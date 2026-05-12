Trump'ın korku dolu anları! Kuşu dron sanınca büyük panik yaşadı

ABD Başkanı Donald Trump, konuşma yaptığı sırada gökyüzündeki bir kuşu dron sanınca kısa süreli panik yaşadı. Trump, “Onun bir dron olduğunu düşündüm. Bugünlerde onları her boyutta yapıyorlar. Çok yıkıcı olabilirler” ifadelerini kullandı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, olay Trump’ın son dönemde sık sık dile getirdiği “gizemli dron” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın konuşma sırasında gökyüzündeki bir kuşu dron sanması sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Trump’ın bir anda konuşmasını keserek havaya baktığı ve kısa süreli panik yaşadığı görüldü.

“ÇOK YIKICI OLABİLİRLER”

Trump daha sonra yaptığı açıklamada, “Onun bir dron olduğunu düşündüm. Bugünlerde onları her boyutta yapıyorlar. Çok yıkıcı olabilirler” ifadelerini kullandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

DRON TAKINTISI YENİDEN GÜNDEMDE

Trump’ın özellikle son dönemde ABD’de gündem olan “gizemli dron” tartışmalarına sık sık değindiği biliniyor. Daha önce New Jersey ve çevresinde görülen tanımlanamayan hava araçlarıyla ilgili açıklamalar yapan Trump, hükümetin olay hakkında daha fazla bilgi bildiğini öne sürmüştü.

Trump, geçmişte yaptığı açıklamalarda gizemli dron görüntülerinin “ulusal güvenlik tehdidi” oluşturabileceğini savunmuş, bazı durumlarda bu araçların düşürülmesi gerektiğini söylemişti.

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları Trump’ın kuşu dron sanmasını tiye alan çok sayıda paylaşım yaptı. Bazı kullanıcılar, son yıllarda internette yayılan “Birds Aren’t Real” adlı hiciv akımına göndermede bulundu.

