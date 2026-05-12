Haberler

Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı resmen açıkladı

Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı resmen açıkladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Shakhtar Donetsk ile Ukrayna’da şampiyonluk yaşayan Arda Turan, gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı sorusuna “Elbette” yanıtını verdi. Başarılı teknik adam, Avrupa’da şampiyonluk yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu.

  • Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.
  • Arda Turan, Avrupa'da bir takımı lig şampiyonu yapan ilk Türk teknik direktör oldu.
  • Arda Turan, gelecek sezon da Shakhtar Donetsk'te kalacağını açıkladı.

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi’nde şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Avrupa’da bir takımı şampiyon yapan ilk Türk teknik direktör olan Arda Turan, maç sonrası geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SHAKHTAR DONETSK ŞAMPİYON OLDU

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi’nde SK Poltava’yı 4-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Arda Turan ve öğrencileri, tarihi başarıyı kutladı.

AVRUPA’DA BİR İLKİ BAŞARDI

Arda Turan, elde ettiği şampiyonlukla Avrupa’da bir takımı lig şampiyonu yapan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti. Başarılı teknik adamın performansı Ukrayna basınında da geniş yankı uyandırdı.

“GELECEK SEZON DA KALACAK MISINIZ?” SORUSUNA NET CEVAP

Ukrayna basınından Sport’ta yer alan habere göre Arda Turan, şampiyonluk sonrası düzenlenen basın toplantısında geleceğiyle ilgili soruya net yanıt verdi.

Bir gazetecinin, “Umarım gelecek sezon da Shakhtar’da kalırsınız?” sorusuna Arda Turan’ın “Elbette” cevabını verdiği aktarıldı. Bu açıklamayla birlikte genç teknik adamın yeni sezonda da Shakhtar Donetsk’in başında olacağı netlik kazandı.

Hamza Temur
Haberler.com
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası ilk hamle! Özel'e yakın isim gözaltında
Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında

AK Parti'ye geçiyor, geçecek derken ilk görüntü geldi

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBulent Turker:

helal olsun..

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

Okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Feci olay kamerada
Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler

Bunlar nasıl çocuk! Kediyi bıçaklayıp esnafı tehdit ettiler