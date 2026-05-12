Yaprak dökümü sürüyor! Şampiyon Bursaspor'da bir ayrılık daha

Trendyol 1. Lig hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da kadro revizyonu devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımda kaptanlık pazubandını takan Muhammet Demir ve Musa Çağıran'ın vedasının ardından, bir ayrılık haberi de tecrübeli kanat oyuncusu Hamza Gür'den geldi.

HAMZA GÜR İLE YOLLAR AYRILDI

Bursaspor bünyesinde iki sezondur ter döken ve kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Hamza Gür'ün sözleşmesi sona erdi. Kulüp yönetimi, sözleşme süresi dolan 32 yaşındaki futbolcuyla yeni bir anlaşma yapılmayacağını duyurarak oyuncuya hizmetleri için teşekkür etti.

''VERDİĞİ EMEKLER İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ''

Yeşil-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşılan veda mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"İki sezondur başarıyla formamızı terleten, şampiyonluklarımızda büyük emekleri olan ve sözleşmesini başarıyla tamamlayan Profesyonel futbolcu Hamza Gür’e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde ve yaşantısında başarılar dileriz."