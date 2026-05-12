İş başvurusu reddedilen genç kadın isyan etti: Deneyimim değil cinsiyetim sorgulandı

Bir zincir markete yöneticilik başvurusu yapan genç kadın, mülakat sırasında "kadın yönetici alamıyoruz" yanıtıyla karşılaştığını iddia ederek gözyaşları içinde isyan etti. Eğitiminin ve sektördeki deneyiminin yok sayıldığını, sadece cinsiyeti nedeniyle yetersiz görüldüğünü belirten vatandaşın paylaştığı video, kısa sürede binlerce destek mesajı aldı.

  • Bir kadın, Türkiye'deki bir zincir markete yöneticilik başvurusu için yaptığı mülakatta kendisine 'Kadın yönetici alamıyoruz' denildiğini iddia etti.
  • Kadın, mülakatta eğitim ve deneyiminin değil, cinsiyetinin sorgulandığını belirtti.
  • Kadının sosyal medyada paylaştığı video binlerce izlenme alarak destek gördü ve markete eleştiriler yöneltildi.

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden birine yöneticilik başvurusu yapan genç bir kadının, mülakat sonrası paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti. Eğitimine ve profesyonel geçmişine güvenerek mülakata giden genç kadın, karşılaştığı tutumun liyakatle değil, sadece cinsiyetiyle ilgili olduğunu belirterek sert tepki gösterdi.

"KADIN YÖNETİCİ ALAMIYORUZ" YANITI ŞOKE ETTİ 

Mülakatın ardından çektiği videoda yaşadığı hayal kırıklığını gizleyemeyen vatandaş, yetkilinin kendisine açıkça ayrımcılık yaptığını iddia etti. Genç kadın, görüşme sırasında kendisine, “Kadın yönetici alamıyoruz” denildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimim, deneyimimle hiç alakası yok. Cinsiyetim yüzünden ben o görüşmede yetersiz görülüyorum. Bir de zincir market bu ya! ‘Bayan yönetici almıyoruz’ ne demek! 

"DENEYİMİM DEĞİL CİNSİYETİM SORGULANDI"

Gözyaşları içinde isyan eden vatandaş, liyakatin hiçe sayıldığını vurguladı. Mülakatı gerçekleştiren kişiye yönelik, “Ağlamak istemiyorum bir ş....fsiz yüzünden” diyerek tepkisini dile getiren genç kadın, iş dünyasında kadınların karşılaştığı bu görünmez duvarlara dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI 

"Deneyimim değil cinsiyetim sorgulandı" diyerek paylaşılan video, kısa sürede binlerce izlenme ve destek yorumu aldı. Kullanıcılar, iş hayatında fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaparken, söz konusu zincir markete yönelik eleştiriler de çığ gibi büyüdü.

Elif Yeşil
Yorumlar (1)

Hakan Can:

İki gözyaşi dök. Tamam. Herkes arkanda. Çünkü dişisin. Ya işe giremeyen ve evine ekmek götüremeyen erkek napsin. O senin gibi aglayanaz ki herkes onu desteklesin. Gözyaşları içine akar onun

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

