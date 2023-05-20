Ekrem İmamoğlu Haberleri - Ekrem İmamoğlu Kimdir - Haberler

Ekrem İmamoğlu Kimdir ?

1970'te Trabzon’da doğan Ekrem İmamoğlu İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon’da tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünden mezun oldu. 1992'de inşaat ve taahhüt işleri yapan aile şirketlerinde iş hayatına başladı. Bu şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı'na kadar yükseldi. Okul yıllarında amatör olarak futbol oynadı. Trabzonspor Futbol Kulübü'nde yöneticilik yaptı. Trabzonspor Basketbol Kulübü'nde de kurucu ve ba