğlu oy kullandı

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı: 'Memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun'

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı: 'Memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun'

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı

Ekrem İmamoğlu - 14.05.2023
İmamoğlu, Pendik'te: 'Seçime Bir Gün Kala Millete, Ekrem'i, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu veya Diğer Dostlarımızı Yalanla, İftirayla Kötülemeye...

İmamoğlu, Pendik'te: "Seçime Bir Gün Kala Millete, Ekrem'i, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu veya Diğer Dostlarımızı Yalanla, İftirayla Kötülemeye...

Ekrem İmamoğlu - 13.05.2023
İmamoğlu, Pendik'te: 'Seçime Bir Gün Kala Millete, Ekrem'i, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu veya Diğer Dostlarımızı Yalanla, İftirayla Kötülemeye...

İmamoğlu, Pendik'te: "Seçime Bir Gün Kala Millete, Ekrem'i, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu veya Diğer Dostlarımızı Yalanla, İftirayla Kötülemeye...

Ekrem İmamoğlu - 13.05.2023
İmamoğlu: Seçim sonuçlanana kadar görev yerlerimizi asla bırakmayacağız

İmamoğlu: Seçim sonuçlanana kadar görev yerlerimizi asla bırakmayacağız

Ekrem İmamoğlu - 13.05.2023
İmamoğlu: Seçim kesin sonuçlanana kadar görev yerlerimizi bırakmayacağız

İmamoğlu: Seçim kesin sonuçlanana kadar görev yerlerimizi bırakmayacağız

Ekrem İmamoğlu - 13.05.2023
İmamoğlu: Yarın Milli Görev, Milli Sorumluluk Günüdür

İmamoğlu: Yarın Milli Görev, Milli Sorumluluk Günüdür

Ekrem İmamoğlu - 13.05.2023
İmamoğlu: Yarın milli görev, milli sorumluluk günüdür

İmamoğlu: Yarın milli görev, milli sorumluluk günüdür

Ekrem İmamoğlu - 13.05.2023
İmamoğlu: 'Kötü dili kullananı evine yollayacağız'

İmamoğlu: 'Kötü dili kullananı evine yollayacağız'

Ekrem İmamoğlu - 13.05.2023
İmamoğlu: 'Bunlar yine her zaman yaptıkları gibi köşeye sıkıştılar'

İmamoğlu: 'Bunlar yine her zaman yaptıkları gibi köşeye sıkıştılar'

Ekrem İmamoğlu - 13.05.2023
İmamoğlu: 'Köşeye sıkıştılar, sağa sola saldırmaya başladılar'

İmamoğlu: 'Köşeye sıkıştılar, sağa sola saldırmaya başladılar'

Ekrem İmamoğlu - 13.05.2023
İmamoğlu: 'Köşeye sıkıştılar, tehdit etmeye başladılar'

İmamoğlu: 'Köşeye sıkıştılar, tehdit etmeye başladılar'

Ekrem İmamoğlu - 13.05.2023
Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Çelik Yelek Giymesine Tepki Gösterdi

Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Çelik Yelek Giymesine Tepki Gösterdi

Ekrem İmamoğlu - 13.05.2023
Süleyman Soylu: Kılına zarar geldi mi? Burnuna sinek kondu mu?

Süleyman Soylu: Kılına zarar geldi mi? Burnuna sinek kondu mu?

Ekrem İmamoğlu - 13.05.2023
Süleyman Soylu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giymesi tiyatrodan başka bir şey değil

Süleyman Soylu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giymesi tiyatrodan başka bir şey değil

Ekrem İmamoğlu - 13.05.2023
Millet İttifakı Ankara Mitingi… Ekrem İmamoğlu: 'Bu Millet Senden Korkmaz. Bu Millet Bir Tek Allah'tan Korkar'

Millet İttifakı Ankara Mitingi… Ekrem İmamoğlu: "Bu Millet Senden Korkmaz. Bu Millet Bir Tek Allah'tan Korkar"

Ekrem İmamoğlu - 12.05.2023
Millet İttifakı Ankara Mitingi… Ekrem İmamoğlu: 'Bu Millet Senden Korkmaz. Bu Millet Bir Tek Allah'tan Korkar'

Millet İttifakı Ankara Mitingi… Ekrem İmamoğlu: "Bu Millet Senden Korkmaz. Bu Millet Bir Tek Allah'tan Korkar"

Ekrem İmamoğlu - 12.05.2023
İmamoğlu, Diyarbakırlılara mesaj gönderdi: 'Terörist ve suçlu ilan edilerek yapılan siyasete geçit vermeyeceğiz'

İmamoğlu, Diyarbakırlılara mesaj gönderdi: 'Terörist ve suçlu ilan edilerek yapılan siyasete geçit vermeyeceğiz'

Ekrem İmamoğlu - 12.05.2023
İmamoğlu, Diyarbakırlılara mesaj gönderdi

İmamoğlu, Diyarbakırlılara mesaj gönderdi

Ekrem İmamoğlu - 12.05.2023
İmamoğlu ve Yavaş'tan Ortak Video: 'Gençler Sizlere Güveniyoruz. Aramızda Kalsın Kazanıyoruz'

İmamoğlu ve Yavaş'tan Ortak Video: "Gençler Sizlere Güveniyoruz. Aramızda Kalsın Kazanıyoruz"

Ekrem İmamoğlu - 12.05.2023
İmamoğlu ve Yavaş'tan gençlere çağrı: 'Sizlerle birlikte kazanıyoruz'

İmamoğlu ve Yavaş'tan gençlere çağrı: 'Sizlerle birlikte kazanıyoruz'

Ekrem İmamoğlu - 12.05.2023
İmamoğlu: Millet İttifakı'nın liyakatli kadroları bu ülkeyi yönetecek

İmamoğlu: Millet İttifakı'nın liyakatli kadroları bu ülkeyi yönetecek

Ekrem İmamoğlu - 11.05.2023
İmamoğlu: Millet İttifakı'nın liyakatlı kadroları bu ülkeyi yönetecek

İmamoğlu: Millet İttifakı'nın liyakatlı kadroları bu ülkeyi yönetecek

Ekrem İmamoğlu - 11.05.2023
İmamoğlu: 'Pazartesi Günü Tıpış Tıpış Evlerine Yolluyoruz, Millet Yoruldu'

İmamoğlu: "Pazartesi Günü Tıpış Tıpış Evlerine Yolluyoruz, Millet Yoruldu"

Ekrem İmamoğlu - 11.05.2023
İmamoğlu: 'Pazartesi Günü Tıpış Tıpış Evlerine Yolluyoruz, Millet Yoruldu'

İmamoğlu: "Pazartesi Günü Tıpış Tıpış Evlerine Yolluyoruz, Millet Yoruldu"

Ekrem İmamoğlu - 11.05.2023
İmamoğlu, Erzurum'daki saldırı sonrası teselli ettiği kişiyle görüntülü konuştu

İmamoğlu, Erzurum'daki saldırı sonrası teselli ettiği kişiyle görüntülü konuştu

Ekrem İmamoğlu - 11.05.2023
İmamoğlu, Trabzon'da: 'Her Tarafları Kirli Olduğu İçin Yüzlerine Yapışan Pislikleri Bile Hissetmiyorlar. Kalpleri de Kapkara'

İmamoğlu, Trabzon'da: "Her Tarafları Kirli Olduğu İçin Yüzlerine Yapışan Pislikleri Bile Hissetmiyorlar. Kalpleri de Kapkara"

Ekrem İmamoğlu - 10.05.2023
İmamoğlu, Trabzon'da: 'Her Tarafları Kirli Olduğu İçin Yüzlerine Yapışan Pislikleri Bile Hissetmiyorlar. Kalpleri de Kapkara'

İmamoğlu, Trabzon'da: "Her Tarafları Kirli Olduğu İçin Yüzlerine Yapışan Pislikleri Bile Hissetmiyorlar. Kalpleri de Kapkara"

Ekrem İmamoğlu - 10.05.2023
Bakan Kurum, İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı saldırıyı değerlendirdi

Bakan Kurum, İmamoğlu'nun Erzurum'da uğradığı saldırıyı değerlendirdi

Ekrem İmamoğlu - 10.05.2023
Bakan Kurum, Erzurum'daki Dernek Ziyaretinde İmamoğlu'na Yapılan Saldırıyı Eleştirdi

Bakan Kurum, Erzurum'daki Dernek Ziyaretinde İmamoğlu'na Yapılan Saldırıyı Eleştirdi

Ekrem İmamoğlu - 10.05.2023
Bakan Kurum, Erzurumlular Derneği'ni ziyaret etti

Bakan Kurum, Erzurumlular Derneği'ni ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu - 10.05.2023
Bakan Kurum: 'Erzurum'un ağırlığını bilmezsen millet de seni başının üstünde taşımaz'

Bakan Kurum: 'Erzurum'un ağırlığını bilmezsen millet de seni başının üstünde taşımaz'

Ekrem İmamoğlu - 10.05.2023
Meral Akşener Trabzon'da konuştu: 'Siyasette seçim seçmenin bayramıdır'

Meral Akşener Trabzon'da konuştu: 'Siyasette seçim seçmenin bayramıdır'

Ekrem İmamoğlu - 10.05.2023
Numan Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya ilk yorum: Keşke kendilerine gösterilmeyen bir yerde miting yapmasalardı

Numan Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya ilk yorum: Keşke kendilerine gösterilmeyen bir yerde miting yapmasalardı

Ekrem İmamoğlu - 10.05.2023
İBB Başkanı İmamoğlu: Devletin kaynaklarını eşit dağıtacağız

İBB Başkanı İmamoğlu: Devletin kaynaklarını eşit dağıtacağız

Ekrem İmamoğlu - 10.05.2023
İBB Başkanı İmamoğlu: 'Devletin kaynaklarını eşit dağıtacağız'

İBB Başkanı İmamoğlu: 'Devletin kaynaklarını eşit dağıtacağız'

Ekrem İmamoğlu - 10.05.2023
İmamoğlu: Pandora'nın kutusu açıldı, her gece kimin hangi filmini izleyeceğimizi şaşırdık

İmamoğlu: Pandora'nın kutusu açıldı, her gece kimin hangi filmini izleyeceğimizi şaşırdık

Ekrem İmamoğlu - 10.05.2023
İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 9 kişi serbest

İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 9 kişi serbest

Ekrem İmamoğlu - 10.05.2023
İmamoğlu'nun Erzurum'daki konuşması sırasında çıkan olaylara ilişkin 9 şüpheli serbest bırakıldı

İmamoğlu'nun Erzurum'daki konuşması sırasında çıkan olaylara ilişkin 9 şüpheli serbest bırakıldı

Ekrem İmamoğlu - 10.05.2023
İmamoğlu Sakarya'da: 'Her Gün Pandora'nın Kutusundan Bir Şey Çıkıyor.

İmamoğlu Sakarya'da: "Her Gün Pandora'nın Kutusundan Bir Şey Çıkıyor.

Ekrem İmamoğlu - 09.05.2023
İmamoğlu Sakarya'da: 'Her Gün Pandora'nın Kutusundan Bir Şey Çıkıyor.

İmamoğlu Sakarya'da: "Her Gün Pandora'nın Kutusundan Bir Şey Çıkıyor.

Ekrem İmamoğlu - 09.05.2023
İmamoğlu Düzce'de: 'Patates Soğanın Fiyatına Bile Gülen İnsan Bu Milleti Unutmuş İnsandır, Yollayın Evine Gitsin'

İmamoğlu Düzce'de: "Patates Soğanın Fiyatına Bile Gülen İnsan Bu Milleti Unutmuş İnsandır, Yollayın Evine Gitsin"

Ekrem İmamoğlu - 09.05.2023
İmamoğlu Düzce'de: 'Patates Soğanın Fiyatına Bile Gülen İnsan Bu Milleti Unutmuş İnsandır, Yollayın Evine Gitsin'

İmamoğlu Düzce'de: "Patates Soğanın Fiyatına Bile Gülen İnsan Bu Milleti Unutmuş İnsandır, Yollayın Evine Gitsin"

Ekrem İmamoğlu - 09.05.2023
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'dan İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırı açıklaması

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'dan İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırı açıklaması

Ekrem İmamoğlu - 09.05.2023
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: 'Hiç kimsenin taşlanmaması gerekir. Sağ duyulu olalım.'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: 'Hiç kimsenin taşlanmaması gerekir. Sağ duyulu olalım.'

Ekrem İmamoğlu - 09.05.2023
İmamoğlu'nun Erzurum'daki Konuşması Sırasında Çıkan Olaylarda Gözaltına Alınan 15 Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

İmamoğlu'nun Erzurum'daki Konuşması Sırasında Çıkan Olaylarda Gözaltına Alınan 15 Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Ekrem İmamoğlu - 09.05.2023
İmamoğlu'nun Erzurum Konuşması Sırasında Çıkan Olaylarda Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

İmamoğlu'nun Erzurum Konuşması Sırasında Çıkan Olaylarda Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

Ekrem İmamoğlu - 09.05.2023
İmamoğlu'nun Erzurum Konuşması Sırasında Çıkan Olaylarda Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

İmamoğlu'nun Erzurum Konuşması Sırasında Çıkan Olaylarda Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

Ekrem İmamoğlu - 09.05.2023
İmamoğlu'nun Erzurum konuşması sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İmamoğlu'nun Erzurum konuşması sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ekrem İmamoğlu - 09.05.2023
Akşener: 'Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı Kaybettiği Dün Tescillendi. Vatandaş, Birinci Turda Bu İşi Bitirme Kararı Aldı'

Akşener: "Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı Kaybettiği Dün Tescillendi. Vatandaş, Birinci Turda Bu İşi Bitirme Kararı Aldı"

Ekrem İmamoğlu - 09.05.2023
Akşener: 'Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı Kaybettiği Dün Tescillendi. Vatandaş, Birinci Turda Bu İşi Bitirme Kararı Aldı'

Akşener: "Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı Kaybettiği Dün Tescillendi. Vatandaş, Birinci Turda Bu İşi Bitirme Kararı Aldı"

Ekrem İmamoğlu - 09.05.2023
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'un başında birisi var, Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'un başında birisi var, Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor

Ekrem İmamoğlu - 09.05.2023
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'un başında birisi var, Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'un başında birisi var, Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor

Ekrem İmamoğlu - 09.05.2023
İçişleri Bakanı Soylu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu Eleştirdi

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu Eleştirdi

Ekrem İmamoğlu - 09.05.2023
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'daki İşleri İyi Yaptı Ya, Şimdi Türkiye'yi Karıştırmaya Çalışıyor

İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'daki İşleri İyi Yaptı Ya, Şimdi Türkiye'yi Karıştırmaya Çalışıyor

Ekrem İmamoğlu - 09.05.2023
Muharrem İnce: 'Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesinler, seçim garanti'

Muharrem İnce: 'Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesinler, seçim garanti'

Ekrem İmamoğlu - 08.05.2023
Muharrem İnce: 'Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesinler seçim garanti'

Muharrem İnce: 'Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesinler seçim garanti'

Ekrem İmamoğlu - 08.05.2023
İBB Başkanı İmamoğlu'nun Konya mitinginde yurttaşların isyanı

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Konya mitinginde yurttaşların isyanı

Ekrem İmamoğlu - 08.05.2023
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