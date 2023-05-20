Ekrem İmamoğlu Haberleri - Ekrem İmamoğlu Kimdir - Haberler

Ekrem İmamoğlu Haberleri
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Ekrem İmamoğlu Biyografisi
Ekrem İmamoğlu Kimdir ?
İmamoğlu'ndan seçim sonuçlarına ilişkin dikkat çeken yorum: Kısmen başarılı oldu, bizi 3-4 puan aşağıya çekti
İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler: Seçim gecesi iktidarın oyununu Mansur Yavaş ile bozduk
İmamoğlu gençlere seslendi: Gücünüzün farkında olun ve hiçbir zaman bildiğiniz doğrulardan asla geri durmayın
İmamoğlu Gençlere Seslendi: 'Siz Hep Önde Oldunuz, Hep En Önde Olacaksınız'
İmamoğlu: "Medya, Sistem Belli Bir Kesimin Elinde. Biz Yeterince Sesimizi Duyuramadık"
İmamoğlu ve Yavaş'tan Ortak Mesaj: "Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi İçin Sıkı Bir Çalışmaya Başlıyoruz"
İmamoğlu ve Yavaş'tan Ortak Mesaj: "Cumhurbaşkanlığı 2. Tur Seçimi İçin Sıkı Bir Çalışmaya Başlıyoruz"
Seçim gecesi İmamoğlu ve Yavaş'a ne yaptı? Tuncay Özkan hakkında çok konuşulacak sözler
İmamoğlu, seçim sonuçlarının ardından İBB'de toplantıya katıldı! Herkes aynı yorumu yaptı
İmamoğlu'nun taşlı saldırıya uğradığı Erzurum'da, Erdoğan oyların yüzde 68'ini aldı
İmamoğlu, Saat 23.35'te Açıkladı: "Aynı Manipülasyon ile Milletimizi Ne Yazık Ki Bu Gece de Ekranlara Mahkûm Edecekler Ama Biz Asla Vazgeçmeyeceğiz.
İmamoğlu, Saat 23.35'te Açıkladı: "Aynı Manipülasyon ile Milletimizi Ne Yazık Ki Bu Gece de Ekranlara Mahkûm Edecekler Ama Biz Asla Vazgeçmeyeceğiz.
Ekrem İmamoğlu: "Sayın Genel Başkanımızın Oyu Yüzde 49, Sayın Erdoğan'ın Oyu Yüzde 45 Civarında.
Ekrem İmamoğlu: "Sayın Genel Başkanımızın Oyu Yüzde 49, Sayın Erdoğan'ın Oyu Yüzde 45 Civarında.
İmamoğlu, Saat 20: 54'te Açıklama Yaptı: "Şu An Elde Ettiğimiz Veriler, Ciddi Bir Düşüşü Bize Sergileyen Bir İktidar Tablosu Sunuyor.
İmamoğlu, Saat 20: 54'te Açıklama Yaptı: "Şu An Elde Ettiğimiz Veriler, Ciddi Bir Düşüşü Bize Sergileyen Bir İktidar Tablosu Sunuyor.
AK Parti'li Çelik: Yaptıkları açıklama, milli iradeyi gasbetme açıklamasıdır
AK Parti'li Çelik: Yaptıkları açıklama, milli iradeyi gasbetme açıklamasıdır
Mansur Yavaş ellerindeki son veriyi paylaştı: Kılıçdaroğlu yüzde 47.42 ile önde
İmamoğlu'ndan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na Ziyaret: "Herkes Hassas Olmak Zorunda Bugün"
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı: 'Memleketimiz ve milletimiz için hayırlı olsun'
İmamoğlu, Pendik'te: "Seçime Bir Gün Kala Millete, Ekrem'i, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu veya Diğer Dostlarımızı Yalanla, İftirayla Kötülemeye...
İmamoğlu, Pendik'te: "Seçime Bir Gün Kala Millete, Ekrem'i, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu veya Diğer Dostlarımızı Yalanla, İftirayla Kötülemeye...
Süleyman Soylu: Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelik yelek giymesi tiyatrodan başka bir şey değil
Millet İttifakı Ankara Mitingi… Ekrem İmamoğlu: "Bu Millet Senden Korkmaz. Bu Millet Bir Tek Allah'tan Korkar"
Millet İttifakı Ankara Mitingi… Ekrem İmamoğlu: "Bu Millet Senden Korkmaz. Bu Millet Bir Tek Allah'tan Korkar"
İmamoğlu, Diyarbakırlılara mesaj gönderdi: 'Terörist ve suçlu ilan edilerek yapılan siyasete geçit vermeyeceğiz'
İmamoğlu ve Yavaş'tan Ortak Video: "Gençler Sizlere Güveniyoruz. Aramızda Kalsın Kazanıyoruz"
İmamoğlu: "Pazartesi Günü Tıpış Tıpış Evlerine Yolluyoruz, Millet Yoruldu"
İmamoğlu: "Pazartesi Günü Tıpış Tıpış Evlerine Yolluyoruz, Millet Yoruldu"
İmamoğlu, Erzurum'daki saldırı sonrası teselli ettiği kişiyle görüntülü konuştu
İmamoğlu, Trabzon'da: "Her Tarafları Kirli Olduğu İçin Yüzlerine Yapışan Pislikleri Bile Hissetmiyorlar. Kalpleri de Kapkara"
İmamoğlu, Trabzon'da: "Her Tarafları Kirli Olduğu İçin Yüzlerine Yapışan Pislikleri Bile Hissetmiyorlar. Kalpleri de Kapkara"
Bakan Kurum, Erzurum'daki Dernek Ziyaretinde İmamoğlu'na Yapılan Saldırıyı Eleştirdi
Bakan Kurum: 'Erzurum'un ağırlığını bilmezsen millet de seni başının üstünde taşımaz'
Numan Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na yapılan taşlı saldırıya ilk yorum: Keşke kendilerine gösterilmeyen bir yerde miting yapmasalardı
İmamoğlu: Pandora'nın kutusu açıldı, her gece kimin hangi filmini izleyeceğimizi şaşırdık
İmamoğlu'nun konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili gözaltına alınan 9 kişi serbest
İmamoğlu'nun Erzurum'daki konuşması sırasında çıkan olaylara ilişkin 9 şüpheli serbest bırakıldı
İmamoğlu Düzce'de: "Patates Soğanın Fiyatına Bile Gülen İnsan Bu Milleti Unutmuş İnsandır, Yollayın Evine Gitsin"
İmamoğlu Düzce'de: "Patates Soğanın Fiyatına Bile Gülen İnsan Bu Milleti Unutmuş İnsandır, Yollayın Evine Gitsin"
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı'dan İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırı açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı: 'Hiç kimsenin taşlanmaması gerekir. Sağ duyulu olalım.'
İmamoğlu'nun Erzurum'daki Konuşması Sırasında Çıkan Olaylarda Gözaltına Alınan 15 Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
İmamoğlu'nun Erzurum Konuşması Sırasında Çıkan Olaylarda Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
İmamoğlu'nun Erzurum Konuşması Sırasında Çıkan Olaylarda Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı
İmamoğlu'nun Erzurum konuşması sırasında çıkan olaylarda gözaltına alınan 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Akşener: "Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı Kaybettiği Dün Tescillendi. Vatandaş, Birinci Turda Bu İşi Bitirme Kararı Aldı"
Akşener: "Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı'nı Kaybettiği Dün Tescillendi. Vatandaş, Birinci Turda Bu İşi Bitirme Kararı Aldı"
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'un başında birisi var, Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'un başında birisi var, Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyor
İçişleri Bakanı Soylu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu Eleştirdi
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul'daki İşleri İyi Yaptı Ya, Şimdi Türkiye'yi Karıştırmaya Çalışıyor
Muharrem İnce: 'Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesinler, seçim garanti'
Muharrem İnce: 'Millet İttifakı çekilsin, beni desteklesinler seçim garanti'