Memduh Büyükkılıç'tan "özel hayat" çıkışı: Belediye başkanı 'benim özelim' diyemez

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, son günlerde siyasette devam eden “özel hayat” tartışmalarıyla ilgili “Ben belediye başkanıyım, benim özelimle ilgilenir vatandaş, ilgilenmeli de. ‘Benim özelim’ diyorlar. Kusura bakma o zaman sen buradan uzaklaş özelini öyle yaşa. Toplumun önünde olan, kamunun imkanlarımı kullanan bir insan özel hayatına dikkat etmek mecburiyetinde" dedi.

Türkiye Basın Federasyonu’nun "Anadolu Sohbetleri" programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, CHP’den istifa eden bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katılımları konusundaki soruya, “Elbette bir siyasi partiden seçiliyoruz ama hizmetlerinizi siyasi partili olmuyoruz. Ayrıştıran kaybeder. Belediye başkanı hizmet edendir.” yanıtı verdi.

"HİÇBİR BELEDİYENİN PAYINDAN KESİNTİ YAPILMIYOR"

Büyükkılıç, CHP’li belediyelerin bütçe paylarının verilmediği iddialarıyla ilgili, Meclis’te milletvekilliği yaptığı dönemi de hatırlatarak, “Muhalefet milletvekilliğini, muhalefet belediyeciliğini de görmüş biri olarak söylüyorum. Hiç bir belediyenin payından kesinti yapılmıyor.” dedi.

"BELEDİYE BAŞKANININ BAŞKA PARTİYE GEÇİŞİ ŞIK DEĞİL AMA"

“Hepimiz bir partiden seçiliyoruz. Bir belediye başkanının başka bir partiye geçişi belki şık değil ama” diyen Büyükkılıç, eski partisinden başka partiye geçen belediye başkanlarına yöneltilen eleştirilere de yanıt verdi. Büyükkılıç, “Karşı tarafı itham ederken biraz da kendimizi sorgulayacağız. Senin yanındayken makbul, senin yanından uzaklaşınca en kötü kişi olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

"BELEDİYE BAŞKANI 'BENİM ÖZELİM' DİYEMEZ"

Son günlerin gündem konusu “özel hayat” tartışmalarına ilişkin soruları da yanıtlayan Büyükkılıç, “Ben belediye başkanıyım, benim özelimle ilgilenir vatandaş, ilgilenmeli de. 'Benim özelim' diyorlar. Kusura bakma o zaman sen buradan uzaklaş özelini öyle yaşa. Toplumun önünde olan, kamunun imkanlarımı kullanan bir insan özel hayatına dikkat etmek mecburiyetinde. 'Benim özel yaşamım' diyemez. Kendi zaafını görmemezlikten gelip sağa sola sataşırsan olmaz. Her gün kendimizi hesaba çekmemiz lazım. Boş ver neme lazım diyemeyiz.” dedi.

"KAYAK SEZONUNDA BU YIL ALTIN ÇAĞIMIZI YAŞADIK"

Kayseri’ye ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Büyükkılıç, Erciyes kayak merkezinde hala sezonun devam ettiğini ifade etti. Büyükkılıç, “3 milyon 300 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Endonezya’dan, Malezya’dan, Brezilya’dan gelenler oldu. 41 pisti ile 112 km pist uzunluğu olan bir tesis. Bu sene altın çağımızı yaşadık. Ortalama 200 milyon ciro ülkemize katkı sağladı. Yatak kapasitemizi artırmamız gerekiyor. Yeni yatırımlar devam ediyor.” diye konuştu.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMaruf Danış:

bu başkanın kayak merkezinde zarar verilen hayvanlar için hiç mi endişesi yok, o 3 milyon 300 bin turist oraya giderken çevreye ne oluyor?

Haber YorumlarıŞerife Kasım:

Doğru söylüyor! Kamu görevlisi olan birinin özel hayatı yoktur! Eğer başkanım diye çıkıyor isen de halkın gözünde bilesin ki her adımın hesap verilecek! Bu kadar basit! Suçluların ağır cezalandırılması gerektiği gibi saygısızlıklar da ağır cezalandırılmalı!

Haber YorumlarıYakup Doğan:

eskiden böyle değildi ya. belediye başkanları halkın önünde saygılı duruyordu, kendi işlerine bakıyordu. şimdi herkes başkanmış, herkes ünlüymüş. medyada her gün başka biri konuşuyor, her gün başka açıklama yapıyor. insanlar devlet adamlarını örnek alırdı, şimdi ise kim neyi söylüyor kim neyi yapıyor hiç anlamak değil. maalesef toplum çöküyor.

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

