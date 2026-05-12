Yaprak dökümü sürüyor! Şampiyon Bursaspor'da bir ayrılık daha

Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Bursaspor'da Muhammet Demir ve Musa Çağıran'ın ardından tecrübeli futbolcu Hamza Gür ile de yollar ayrıldı.

Trendyol 1. Lig hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da kadro revizyonu devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımda kaptanlık pazubandını takan Muhammet Demir ve Musa Çağıran'ın vedasının ardından, bir ayrılık haberi de tecrübeli kanat oyuncusu Hamza Gür'den geldi.

HAMZA GÜR İLE YOLLAR AYRILDI 

Bursaspor bünyesinde iki sezondur ter döken ve kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Hamza Gür'ün sözleşmesi sona erdi. Kulüp yönetimi, sözleşme süresi dolan 32 yaşındaki futbolcuyla yeni bir anlaşma yapılmayacağını duyurarak oyuncuya hizmetleri için teşekkür etti.

''VERDİĞİ EMEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ''

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan veda mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"İki sezondur başarıyla formamızı terleten, şampiyonluklarımızda büyük emekleri olan ve sözleşmesini başarıyla tamamlayan Profesyonel futbolcu Hamza Gür’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar dileriz."

Cemre Yıldız
Yorumlar (3)

Cihan Çelik:

Bu işler endişe verici doğrusu. Kadroyu bu kadar söküp atmak riskli bir hamle bence. Başarılı oyuncuları gönderip yeni isimlerle idare etmeye çalışmak hiç akılcı değil. İnsan merak ediyor, yönetim bu kararları nasıl veriyor? Umarım hesaplı bir plan vardır arkasında, yoksa sezon başında sürpriz olmaz inşallah.

Maria Kurtuluş:

şampiyon takımı parçaladıkları için mi yapıyorlar anlamıyorum çok garip kararlar bunlar

Mukaddes Bademci:

Hamza Gür gibi deneyimli oyuncuları kaybetmek üzücü tabii ama futbol böyle işte. Takımın yenilenmesi gerekiyorsa o zaman yapılması lazım. Umarım yönetim yerine iyi oyuncular bulur da başarı devam eder.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

