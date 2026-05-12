İş başvurusu reddedilen genç kadın isyan etti: Deneyimim değil cinsiyetim sorgulandı

Türkiye’nin önde gelen zincir marketlerinden birine yöneticilik başvurusu yapan genç bir kadının, mülakat sonrası paylaştığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi çekti. Eğitimine ve profesyonel geçmişine güvenerek mülakata giden genç kadın, karşılaştığı tutumun liyakatle değil, sadece cinsiyetiyle ilgili olduğunu belirterek sert tepki gösterdi.

"KADIN YÖNETİCİ ALAMIYORUZ" YANITI ŞOKE ETTİ

Mülakatın ardından çektiği videoda yaşadığı hayal kırıklığını gizleyemeyen vatandaş, yetkilinin kendisine açıkça ayrımcılık yaptığını iddia etti. Genç kadın, görüşme sırasında kendisine, “Kadın yönetici alamıyoruz” denildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Eğitimim, deneyimimle hiç alakası yok. Cinsiyetim yüzünden ben o görüşmede yetersiz görülüyorum. Bir de zincir market bu ya! ‘Bayan yönetici almıyoruz’ ne demek!

"DENEYİMİM DEĞİL CİNSİYETİM SORGULANDI"

Gözyaşları içinde isyan eden vatandaş, liyakatin hiçe sayıldığını vurguladı. Mülakatı gerçekleştiren kişiye yönelik, “Ağlamak istemiyorum bir ş....fsiz yüzünden” diyerek tepkisini dile getiren genç kadın, iş dünyasında kadınların karşılaştığı bu görünmez duvarlara dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA DESTEK YAĞDI

"Deneyimim değil cinsiyetim sorgulandı" diyerek paylaşılan video, kısa sürede binlerce izlenme ve destek yorumu aldı. Kullanıcılar, iş hayatında fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaparken, söz konusu zincir markete yönelik eleştiriler de çığ gibi büyüdü.