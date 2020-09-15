MEDYA HABERLERİ

Medya 15.9.2020

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Pittsburg Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden bir grup araştırmacı, Covid-19'a neden olan virüsü 'tamamen ve spesifik olarak nötr hale getiren' 'en küçük biyolojik molekülü' izole ettiklerini belirtti.