Anderson Talisca sezonu kapadı

Fenerbahçe'de hafif sakatlığı bulunan Anderson Talisca, ligin son haftasındaki ikas Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 34'ncü ve son haftasında kendi sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Brezilyalı futbolcu  Anderson Talisca, hafif sakatlığı nedeniyle ligin son haftasındaki Eyüpspor maçında forma giyemeyecek. Deneyimli oyuncunun böylece sezonu kapattığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon tüm kulvarlarda 45 maçta sahaya çıkma başarısı gösteren 32 yaşındaki yıldız isim, 27 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek taraftarlarının beğenisini topladı. Talisca'nın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına dek devam ediyor. 

Yorumlar (1)

yasin açöldüm:

gönderin gitsin gram faydası olmaz gidip klip çeksin yürüyor sahada sürekli idman kaçırıyor sahada yürüyor

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

