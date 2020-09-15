MEDYA HABERLERİ

Medya 15.9.2020
Hong Kong Baş Yöneticisi Lam: "Tayvan'da tutulan 5 Hong Konglu hakkında bilgi alamadık"
Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.
Medya 15.9.2020
Meksika Devlet Başkanı Obrador'un 'Siyasi düzenin tüm yanlışlarının sembolü' deyip satamadığı lüks...
Medya 15.9.2020
ABD'li bilim insanlarından koronavirüse karşı antikor keşfi
Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Pittsburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir grup araştırmacı, Covid-19'a neden olan virüsü 'tamamen ve spesifik olarak nötr hale getiren' 'en küçük biyolojik molekülü' izole ettiklerini belirtti.
Medya 15.9.2020
Kocaeli polisinin Bursa'da yakaladığı DEAŞ zanlısı adliyeye getirildi
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlediği operasyonda, örgütün medya yapılanmasının kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ileri sürülen A.
Medya 15.9.2020
Pakistan Hava Kuvvetleri uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü
Pakistan medyası ise bunun bu yıl, PAF uçağının dahil olduğu 5'inci kaza olduğunu yazdı.
Medya 15.9.2020
15 Eylül Salı DHA Spor Gündemi
13.30 Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2020-21 EuroLeague sezonu öncesinde Medya Günü düzenleyecek.
Medya 15.9.2020
GÜNDEM / 15 Eylül 2020
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) 2- Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2020-2021 Avrupa Ligi Sezonu öncesinde "Medya Günü" etkinliği Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.
Medya 15.9.2020
Libya hükümeti, Hafter ile Paris'te görüşme olacağı iddialarını yalanladı
Libya hükümeti, bazı Arap kanalları ve uluslararası medyada yer alan, Başbakan Faiz es-Serrac ile Halife Hafter'in gelecek perşembe Paris'te görüşeceklerine dair haberlerin doğru olmadığını açıkladı.
Medya 15.9.2020
Kocaeli polisinin Bursa'da düzenlediği DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü medya yapılanmasının kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ileri sürülen A.
Medya 15.9.2020
DEAŞ'ın medya yapılanmasına yönelik operasyon: 1 gözaltı
KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü'nün, terör örgütü DEAŞ'ın medya yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.
Medya 14.9.2020
GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2020
(Ankara/12.00) 2- Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 2020-2021 Avrupa Ligi Sezonu öncesinde "Medya Günü" etkinliği Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.
Medya 14.9.2020
ABD'nin güney eyaletleri Sally Kasırgası'na hazırlanıyor
Yerel medyada yer alan görüntülerde, yaklaşan şiddetli kasırgaya karşı bölge sakinlerinin ev ve iş yerlerinin camlarını tahta plakalarla kapattığı ve sellere karşı kum torbalarından barikatlar kurduğu görüldü.
Medya 14.9.2020
Brezilya'da 9 aylıkken İspanyol gribini yenen 102 yaşındaki adam koronavirüse meydan okudu
Medya 14.9.2020
Borsada günlük işlemler (1)
90,00 0,78 50,22 Bosch Fren Sistemleri 900,00 4,17 212,74 Bossa 10,19 2,93 26,43 Brisa 11,93 1,36 27,20 Burçelik 21,80 2,83 275,22 Burçelik Vana 59,00 5,36 507,62 Bursa Çimento 5,96 0,68 48,87 Carrefoursa 11,20 9,91 137,79 Casa Emtia Petrol 31,22 0,71 232,48 Ceo Event Medya 4,34 1,40 18,51 Coca Cola İçecek 45,08 -0,92 19,07 Cosmos Yat.
Medya 14.9.2020
İran: "İsrail barış projesi ile Nil'den Fırat'a kadar hakimiyet kurmak peşinde"
İran devlet medyasındaki haberlere göre Şemhani, Tahran'da bulunan Irak Kanun Devleti Koalisyonu lideri ve eski başbakan Nuri el-Maliki ile bölgedeki son gelişmeleri görüştü.
Medya 14.9.2020
Yunanistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye sorusuna tuhaf yanıt: Savaşa hazırlıklı olmalısınız
Medya 14.9.2020
TEKNOFEST 2020'ye geri sayım başladı
#MilliTeknolojiHamlesi sloganı ile yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerinin destekleriyle gerçekleştiriliyor.
Medya 14.9.2020
CIA'den İran iddiası: Tahran, Süleymani'nin intikamını ABD Güney Afrika elçisinden alacaktı
Medya 14.9.2020
Borsada günün ilk yarısı (1)
90,00 0,78 50,22 Bosch Fren Sistemleri 864,00 0,00 200,23 Bossa 10,14 2,42 25,81 Brisa 11,91 1,19 26,99 Burçelik 22,20 4,72 282,10 Burçelik Vana 59,65 6,52 514,32 Bursa Çimento 6,06 2,36 51,37 Carrefoursa 11,20 9,91 137,79 Casa Emtia Petrol 31,24 0,77 232,69 Ceo Event Medya 4,35 1,64 18,78 Coca Cola İçecek 45,50 0,00 20,18 Cosmos Yat.
Medya 14.9.2020
Bakan Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metrelik kulesine çıkıp, incelemede bulundu
Medya 14.9.2020
Son dakika haberleri | İngiltere Başbakanı Johson oğlu için düzenlediği gizli vaftiz törenine tepki
Medya 14.9.2020
Son dakika haberleri... Sancaklı Müslüman Boşnakların maruz kaldığı zulüm belgeselleştirildi
Medya 14.9.2020
1915 Çanakkale Köprüsü'nün tamamlanmasıyla 1,5 saatlik Malkara-Çanakkale arası 7 dakikaya inecek
Medya 14.9.2020
Yunan medyası duyurdu: Batı Trakya'da ABD ile Yunanistan'dan ortak tatbikat
Yunan basını flaş gelişme olarak duyurduğu haberinde "ABD'ye ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna ait Leopard tanklarının Batı Trakya'da İskeçe Kayalar'da ortak tatbikat yapacağını açıkladı.
Medya 14.9.2020
Son dakika haberleri... Çin, Tayvan'a geçmeye çalışan 12 Hong Konglu aktivistin gözaltına alındığını doğruladı
Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.