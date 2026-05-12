Arda Turan yeni sezonda çalıştıracağı takımı resmen açıkladı

Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi’nde şampiyonluğa ulaşarak tarihi bir başarıya imza attı. Avrupa’da bir takımı şampiyon yapan ilk Türk teknik direktör olan Arda Turan, maç sonrası geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SHAKHTAR DONETSK ŞAMPİYON OLDU

Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi’nde SK Poltava’yı 4-0 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Arda Turan ve öğrencileri, tarihi başarıyı kutladı.

AVRUPA’DA BİR İLKİ BAŞARDI

Arda Turan, elde ettiği şampiyonlukla Avrupa’da bir takımı lig şampiyonu yapan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti. Başarılı teknik adamın performansı Ukrayna basınında da geniş yankı uyandırdı.

“GELECEK SEZON DA KALACAK MISINIZ?” SORUSUNA NET CEVAP

Ukrayna basınından Sport’ta yer alan habere göre Arda Turan, şampiyonluk sonrası düzenlenen basın toplantısında geleceğiyle ilgili soruya net yanıt verdi.

Bir gazetecinin, “Umarım gelecek sezon da Shakhtar’da kalırsınız?” sorusuna Arda Turan’ın “Elbette” cevabını verdiği aktarıldı. Bu açıklamayla birlikte genç teknik adamın yeni sezonda da Shakhtar Donetsk’in başında olacağı netlik kazandı.