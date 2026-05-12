Lilian Thuram, futbolculara ırkçılık konusunda söz almaları için çağrı yaptı

Eski Fransız futbolcu Lilian Thuram, ırkçılığın futbol ve toplum üzerindeki yansımalarını değerlendirerek, futbolcuların bu konuda söz alarak toplumsal değişimin bir parçası olmaları gerektiğini ifade ederek "Futboldaki ırkçılık da toplumdaki ırkçılığın bir yansıması. Futbolcuları söz almaya teşvik edecek politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Herkes bu sorunun bir parçası, tıpkı çözümün bir parçası olduğumuz gibi" dedi.

Eski Fransız milli oyuncu Lilian Thuram, futbolcuların ırkçılığa karşı söz almaya teşvik edilmesi gerektiğini söyledi. Thuram, Atatürk Kültür Merkezi'nde Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığında düzenlenen ve küresel krizlerin temel nedenleri ile sömürgecilik mirasının ele alındığı "World Decolonization Forum" kapsamındaki oturumda açıklamalarda bulundu.

''IRKÇILIK SORUNUYLA 9 YAŞINDA KARŞI KARŞIYAYDIM''

Irkçılığın köleliğin hikayesine ve tarihine bağlı olduğunu vurgulayan Thuram, "Guadeloupe gibi küçük bir adada doğdum. 9 yaşında Paris'e geldim, aslında 9 yaşında siyah olduğumu öğrendim ve ırkçılık sorunuyla 9 yaşında karşı karşıya geldim. Neden insanlar bana sınıfımda hakaret etmişti? Annem bana bunun cevabını verememişti. Aslında kolonizasyon bir ideolojiye bağlı ve beyazların üstünlüğüne dayanıyor. Daha düşük bir sınıfa ait olduğunu keşfediyorsun. Bu vizyonun çok negatif olduğunu görmüş olduğum için bu konuyla ilgileniyorum." ifadelerini kullandı.

''SİYAHLAR KENDİNİ İNCİNMİŞ HİSSEDİYOR''

İtalya'da oynadığı dönemde maruz kaldığı ırkçılığa değinen eski Fransız milli futbolcu, şöyle devam etti:

"Futbolu analiz ettiğimizde yaşanan ırkçılık toplumun tarihini anlatıyor, birbirinden bağımsız değil. Beni bu konuda sportif açıdan eğiten kişi Muhammed Ali oldu. Futboldaki ırkçılık da toplumdaki ırkçılığın bir yansıması. Futbolcuları söz almaya teşvik edecek politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Joseph-Antoine Bell adında bir kaleciye maç sırasında muzlar atılmıştı. Çocukken bu konu beni televizyonda izlerken çok yaralamıştı. İlk kez ırkçılıkla karşılaşmıştım. Bütün siyahlar böyle bir durumda kendini incinmiş hissediyor. Sonra profesyonel futbolcu oldum. İtalya'da da oynadım. Burada maçta bazı insanlar bana maymun hareketleri yapıyordu. Arkadaşlarımla ve yöneticilerle konuştuğumda bana bunun önemli olmadığını ve bu konuyla ilgilenmemem gerektiğini söylüyorlardı. Bunun üzerine çok fazla beyaz insan olduğunu ve onların ırkçılığın ne kadar şiddetli olduğunun farkında olmadıklarını gördüm. Bunun durmayacağını fark etmediklerini anladım."

''DEĞİŞİMİ ANCAK BU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ''

İnsanların ırkçılıktaki şiddet seviyesini anlayamadığını vurgulayan Thuram, "Birisini öldürmeye kadar giden bir durumdan bahsediyoruz. Bu noktada gerçekçiliğe ihtiyacımız var. Herkes bu sorunun bir parçası, tıpkı çözümün bir parçası olduğumuz gibi. Sadece sporcuların ya da kamuya mal olmuş kişilerin bu mücadeleyi vermesi gerektiğini düşünmemeliyiz. Irkçılığa maruz kalan insanların bazı şeyleri söylemeye korktuğunu görüyoruz. Herkesin mücadele etmesi gerekiyor, değişimi ancak bu şekilde gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

Cemre Yıldız
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMeltem Özdoğan:

Hayvanlara yapılan zulüm gibi ırkçılıkta çok korkunç be! Futbolcular ses çıkarsınlar ama aynı zamanda hayvan hakları için de söz alsınlar lütfen!

Haber YorumlarıAycan Şen:

Futbolcuların ne kadar söz alması lazımmış, anladık. Kadınlar çok konuşuyor zaten. Erkekler spor yapsın yeter. Şimdi de siyaset mi? Her şey karmakarışık. Eski günler daha iyiydi. Adam oyununa baksın işte.

Haber YorumlarıHasan Kızılırmak:

Thuram haklı! Ama biz Türkiye'de ne zaman ekonomimizi düzeltecek futbolcuları bulacağız! Her gün başka bir kriz, başka bir sorun! Sporcuların sosyal sorumluluk almışken, devlet ekonomisini yönetemiyor! Yazık!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

