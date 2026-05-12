Sabah uyanıp ağıla giden üretici, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde ağıla giren kurt, koyun sürüsüne saldırdı. Olayda 50 koyun telef olurken, 8 koyun yaralandı. Besici İsa Özhan, Kurban Bayramı öncesi büyük zarar yaşadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Olay, Acıgöl ilçesine bağlı İnallı köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde içerisinde yaklaşık 150 koyunun bulunduğu ağıla giren kurt, sürüye saldırdı. Saldırıda çok sayıda koyun telef olurken, bazı hayvanlar da yaralandı.

50 KOYUN ÖLDÜ, 8’İ YARALANDI

Ağıla girdiğinde koyunlarının yerde yattığını gören besici İsa Özhan büyük şok yaşadı. Yapılan incelemede 50 koyunun telef olduğu, 8 koyunun ise yaralandığı belirlendi.

“BÜYÜK ZARARIM VAR”

Kurban Bayramı öncesinde satışa hazırladığı hayvanlarını kaybettiğini söyleyen İsa Özhan, büyük mağduriyet yaşadığını ifade etti. Özhan, devlet yetkililerinden yardım beklediğini belirterek, saldırının ardından büyük sıkıntı içine girdiklerini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (1)

peder ozonyo:

Kurban bayramına kadar kurtlar zarar vermese zaten koyunlar pislikten çamurdan hastalıktan telef olacaklarmış.

