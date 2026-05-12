Memduh Büyükkılıç'tan 'özel hayat' çıkışı: Belediye başkanı 'benim özelim' diyemez

Türkiye Basın Federasyonu’nun "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, CHP’den istifa eden bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katılımları konusundaki soruya, “Elbette bir siyasi partiden seçiliyoruz ama hizmetlerinizi siyasi partili olmuyoruz. Ayrıştıran kaybeder. Belediye başkanı hizmet edendir.” yanıtı verdi.

"HİÇBİR BELEDİYENİN PAYINDAN KESİNTİ YAPILMIYOR"

Büyükkılıç, CHP’li belediyelerin bütçe paylarının verilmediği iddialarıyla ilgili, Meclis’te milletvekilliği yaptığı dönemi de hatırlatarak, “Muhalefet milletvekilliğini, muhalefet belediyeciliğini de görmüş biri olarak söylüyorum. Hiç bir belediyenin payından kesinti yapılmıyor.” dedi.

"BELEDİYE BAŞKANININ BAŞKA PARTİYE GEÇİŞİ ŞIK DEĞİL AMA"

“Hepimiz bir partiden seçiliyoruz. Bir belediye başkanının başka bir partiye geçişi belki şık değil ama” diyen Büyükkılıç, eski partisinden başka partiye geçen belediye başkanlarına yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Büyükkılıç, “Karşı tarafı itham ederken biraz da kendimizi sorgulayacağız. Senin yanındayken makbul, senin yanından uzaklaşınca en kötü kişi olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

"BELEDİYE BAŞKANI 'BENİM ÖZELİM' DİYEMEZ"

Son günlerin gündem konusu “özel hayat” tartışmalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Büyükkılıç, “Ben belediye başkanıyım, benim özelimle ilgilenir vatandaş, ilgilenmeli de. 'Benim özelim' diyorlar. Kusura bakma o zaman sen buradan uzaklaş özelini öyle yaşa. Toplumun önünde olan, kamunun imkanlarımı kullanan bir insan özel hayatına dikkat etmek mecburiyetinde. 'Benim özel yaşamım' diyemez. Kendi zaafını görmemezlikten gelip sağa sola sataşırsan olmaz. Her gün kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Boş ver neme lazım diyemeyiz.” dedi.

"KAYAK SEZONUNDA BU YIL ALTIN ÇAĞIMIZI YAŞADIK"

Kayseri’ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Büyükkılıç, Erciyes kayak merkezinde hala sezonun devam ettiğini ifade etti. Büyükkılıç, “3 milyon 300 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Endonezya’dan, Malezya’dan, Brezilya’dan gelenler oldu. 41 pisti ile 112 km pist uzunluğu olan bir tesis. Bu sene altın çağımızı yaşadık. Ortalama 200 milyon ciro ülkemize katkı sağladı. Yatak kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Yeni yatırımlar devam ediyor.” diye konuştu.

